三角洲是指在一个柱子内的买家和卖家之间的差异（举例来说），如果差异是正的，就有更多的买家，如果是负的，就有更多的卖家。请查看clusterdeltotock服务，它甚至有家长，顺便说一下，只有市场上的家长才会关注，因为他们是交流的，不是你的一切....。以锤子或接管..... 为例...
如果你在寻找一个模式，你所拥有的所有数据对实验和研究的纯度都很重要，所以不考虑体积和delta一般来说是错误的。滴答量或任何其他量，这只是数据。不加分析地讨论其正确性和准确性是不正确的。你为什么这么情绪化？ 我从15、16岁或类似的时候就开始研究这个想法，对于这种任务的结果和情绪来说，这是一个非常短的时期。它所养活的已经是好))))
1）你选择你自己的ZZ参数，你可以通过最大利润来做，例如，它都涉及到一个全球目标，但本地目标可以使用数百个不同ZZ的参数，这将是有意义的。
2) 预测器是不同的，如果你想考虑记忆，你应该这样做。
3）第一：我们可以用局部目标做预测器，明确进入点（目标不是WP的方向，而是反转/不反转，等等）。
第二：我们越是接近全球目标，条目就越是准确
我在某个地方做了一张ZZ预测的截图，如果我找到它，我会把它贴在这里。
我发现#17408，我想如果我把质量提高到95%，就会很好))
但单独做很无聊，而且想法也不多，所以我想出了一个主意--公共数据集，但意识到一个((
4）这是可能的，但要记住你是在用本地数据集工作，它只是帮助把所有的东西放在一起的一个部分。
5）我有一个简单的脚本，总是在蜡烛结束时从mt4卸下报价到tcht，然后我从R读取它并做我想做的事 )
我得到的准确率为97%。但这有什么用呢？我有一个预测器，就是当前条形图上的矢量ZZ--我认为仅此一项就能提供70%的正确分类....。
2017-2019年的培训是细枝末节，2020年的独立采样，工具是思胶。
作为一项规则，市场中立的启动是由银行使用的，它的收入为0.1%，但在货币方面，它足以支付他们的运营费用，而不仅仅是。他们用储户的钱这样做并不罕见，因为这种策略是万无一失的，....你不觉得吗？
没有任何证据。在公众中，有很多交易时间长达几毫秒的频率交易，有专门机构的报告说，这种交易几乎占据了市场的一半，但没有算法、专家或课程。
没有得到任何消息，阿库拉西的新数据？2020 ?
我心中也有类似的想法。
......并对模式的破坏做出了预测。可能至少应该有两个NS在工作。SOM对相似的向量（来自某个宽度（时间）的浮动 "可见 "窗口的向量）进行分类。比如说，与最主要的阶层合作。那么，和MLP，已经可以预测新模式的保真/虚假性，基于这种重复的统计（例如），考虑到各种因素。
关于合作，那么，我就不介意了。相反，对我的低效率感到厌倦。我的代码制定和调试过程有时会延伸很长一段时间......
阿列克谢-马尔蒂亚诺夫很久以前说过的话，我认为在未来很长一段时间内都是有意义的...... https://www.youtube.com/watch?v=0BwEeOyUa9w&t=734s
你的想法是正确的，思维方式是正确的，功劳应该归于梅特雷达 !
我们应该预测做市商，如果成功，我们会得到这样的东西。
但我认为你所拥有的工具不是很好。