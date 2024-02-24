交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1500

我想对我来说，某种圣杯正在出现。在28个货币对和4个时间框架（5-15-30-60）上进行了测试。总的测试结果（以点为单位的利润）如下所示。然而，我不是在测试器中测试的，而是以编程方式测试的，而且没有传播。我已经为它创建了一个专家顾问。我已经在演示中测试了它。如果它将开始向好的方向发展，我将添加信号进行审查。

我还为国民议会发明了2个新的预测。

1.计算一定时期内两根柱子交叉的利润，并提交输入。

2.输入交叉价格或当前价格与交叉价格的差额（比率）。



这是培训网站的情况，还是测试网站的情况（前进）？
在学习上总是如此。但是没有人在测试的时候有这个问题。
 
如果 "维特比 "被认为是软件包中的准备好的功能，并且它是一个euras m5仪器，我也有同样的圣杯。

但如果我模拟真实的交易，模型只得到最后的数据，我就完蛋了（（）。

如果我用滑动窗口中的数据训练模型，我得到了与 "whiterby "批处理函数结果100%的相似性，但在窗口的大小方面，信号+-有延迟，模型不赚钱。


因此，强烈建议模拟某种 "真实交易"，当输入模型的数据与现实中完全相同时

 
训练期外的500条。
 
你有没有试过用我在这里上传的机器上的指标做一些事情？

R已经发明了"圣杯 " 按钮，但还没有人用mql重写它。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
我已经在不同的主题中写过一百次，MT4/MT5中最有价值的东西是策略测试器，它能迅速摧毁任何虚假的假设或TS。

))))

SZZY: mql有圣杯，它足以应用你的文章;)我认为很遗憾的是，MQL的开发者把他们目前所有的工作都缩减到了优化和加速终端和MQL5上，而标准库 已经很多年没有补充新的MO和NS包了。

 
伊戈尔-马卡努

有什么问题呢？做一个DLL包装器，所有需要的库都是你的。我没有必要向你解释。
 
伊戈尔-马卡努

你可以看一下????;)

这个问题是反问句...

