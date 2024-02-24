交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1766

瓦列里-亚斯特雷姆斯基

从代码中，你也可以看看那里的东西是否相等，然后替换它，看看替换的是什么。在任何情况下，都有必要了解压缩算法和压缩字符编码，并对压缩结果进行分析，使之合理化。所以我们理解，存档者发现了一些规律性的东西，仅此而已。 给我发一个存档器开放源代码的链接，我看一下。

https://sourceforge.net/projects/sevenzip/files/7-Zip/19.00/

https://ru.wikipedia.org/wiki/7-Zip
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
罗夏

在DOC文件夹7zFormat.txt中查看。需要马克西姆-德米特里耶夫斯基 的帮助 如果你不是太懒的话))))

附加的文件：
7zFormat.txt  8 kb
Methods.txt  4 kb
readme.txt  6 kb
src-history.txt  19 kb
copying.txt  27 kb
 
瓦列里-亚斯特雷姆斯基

在DOC文件夹中的7zFormat.txt看一下。需要马克西姆-德米特里耶夫斯基 的帮助 如果你不是太懒的话))))

可能是一些特定的算法支持LZMA、LZMA2、PPMdBzip2Deflate 和Deflate64。还是我错过了什么？
 
瓦列里-亚斯特雷姆斯基

我想先决定属性，单单是时间和增量，我觉得不舒服。我需要坐下来写想法，至少要有一个问题陈述))) 到目前为止，只是一个片段的想法...

例如，在一个大小为10的滑动窗口中对价格进行PCA分解，不做任何归一化处理，然后在新的数据上做一个前缀，如果你这样做，我会告诉你下一步该怎么做，什么会得到netbed...

我希望马克西姆卡能信任我 ))))

我甚至不能完成任何事情，现在我正在做这样的事情，我的头发都竖起来了）））。

我决定模仿AMO市场参与者的行动（下订单），创建了类似" 订单"的东西，我刚刚开始飞行，但它非常有趣。


 
罗夏
也许你应该使用支持的算法之一 -LZMA, LZMA2,PPMd,Bzip2,Deflate 和 Deflate64。还是我错过了什么？

是的，这是正确的，里面有一切的算法，我们不需要视频和声音。字典方法就是这样。伊戈尔-巴甫洛夫应该写））)

 
瓦列里-亚斯特雷姆斯基

是的，这是正确的，里面有一切的算法，我们不需要视频和声音。字典方法就是这样。伊戈尔-巴甫洛夫应该写））。

好了，想通了要找的东西。要找什么呢，十六进制编辑器？

 
MytarmailS:

例如，在一个大小为10的滑动窗口中对价格进行PCA分解，不做任何归一化处理，然后对新数据进行预取，如果你做了，我会告诉你接下来该怎么做才能得到一个notbed...

我希望马克西姆卡能信任我 ))))

我甚至不能敲定任何事情，现在我做这样的事情，我的头发都竖起来了）））。

我决定模仿AMO市场参与者的行动（下订单），创建了类似于" 订单"的东西，到目前为止只有第一次飞行，但它非常有趣。


我还做不到这一点。我还没有研究过R。我现在已经停止了对Python的研究。我还在学习。我以后会这样做的。我希望我当时能理解结局的逻辑。开始一个新的更容易。）你是如何计算订单量的？

 
罗夏

好了，我们已经想出了要找的东西。要找什么呢，十六进制编辑器？

一次性的搜索是不行的。你甚至可以使用Mql。字符串搜索，突出开头结尾，链接到时间，回看图表。

 
瓦列里-亚斯特雷姆斯基

我还不能。我还没有研究过R。我现在已经决定用python了。我正在学习。我以后再做吧。我希望我当时能理解结局的逻辑。开始一个新的更容易）你是如何计算订单量的？

这是一首复杂的歌，简而言之--很多AMO（大约100个）都在预测未来的反弹，以及以什么价格反弹。未来的反弹实际上是将停止价格的重要订单，这些重要订单的价格试图在许多TF上同时预测，结果我们得到类似于一堆预测价格的东西。

 
mytarmailS:

这是一首复杂的歌，简而言之--很多AMO（大约100个）都在预测未来的反弹，以及以什么价格反弹。未来的反弹实际上是一个将停止价格的重要订单，这些重要订单的价格正试图由AMO同时在许多TF上预测，结果我们得到了类似于一堆预测价格的东西。

我不太喜欢100种算法。我不太喜欢它。但最后我们应该看一下预测的概率，当然也要分析一下概率取决于什么。那么它就会很好。

