交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1507

Alexander_K:

就随机过程理论而言，趋势是一个随机过程的参数与1的最剧烈偏离。某种规律性的东西出现了--一种有方向的、决定性的运动。这些参数就是所谓的 "不连续指标"--熵、Hurst、AFR，等等。你必须搜索，找到它并在这里发布。

好吧，好吧。你在图表上看不到它？你不能吗？
同样的偏差搜索通过...嗯...赫斯特...什么的。这就是原创。
ZZY我有疑虑，但你是否了解什么和为什么这样做。
 
尤里-阿索连科
我是这样做的，而且我保持国家的开放。但你呢？:))

 
叶夫根尼-丘马科夫


信号本身是在哪个方向？

我不知道。我的TC只是把它过滤掉了，就是这样。

 
Alexander_K:

我理解并保持国家的开放。但你呢？:))

钱的问题是我的个人问题。而根据定义，没有人应该关注。
你可以自由地思考你想要的东西））。
Alexander_K:

我理解并保持国家的开放。但你呢？:))

 
有没有人试着训练一个神经元开仓交易，另一个神经元平仓？- 当然，在同一时间。
 
安德烈-迪克
谁曾尝试过训练一个神经元用于开仓交易，第二个神经元用于平仓？- 当然是在同一时间。

我现在要把森林种植关闭，只是在EA中会有两个模型--打开和关闭。

目标标记的问题是非常相关的--到目前为止，我已经愚蠢地从最小取值到ZZ断裂后的最后5个小节。问题是，样本非常不平衡。

我有一个趋势专家，这就是为什么不是所有ZZ段都被占用。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

如果我掌握了正确的方法，我可以问一下使用ZZ是否有意义，得到了什么结果（不需要在报告中，字数足够），因为我是第一次在这个方向上做实验。

 
安德烈-迪克

好的，如果能知道它在原则上是否有意义，以及取得了什么进展，那将是很有意思的（不需要统计数字，字数就够了），因为这是我自己第一次在这个方向上做实验。

而且我甚至还没有训练过模型，我只是让数据收集成为可能。

也许以后我会分享我的结果，但同样，这将只是一个故事....。

 
伊利亚-安提平

伊利亚顾问怎么样了？

