交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1503

Roman 2019.06.14 22:32 #15021

mytarmailS 2019.06.14 22:43 #15022

Roman 2019.06.14 22:47 #15023

Igor Makanu 2019.06.14 23:02 #15024

Roman 2019.06.14 23:09 #15025

mytarmailS 2019.06.15 13:00 #15026

Ilya Antipin 2019.06.15 18:15 #15027

Alexander_K 2019.06.15 23:09 #15028

Женя 2019.06.16 11:38 #15029

[删除] 2019.06.16 15:13 #15030

HMM与SOM在原理上有什么不同？
所有在NS领域的人下午好。
我没有研究过很多基本意义上的NS，但有问题也没有人可以咨询。
如果有谁对建筑模型很了解，请告知在哪个方向寻找解决方案，以及是否有意义。
该任务具有以下性质。
在一维数组中有一个样本，指标的值被重新绘制。
是否有可能用NS教网络获得同样的样本阵列，但不需要在实时中进一步重绘这个样本？
即用老师讲授样本的重复值，这个结果会不会实时重绘？
如果不是，什么模式更适合它？
按照我的理解，聚类法给出的最终答案是两个解决方案 是 否，真假，0 1
这种学习模式不适合手头的任务。
手头的任务需要哪种学习模式？
而为了摆脱最终结果中的数值重绘，训练有什么意义吗？
如果结果不断被重绘，那么什么算作最终结果？
为什么不像其他东西一样，在蜡烛关闭时计算？
我们不教极端值，而是教值的范围。
最后的结果是一维数组中的原始教师。
也就是说，重点是复制例如相同的遮罩，但不是实时重画（遮罩是例如，它不画）。
对NS的基本理解很奇怪，那么你对NS训练错误的定义是什么？
答案是否定的，NS总是会根据你的理解重绘，即使你在数据上训练不重绘，你可以实验激活函数和NS的结构，但它仍然会 "停止 "在训练NS的错误中 - 这个错误会在计算训练的NS时 "重绘"
学习误差是期望和实际模型输出之间的差异。
它不允许你用没有参与学习过程的新数据来评估模型的准确性。
最好是使用泛化误差，即模型在测试集上的误差。
这就是为什么我想知道是否有可能在NS的帮助下解决这个任务。
还有关于可以解决这个问题的可能模式。
是的，我们的想法只是从过去的非抽样值中抽取一个范围，在这个样本上训练网络。
有专门的程序用于训练现成的模型或手动构建模型。
问题是哪个模型更适合这项任务，模型的名称，我相信有这样的模型。
是的，有可能存在误差，但你可以尝试将其降到最低，最主要的是模型选择正确。
我将听取其他参与者的意见。
真实数据的情况如何？
似乎是在拉动加码，但现在说还为时过早。我周五刚在我的模拟账户上开始使用它。我正在考虑增加最低入市触发点，以减少交易数量并提高交易质量。
这是一个垃圾，不是一个TS，我的朋友。
如此低的交易数量不足以认识圣杯。分析结果和真实结果之间的差异并不大。