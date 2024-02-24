交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1504 1...149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511...3399 新评论 Igor Makanu 2019.06.16 15:24 #15031 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 HMM与SOM有什么根本性的区别？我读了Kohonen: Self-Organizing Maps（所有相关领域的可怕读物，但很少不是专门关于SOM的）650页中的100页，简而言之，"纯SOM "是在静态数据上形成的神经元连接，数据越有相关特征，神经元连接越强。 ZS：我在本周初与关于SOM的文章的作者争论， 作者没有回答，而是试图发挥某种喧宾夺主的作用，imho SOM不是经典意义上的NS的神经网络，只是学习SOM的过程与学习NS类似。 [删除] 2019.06.16 15:28 #15032 伊戈尔-马卡努。我读了大约100页的Kohonen: Self-Organizing Maps（从所有相关领域看都很可怕，但很少不是专门关于SOM的），简而言之，"纯SOM "是在静态数据上形成神经元连接，数据越有相关特征，神经元连接越强 ZS：我在本周初与文章的作者争论SOM的问题， 作者没有给出答案，而是试图开始一场真正的辩论，我认为SOM不是经典意义上的NS的神经网络，只是训练SOM与学习NS相似。是的，你的印象是，用问题回答问题或在某个地方发送消息，这或多或少是很常见的 )) 我只是想知道，如果把集群作为潜伏状态，它看起来是否像一个潜伏的马尔科夫模型......我必须在闲暇时谷歌一下。 因为聚类使用EM算法，并且在学习马尔科夫链时，例如。而鲶鱼也是一种聚类。 mytarmailS 2019.06.18 14:55 #15033 我发现尼古拉斯的一篇好文章，我推荐.... https://www.finam.ru/analysis/newsitem391640076C/ 这是一篇强有力的文章，但当我读到评论时，我感到震惊，因为只有白痴才会写评论，没有一条合适的评论+99%的评论都是偏离主题的，就像这里经常发生的那样) Опыт построения торговых роботов www.finam.ru Данная статья имеет цель осветить ряд результатов и подходов полученных мною при исследовании исторических данных на фондовых рынках. Я не ставлю своей целью продать кому-то "черный ящик", который сделает его богаче. Однако надеюсь найти серьезных исследователей и возможно последователей, с которыми возможно обсуждение и обмен результатами... [删除] 2019.06.18 15:09 #15034 老师现在是在用Finam治疗吗？ Igor Makanu 2019.06.18 15:18 #15035 mytarmailS: 这篇文章很有力。 这篇文章大体上是关于这位杰出的丈夫如何娴熟地走了几年的耙子，但从未设法安装Metatrader，而是在许多年里建立了自己的自行车，并说，是的，原始的所有交易者与他们原始的指标，这是通往圣杯 的道路。"Chebyshev, Butterworth, Hilbert filters up to 12 order, Halley filters, Forward and inverse Fourier transform, Forward and inverse cosine transform, Berg, Prony, maximum entropy spectral estimation methods, ARSS predictors, polynomial filtering methods." 我已经尝试了很多年，我在我的演示中都进行了测试，但我从来没有学过MT可以在5分钟内测试TS)) 正如一位物理学家所言--状态!))) Machine learning in trading: mytarmailS 2019.06.18 15:29 #15036 伊戈尔-马卡努。这些拥有10或15项发明的教师是一毛不拔的，正如这里的一位物理学家所说：把国家交给我吧。))) 有一种状态，但不适合你，你还没有准备好......你还有5-10年的时间来优化，然后你会开始从先生中区分出有用的东西。 Igor Makanu 2019.06.18 15:35 #15037 mytarmailS: 有一种状态，但它不适合你，你还没有准备好......你还有5-10年的时间来优化Schohastics，然后你将开始区分有用的人和先生。 你应该马上写上，你为链接和广告付费，文章中的信息完全为零 为什么这么粗鲁？ Yuriy Asaulenko 2019.06.18 15:47 #15038 mytarmailS: 有一种状态，但它不适合你，你还没有准备好......你还有5-10年的时间来优化，然后你会开始区分有用的东西和先生。 不得不读。这篇文章的信息量真的不大。 mytarmailS 2019.06.18 15:48 #15039 伊戈尔-马卡努。 你应该马上写出你的链接是付费的，并做了广告，文章中的信息完全是零。 你为什么如此无礼？ 只有两个字--脸掌。 mytarmailS 2019.06.18 16:04 #15040 尤里-阿索连科。 不得不读。 这篇文章的信息量真的不大。 阅读博客。 http://www.kamynin.ru/?cat=8&paged=55 本周读物 1...149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
HMM与SOM有什么根本性的区别？
我读了Kohonen: Self-Organizing Maps（所有相关领域的可怕读物，但很少不是专门关于SOM的）650页中的100页，简而言之，"纯SOM "是在静态数据上形成的神经元连接，数据越有相关特征，神经元连接越强。
ZS：我在本周初与关于SOM的文章的作者争论， 作者没有回答，而是试图发挥某种喧宾夺主的作用，imho SOM不是经典意义上的NS的神经网络，只是学习SOM的过程与学习NS类似。
是的，你的印象是，用问题回答问题或在某个地方发送消息，这或多或少是很常见的 ))
我只是想知道，如果把集群作为潜伏状态，它看起来是否像一个潜伏的马尔科夫模型......我必须在闲暇时谷歌一下。
因为聚类使用EM算法，并且在学习马尔科夫链时，例如。而鲶鱼也是一种聚类。
我发现尼古拉斯的一篇好文章，我推荐....
https://www.finam.ru/analysis/newsitem391640076C/
这是一篇强有力的文章，但当我读到评论时，我感到震惊，因为只有白痴才会写评论，没有一条合适的评论+99%的评论都是偏离主题的，就像这里经常发生的那样)
老师现在是在用Finam治疗吗？
这篇文章很有力。
这篇文章大体上是关于这位杰出的丈夫如何娴熟地走了几年的耙子，但从未设法安装Metatrader，而是在许多年里建立了自己的自行车，并说，是的，原始的所有交易者与他们原始的指标，这是通往圣杯 的道路。"Chebyshev, Butterworth, Hilbert filters up to 12 order, Halley filters, Forward and inverse Fourier transform, Forward and inverse cosine transform, Berg, Prony, maximum entropy spectral estimation methods, ARSS predictors, polynomial filtering methods."
我已经尝试了很多年，我在我的演示中都进行了测试，但我从来没有学过MT可以在5分钟内测试TS))
正如一位物理学家所言--状态!)))
这些拥有10或15项发明的教师是一毛不拔的，正如这里的一位物理学家所说：把国家交给我吧。)))
有一种状态，但不适合你，你还没有准备好......你还有5-10年的时间来优化，然后你会开始从先生中区分出有用的东西。
你应该马上写上，你为链接和广告付费，文章中的信息完全为零
为什么这么粗鲁？
只有两个字--脸掌。
不得不读。
阅读博客。
http://www.kamynin.ru/?cat=8&paged=55本周读物