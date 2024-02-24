交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1714

新评论
 
Reg Konow:
即使没有基本数据的数字化，除了价格，还有成交量、未平仓合约、价格和成交量水平、时间参数--时段、季节等等。 新闻，似乎已经被数字化了......。

也就是说，市场参数的菜单比这里讨论和使用的要丰富得多，而且市场部的潜力在研究中没有得到充分实现。

我将把可用的参数收集到一个名义上的系统中，把它们的值组织到一个MO算法中，依靠统计数据库计算出 "交叉 "依赖的系数。

尝试将这些数据的数字化和会计逻辑系统化。我不是一开始就明白的）从数字上看，股票交易指数、总收入、国家的中央银行利率、预测的总数字、机构估计、信用评级、行业数字、国家之间的贸易额......。那你是如何使用的呢？ 技术分析 是一首独立的歌曲...从根本上说。

 
叶夫根尼-迪尤卡

酷，我去看看...

而这是科学家们已经在做的事情....

通过主成分法（PCA）对系列进行划分

在一个大小为10的滑动窗口中的报价

有8个组成部分

该算法将成分分为变化慢的和变化快的，以及重要的和不重要的，并将它们分类。

分解（任何傅里叶、小波、普卡）的最强属性是可加性

也就是说，如果我把所有的组件pc1+pc2+...+pc8加在一起，我得到的回报是相同的价格。

现在想一想，如果我们用同样的指标而不是组件，并把它们加在一起，我们会得到什么？ 正是我们在神经网络的输出中得到的，当我们在一个随机数上训练它时)

试想一下，通过这样的分解可以产生多少个特征

你可以过滤数据，找到并提取不必要的（不良成分）。

你可以改变组件并把它们放回去，或者只留下它们

你可以让组件走得更快或更慢，或改变其振幅。

你可以相对于每一个组件进行分析，或者分析其中的两个或三个组件。

你可以分别预测各部分，在总的预测中加总（它们是相加的）。

预测一个组件与另一个组件的关系

有可能...

你可以...

有可能...

可以...

你可以...

这就是科学家在想弄清一些事情时的做法。

 
叶夫根尼-迪尤卡
只是一个在真实市场中作为指标工作的神经网络，并很好地预测了资产运动。另外我还有一个实验性的，试图提供入口。 这里是过去10小时的最后四个信号，所有信号都是公开的。

干得好！！你增加了哪些新东西？

 
瓦列里-亚斯特雷姆斯基

尝试将这些数据的数字化和会计逻辑系统化。我没有马上明白）从数字上看，股票交易指数、总收入、国家的中央银行利率、预测的总数字、机构估计、信用评级、行业数字、国家之间的贸易额......。那你是如何使用的呢？ 技术分析 是一首独立的歌曲...从根本上说。

那么，首先，数字化的基本数据成为技术分析的对象。是什么阻碍了你发明自己的数字化方法？另一件事是，信息的定制数字化是主观的，不适合一般的数据流。也就是说，将意义转换为数字的系统，只在头脑中起作用，而不是直接在算法中起作用。这就是问题所在。
至于现有的市场指标。所有这些成分都应放在一个模型系统中，教育部将为其计算出相关关系。像这样...
 

哈博的好文章：神经网络会梦见电钱吗？

我不建议读它，我为自己保留了这个链接

Мечтают ли нейросети об электроденьгах?
Мечтают ли нейросети об электроденьгах?
  • habr.com
TL;DR: Нет На просторах Сети полным полно материалов, мануалов, готовых решений, сборок и прочего добра, посвященного прогнозированию цен на криптовалютные и традиционные биржевые активы, пахнущего быстрыми и легкими доходами с минимумом усилий. И хоть пишут их разные люди, с разными подходами, на разных платформах и с разными парадигмами, у...
 
mytarmailS:

分解（任何傅里叶、小波、普卡）的强大属性是可加性

这是任何线性分解的一个属性。如果你不能拿回信号，那么分解就错了。逻辑问题。任何模拟都可以分解成正弦波。这里的目的可能是不同的。隔离，按外部影响的标准来分离价格运动。那么它就有意义了。而且出现了对价格行为和预测进行更有意义的分析的可能性。

 
瓦列里-亚斯特雷姆斯基

这是任何线性分解的一个属性。如果你不能拿回信号，那么分解就错了。这是一个逻辑问题。任何模拟信号都可以分解成正弦波。这里的目的可能是不同的。隔离，按外部影响的标准来分离价格运动。那么它就有意义了。而且出现了对价格行为和预测进行更有意义的分析的可能性。

它是什么意思？

 
Reg Konow:
那么，首先，数字化的基本数据立即成为技术分析的对象。

我们对技术面和基本面有不同的定义。基本=真实的数据，用社会既定的标准表示。Gasprom的资产负债表是基本数据。股票销售 和报价是技术性的。没有说服力，按照我的理解解释。

 
mytarmailS:

它知道什么？

价格走势是由许多因素决定的，分离出主要因素，并通过分解将其与价格走势联系起来。事实上，这就是工作中所做的事情。据我所知，相同类型的价格变化是通过对其分解的选择来区分和分离的。如果你不知道这些因素的本质，你可能不了解它们，但了解有可能确定并考虑到这些因素，你就会有很多理解。

 
mytarmailS:

干得好！！你增加了哪些新东西？

大量的新东西。新的EA，预测现在有8个可供选择，新的神经提供了入口点。
1...170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721...3399
新评论