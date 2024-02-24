交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1507 1...150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514...3399 新评论 Yuriy Asaulenko 2019.06.18 19:43 #15061 Alexander_K:就随机过程理论而言，趋势是一个随机过程的参数与1的最剧烈偏离。某种规律性的东西出现了--一种有方向的、决定性的运动。这些参数就是所谓的 "不连续指标"--熵、Hurst、AFR，等等。你必须搜索，找到它并在这里发布。 好吧，好吧。你在图表上看不到它？你不能吗？同样的偏差搜索通过...嗯...赫斯特...什么的。这就是原创。ZZY我有疑虑，但你是否了解什么和为什么这样做。 Alexander_K 2019.06.18 19:50 #15062 尤里-阿索连科。 好吧，好吧。因此，你在图表上看不到它？不是吗？ 同样的异常情况也会搜索到...嗯...迪克...什么的。这就是原创。 我想知道你是否知道你在做什么，为什么要这样做。 我是这样做的，而且我保持国家的开放。但你呢？:)) Alexander_K 2019.06.18 19:51 #15063 叶夫根尼-丘马科夫。 信号本身是在哪个方向？ 我不知道。我的TC只是把它过滤掉了，就是这样。 Yuriy Asaulenko 2019.06.18 19:54 #15064 Alexander_K:我理解并保持国家的开放。但你呢？:)) 钱的问题是我的个人问题。而根据定义，没有人应该关注。你可以自由地思考你想要的东西））。 [删除] 2019.06.19 01:34 #15065 Alexander_K: 我理解并保持国家的开放。但你呢？:)) Andrey Dik 2019.06.19 13:29 #15066 有没有人试着训练一个神经元开仓交易，另一个神经元平仓？- 当然，在同一时间。 Aleksey Vyazmikin 2019.06.19 15:12 #15067 安德烈-迪克 谁曾尝试过训练一个神经元用于开仓交易，第二个神经元用于平仓？- 当然是在同一时间。我现在要把森林种植关闭，只是在EA中会有两个模型--打开和关闭。 目标标记的问题是非常相关的--到目前为止，我已经愚蠢地从最小取值到ZZ断裂后的最后5个小节。问题是，样本非常不平衡。 我有一个趋势专家，这就是为什么不是所有ZZ段都被占用。 Andrey Dik 2019.06.19 20:28 #15068 阿列克谢-维亚兹米 金。 我现在将种植森林来关闭，就像EA将有两个模型--打开和关闭。 目标标记的问题是非常相关的--到目前为止，我已经愚蠢地从最小取值到ZZ断裂后的最后5个小节。问题是，样本非常不平衡。 我的专家顾问是有趋势的，所以它没有采取所有这些ZZ段。 如果我掌握了正确的方法，我可以问一下使用ZZ是否有意义，得到了什么结果（不需要在报告中，字数足够），因为我是第一次在这个方向上做实验。 Aleksey Vyazmikin 2019.06.19 21:07 #15069 安德烈-迪克 好的，如果能知道它在原则上是否有意义，以及取得了什么进展，那将是很有意思的（不需要统计数字，字数就够了），因为这是我自己第一次在这个方向上做实验。 而且我甚至还没有训练过模型，我只是让数据收集成为可能。 也许以后我会分享我的结果，但同样，这将只是一个故事....。 mytarmailS 2019.06.19 22:00 #15070 伊利亚-安提平。伊利亚顾问怎么样了？ 1...150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
就随机过程理论而言，趋势是一个随机过程的参数与1的最剧烈偏离。某种规律性的东西出现了--一种有方向的、决定性的运动。这些参数就是所谓的 "不连续指标"--熵、Hurst、AFR，等等。你必须搜索，找到它并在这里发布。
好吧，好吧。因此，你在图表上看不到它？不是吗？
信号本身是在哪个方向？
我不知道。我的TC只是把它过滤掉了，就是这样。
谁曾尝试过训练一个神经元用于开仓交易，第二个神经元用于平仓？- 当然是在同一时间。
我现在要把森林种植关闭，只是在EA中会有两个模型--打开和关闭。
目标标记的问题是非常相关的--到目前为止，我已经愚蠢地从最小取值到ZZ断裂后的最后5个小节。问题是，样本非常不平衡。
我有一个趋势专家，这就是为什么不是所有ZZ段都被占用。
如果我掌握了正确的方法，我可以问一下使用ZZ是否有意义，得到了什么结果（不需要在报告中，字数足够），因为我是第一次在这个方向上做实验。
而且我甚至还没有训练过模型，我只是让数据收集成为可能。
也许以后我会分享我的结果，但同样，这将只是一个故事....。
伊利亚顾问怎么样了？