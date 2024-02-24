交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 748 1...741742743744745746747748749750751752753754755...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2018.03.15 14:00 #7471 而对于什么数据承载着关于未来的信息，答案很简单。期权预期（波动率微笑），其斜率、曲率和实际值。下一篇：来自真实市场的Delta和成交量及未平仓合约。然后是价格本身。价格阿克申，所谓的。 在所有列出的数据中，只有11个工具的Delta和成交量可供我使用，我设法用这些数据做了110个预测器，并构建了标准指标，如AD、随机和标准偏差。 这似乎是标准的指标，但它们是建立在特殊的数据上，承载着关于未来的信息....。 不感谢...... [删除] 2018.03.15 14:00 #7472 Mihail Marchukajtes:至于窗口，就拿我的基本TS来说，总是有一个由市场本身决定的不同窗口，它的形成意味着市场的逆转。最正常的分析时刻是预期反转的时刻。 而且我希望你能向我道歉，麦克斯，因为我对我的TS在诗句中的怀疑态度，我也应该喜欢。 我的市场早已从向上转变为向下和向后，而TS仍然有效。如果你看到模型本身，你会感到惊讶（它非常小）。到目前为止，目前的增长在效率方面与以前的峰值没有区别，也就是说，从观察者的角度来看，系统没有变化 因此，我们正在等待至少3倍于最大峰值的优势。 我会在系统测试时减少风险，以免在啤酒上花费太多。 Mihail Marchukajtes 2018.03.15 14:02 #7473 马克西姆-德米特里耶夫斯基。到目前为止，就效率而言，目前的增长与以前的峰值没有区别，也就是说，从观察者的角度来看，系统并没有变化 因此，我们正在等待至少3倍于最大峰值的优势。 我自己在等，Max....等待自己...需要更多的时间，并非所有基本的TS信号都能发挥作用....。很多 "不知道 "的状态，例如过去2天没有交易.... Uladzimir Izerski 2018.03.15 14:23 #7474 Mihail Marchukajtes:我自己在等，Max....我自己在等待...需要更多的时间，并非所有基本的TS信号都能发挥作用....。很多 "不知道 "的状态，例如过去2天没有贸易....。如果你看一下我的资料，你会看到本周的持平范围。 Uladzimir Izerski 2018.03.15 14:50 #7475 Mihail Marchukajtes:我自己在等，Max....我自己在等待...需要更多的时间，并非所有基本的TS信号都能发挥作用....。很多 "不知道 "的状态，例如过去2天没有贸易....。2.如果你的系统没有给出信号，那么 "唉" Uladzimir Izerski 2018.03.15 15:02 #7476 乌拉基米尔-伊泽斯基。2.如果你的系统没有给出信号，那么 "唉" 如果有任何疑问，箭头只往下走。 要澄清的是。没有一个买入信号。嗯，还没有。 Uladzimir Izerski 2018.03.15 15:06 #7477 同事们! 如何从这些信号中也过滤出最佳信号？ 我只在私下里接受建议。 Uladzimir Izerski 2018.03.15 15:13 #7478 大家都沉默不语。 现在是下注的时候了。谁将是第一个发帖的人。 Uladzimir Izerski 2018.03.15 15:29 #7479 好的。让我们把它取消吧。 我们为什么不说话？ Anatolii Zainchkovskii 2018.03.15 15:33 #7480 乌拉基米尔-伊泽斯基。好的。让我们把它取消吧。 为什么沉默不语？得到了一批新的想法，决定吠叫和检查) 1...741742743744745746747748749750751752753754755...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
而对于什么数据承载着关于未来的信息，答案很简单。期权预期（波动率微笑），其斜率、曲率和实际值。下一篇：来自真实市场的Delta和成交量及未平仓合约。然后是价格本身。价格阿克申，所谓的。
在所有列出的数据中，只有11个工具的Delta和成交量可供我使用，我设法用这些数据做了110个预测器，并构建了标准指标，如AD、随机和标准偏差。
这似乎是标准的指标，但它们是建立在特殊的数据上，承载着关于未来的信息....。
不感谢......
至于窗口，就拿我的基本TS来说，总是有一个由市场本身决定的不同窗口，它的形成意味着市场的逆转。最正常的分析时刻是预期反转的时刻。
而且我希望你能向我道歉，麦克斯，因为我对我的TS在诗句中的怀疑态度，我也应该喜欢。
我的市场早已从向上转变为向下和向后，而TS仍然有效。如果你看到模型本身，你会感到惊讶（它非常小）。
到目前为止，目前的增长在效率方面与以前的峰值没有区别，也就是说，从观察者的角度来看，系统没有变化
因此，我们正在等待至少3倍于最大峰值的优势。
我会在系统测试时减少风险，以免在啤酒上花费太多。
我自己在等，Max....等待自己...需要更多的时间，并非所有基本的TS信号都能发挥作用....。很多 "不知道 "的状态，例如过去2天没有交易....
如果你看一下我的资料，你会看到本周的持平范围。
2.如果你的系统没有给出信号，那么 "唉"
如果有任何疑问，箭头只往下走。
要澄清的是。没有一个买入信号。嗯，还没有。
同事们!
如何从这些信号中也过滤出最佳信号？
我只在私下里接受建议。
大家都沉默不语。
现在是下注的时候了。
谁将是第一个发帖的人。
好的。让我们把它取消吧。
我们为什么不说话？
为什么沉默不语？
得到了一批新的想法，决定吠叫和检查)