mytarmailS:

伊莉娅顾问怎么样了？

我对圣杯感到失望。与我的理论计算和假设有很大偏差。我受到马克西姆同名文章的启发，研究所谓的长记忆或长距离依赖 现象。我写了一个 基于ARFIMA指标 作者声称它比ARIMA 有更好的预测能力。

附加的文件：
R_ARFIMA.zip  20 kb
 
伊利亚-安提平

伊利亚-安提平

我对圣杯感到失望。与我的理论计算和假设有很大偏差。马克西姆的同名文章激励我研究所谓的长记忆或长距离依赖 现象。我写了一个 基于ARFIMA指标 在作者看来，它比ARIMA 有更好的预测能力。

LRD在波浪中漂浮，过滤掉高en的区域是有意义的，那么预测就有意义了，对于一个小的角度。并选择一个窗口。

链子对集群不好吗？ 我已经差不多了，我会把它们改写成mql来玩，让它们成为我的武器库
 
伊利亚-安提平

我对圣杯感到失望。

那么，你有没有试过我抛出的带链子的指标？ 还是你只在价格上做了手脚？

马克西姆-德米特里耶夫斯基
那么电路呢，你的性能用完了吗？

有了链子，一切都变得模糊不清了。我取了一个EURUSD/M20的logreturn，用 "lambertW "对其进行了 "调整"（图片在此）。 我用两种状态训练模型（更好的状态，作者说是5）。下面你将看到代码和图片。

require(LambertW)
set.seed(12358)
y1 <- diff(log(pr$close), 3)*100
out <- Gaussianize(y1, return.tau.mat = TRUE)
x1 <- get_input(y1, c(out$tau.mat[, 1]))  #  same as out$input
#---
 States <- 2 L
#set.seed(12358)
 param0 <- matrix(c(0.1, 0.05, -1, -0.1, -0.05, 1), States, 3 L, byrow = TRUE)
gamma0 <- ldhmm.gamma_init(m = States)
h <- ldhmm(m = States, param = param0, gamma = gamma0, stationary = TRUE)

mod <- ldhmm.mle(h, x1)
dc <- ldhmm.decoding(mod, x1)
post <- t(as.matrix(dc@states.prob))
#predStates <- cbind(post[,1:States])
prStat <- apply(post, 1, function(x) which.max(x))
Stat <- dc@states.global

mod@param
mod@delta
floor(mod@gamma*10000)/100
ldhmm.ld_stats(mod)


> mod@param
               mu      sigma    lambda
[1,] -0.001182310 0.09119015 0.4625385
[2,]  0.001808756 0.04114724 0.6977260
> mod@delta
[1] 0.4189323 0.5810677
> floor(mod@gamma*10000)/100
      [,1]  [,2]
[1,] 93.79  6.20
[2,]  4.47 95.52
> ldhmm.ld_stats(mod)
             mean         sd kurtosis
[1,] -0.001182310 0.05256228 2.142325
[2,]  0.001808756 0.02542165 2.465665

我们来画一下信号和报价

par(mfrow = c(2,1))
matplot(tail(post, 300), t = "l", col = c(1,2,4,5))
abline(h = 0.5, col = 2)
plot(tail(pr$close, 300), t = "l")
par(mfrow = c(1,1))

信号

1...150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515...3399
