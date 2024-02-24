交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 748

而对于什么数据承载着关于未来的信息，答案很简单。期权预期（波动率微笑），其斜率、曲率和实际值。下一篇：来自真实市场的Delta和成交量及未平仓合约。然后是价格本身。价格阿克申，所谓的。

在所有列出的数据中，只有11个工具的Delta和成交量可供我使用，我设法用这些数据做了110个预测器，并构建了标准指标，如AD、随机和标准偏差

这似乎是标准的指标，但它们是建立在特殊的数据上，承载着关于未来的信息....。

不感谢......

Mihail Marchukajtes:

至于窗口，就拿我的基本TS来说，总是有一个由市场本身决定的不同窗口，它的形成意味着市场的逆转。最正常的分析时刻是预期反转的时刻。

而且我希望你能向我道歉，麦克斯，因为我对我的TS在诗句中的怀疑态度，我也应该喜欢。

我的市场早已从向上转变为向下和向后，而TS仍然有效。如果你看到模型本身，你会感到惊讶（它非常小）。

到目前为止，目前的增长在效率方面与以前的峰值没有区别，也就是说，从观察者的角度来看，系统没有变化

因此，我们正在等待至少3倍于最大峰值的优势。

我会在系统测试时减少风险，以免在啤酒上花费太多。


 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

到目前为止，就效率而言，目前的增长与以前的峰值没有区别，也就是说，从观察者的角度来看，系统并没有变化

因此，我们正在等待至少3倍于最大峰值的优势。


我自己在等，Max....等待自己...需要更多的时间，并非所有基本的TS信号都能发挥作用....。很多 "不知道 "的状态，例如过去2天没有交易....

 
Mihail Marchukajtes:

我自己在等，Max....我自己在等待...需要更多的时间，并非所有基本的TS信号都能发挥作用....。很多 "不知道 "的状态，例如过去2天没有贸易....。

如果你看一下我的资料，你会看到本周的持平范围。

 
Mihail Marchukajtes:

我自己在等，Max....我自己在等待...需要更多的时间，并非所有基本的TS信号都能发挥作用....。很多 "不知道 "的状态，例如过去2天没有贸易....。

2.如果你的系统没有给出信号，那么 "唉"

7

 
乌拉基米尔-伊泽斯基

2.如果你的系统没有给出信号，那么 "唉"


如果有任何疑问，箭头只往下走。

要澄清的是。没有一个买入信号。嗯，还没有。

 

同事们!

如何从这些信号中也过滤出最佳信号？

我只在私下里接受建议。

 

大家都沉默不语。

现在是下注的时候了。

谁将是第一个发帖的人。

 

好的。让我们把它取消吧。

我们为什么不说话？

 
乌拉基米尔-伊泽斯基

好的。让我们把它取消吧。

为什么沉默不语？

得到了一批新的想法，决定吠叫和检查)

