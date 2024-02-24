交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1500 1...149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507...3399 新评论 [删除] 2019.06.14 11:28 #14991 这些链条是怎么回事，演出结束了吗？ Ilya Antipin 2019.06.14 12:44 #14992 我想对我来说，某种圣杯正在出现。在28个货币对和4个时间框架（5-15-30-60）上进行了测试。总的测试结果（以点为单位的利润）如下所示。然而，我不是在测试器中测试的，而是以编程方式测试的，而且没有传播。我已经为它创建了一个专家顾问。我已经在演示中测试了它。如果它将开始向好的方向发展，我将添加信号进行审查。 我还为国民议会发明了2个新的预测。 1.计算一定时期内两根柱子交叉的利润，并提交输入。 2.输入交叉价格或当前价格与交叉价格的差额（比率）。 Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5 www.metatrader5.com Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров... Aleksei Kuznetsov 2019.06.14 13:21 #14993 伊利亚-安提平。我想对我来说，某种圣杯正在出现。在28个货币对和4个时间框架（5-15-30-60）上进行了测试。总的测试结果 如下。然而，我不是在测试器中测试的，而是以编程方式测试的，没有传播。我已经为它创建了一个专家顾问。我已经在演示中测试了它。如果它开始向好的方面波动，我将添加信号进行审查。 这是培训网站的情况，还是测试网站的情况（前进）？ 在学习上总是如此。但是没有人在测试的时候有这个问题。 mytarmailS 2019.06.14 13:25 #14994 伊利亚-安提平。我想对我来说，某种圣杯正在出现。在28个货币对和4个时间框架（5-15-30-60）上进行了测试。总的测试结果 如下。只是我没有在测试器中进行测试，而是以编程的方式进行测试，而且没有传播。我已经为它创建了一个专家顾问。我已经在演示中测试了它。如果它有利可图，我将打开它进行审查。如果 "维特比 "被认为是软件包中的准备好的功能，并且它是一个euras m5仪器，我也有同样的圣杯。 但如果我模拟真实的交易，模型只得到最后的数据，我就完蛋了（（）。 如果我用滑动窗口中的数据训练模型，我得到了与 "whiterby "批处理函数结果100%的相似性，但在窗口的大小方面，信号+-有延迟，模型不赚钱。 因此，强烈建议模拟某种 "真实交易"，当输入模型的数据与现实中完全相同时 Ilya Antipin 2019.06.14 13:29 #14995 elibrarius。 这是在培训部分还是在测试部分（前进）？ 在训练部分，它总是这样的。但是在测试的时候，没有人这样做。 训练期外的500条。 mytarmailS 2019.06.14 13:33 #14996 伊利亚-安提平。你有没有试过用我在这里上传的机器上的指标做一些事情？ [删除] 2019.06.14 13:44 #14997 R已经发明了"圣杯 " 按钮，但还没有人用mql重写它。 Igor Makanu 2019.06.14 14:08 #14998 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 嗯，事实证明，"圣杯 "按钮在R中已经被发明了，而在mql中还没有人发明它我已经在不同的主题中写过一百次，MT4/MT5中最有价值的东西是策略测试器，它能迅速摧毁任何虚假的假设或TS。 )))) SZZY: mql有圣杯，它足以应用你的文章;)我认为很遗憾的是，MQL的开发者把他们目前所有的工作都缩减到了优化和加速终端和MQL5上，而标准库 已经很多年没有补充新的MO和NS包了。 Yuriy Asaulenko 2019.06.14 14:14 #14999 伊戈尔-马卡努。遗憾的是，MQgL的开发者已经把他们目前所有的工作减少到优化和加速终端和MQL5上，而标准库 已经多年没有补充新的MO和NS包。 有什么问题呢？做一个DLL包装器，所有需要的库都是你的。我没有必要向你解释。 mytarmailS 2019.06.14 14:29 #15000 伊戈尔-马卡努。ZS：在Mql中有一个圣杯，足够..........你可以看一下????;) 这个问题是反问句... 1...149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我想对我来说，某种圣杯正在出现。在28个货币对和4个时间框架（5-15-30-60）上进行了测试。总的测试结果（以点为单位的利润）如下所示。然而，我不是在测试器中测试的，而是以编程方式测试的，而且没有传播。我已经为它创建了一个专家顾问。我已经在演示中测试了它。如果它将开始向好的方向发展，我将添加信号进行审查。
我还为国民议会发明了2个新的预测。
1.计算一定时期内两根柱子交叉的利润，并提交输入。
2.输入交叉价格或当前价格与交叉价格的差额（比率）。
在学习上总是如此。但是没有人在测试的时候有这个问题。
如果 "维特比 "被认为是软件包中的准备好的功能，并且它是一个euras m5仪器，我也有同样的圣杯。
但如果我模拟真实的交易，模型只得到最后的数据，我就完蛋了（（）。
如果我用滑动窗口中的数据训练模型，我得到了与 "whiterby "批处理函数结果100%的相似性，但在窗口的大小方面，信号+-有延迟，模型不赚钱。
因此，强烈建议模拟某种 "真实交易"，当输入模型的数据与现实中完全相同时
这是在培训部分还是在测试部分（前进）？
你有没有试过用我在这里上传的机器上的指标做一些事情？
嗯，事实证明，"圣杯 "按钮在R中已经被发明了，而在mql中还没有人发明它
我已经在不同的主题中写过一百次，MT4/MT5中最有价值的东西是策略测试器，它能迅速摧毁任何虚假的假设或TS。
SZZY: mql有圣杯，它足以应用你的文章;)我认为很遗憾的是，MQL的开发者把他们目前所有的工作都缩减到了优化和加速终端和MQL5上，而标准库 已经很多年没有补充新的MO和NS包了。
ZS：在Mql中有一个圣杯，足够..........
你可以看一下????;)
这个问题是反问句...