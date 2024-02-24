交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1474 1...146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481...3399 新评论 Igor Makanu 2019.05.15 07:59 #14731 elibrarius。 在另一个主题 中，一个在CME交易的人说，那里的交易所机器人互相交易，并赶上了虚构的交易量。而真正的卖家/买家的真实数量要低很多倍。现在我明白为什么音量只是噪音了。真正的数量可能是有用的，但没有地方可以得到它们。MT中的外汇跳动量与真实交易量相关联 看一下嘀嗒声量，它们每天都在重复这个结构，即在交易日的中间，它们会增加，然后会下降 当参与者（数量）增加时，它不仅需要快速执行所有的出价，还需要猜测人群的走向--如果MM猜中了，那么趋势就在那里，如果没有--就掐指一算，恢复买家和卖家之间的平衡。 @Vizard_ 写得很对--在俄罗斯市场上测试你的模型，你会立即看到它是否看到了交易量，但如果我没记错的话，合同的到期日在那里也有很大的意义。 Aleksei Kuznetsov 2019.05.15 09:42 #14732 Alexander_K:有了M1，你可以终生工作，一切都会过去。在一个统一的时间尺度上，有一个纯SB的相应结果。你必须在一个非线性坐标系中工作。但是，不一定要完全是虱子:)结果。学习吧，爸爸，趁我还活着。 还不错! 在哪里学习？阅读你的整个主题是不真实的。该方法的精髓是否在某处描述，在一个地方？一个博客会很方便。 Aleksei Kuznetsov 2019.05.15 09:44 #14733 Vizard_。1.找到任何在1个地方交易的。 2.确保你的 "模型 "中的实际体积确实有影响。 3.Dokuchi--如果你有mm，试着弄清楚他的算法，但没有玻璃你是不会明白的）））。符合逻辑的方法，我将尝试MICEX 伊戈尔-马卡努。MT中的外汇跳动量与真实交易量相关联 看一下嘀嗒声的音量，它们每天都在重复这个结构，即在交易日的中间，它们会增加，然后会下降。 在高流动性的市场上，除了买家和卖家，定价的巨大不平衡是由做市商引入的。 Vizard_ 写得很对--在俄罗斯市场上测试你的模型，你会看到它是否看到了交易量，如果我没记错的话，到期日也有很大影响。如果MM猜中了趋势，那么价格就会向买卖的方向发展。 我想知道酒吧的高度与它的交易量的比例。在集群三角洲上有一些关于它的信息。但我担心，如果用条形图来比较，刻度线和实际量会有很大不同 Igor Makanu 2019.05.15 10:24 #14734 elibrarius。符合逻辑的方法，我将尝试MICEX 那么总量的增加和仅仅是时间的增加，不用打勾就可以预测到。 我对条形图的高度和其上的交易量之间的相关性感兴趣。有一个关于它的clusterdelta。但我担心，相比之下，打钩和真实的数量会有很大不同MOEX是在MT5中，你可以在那里更快地测试。 关于卷和clusterdeltoo等等。- 会有差异，但现货和期货之间的关联度超过90%。 Vizard_ 2019.05.15 11:04 #14735 elibrarius。 还不错! 在哪里学习？阅读你的整个主题是不真实的。该方法的精髓是否在某处描述，在一个地方？一个博客会很方便。...时间的非线性，但要求提供数据，而不是阅读。日期，时间，它是什么做的，转换。那么 尝试模拟类似的事情，你可以在其他FF上做（近似）等。你会得到大脑的提升+也许会有一个好的 是打飞机的好标志。不要泄露你得到的东西，如果切割是积极的，只发送给Sanka... [删除] 2019.05.15 11:08 #14736 哦，无可比拟的教师中的教师 [删除] 2019.05.15 16:53 #14737 Alexander_K:有了M1，你可以一生都在工作，一切都会过去。在一个统一的时间尺度上，有一个纯SB的相应结果。你必须在一个非线性坐标系中工作。但是，不一定要完全是虱子:)结果。学习吧，爸爸，趁我还活着。亚历山大，好吧，这不公平，有一个大的缩减，没有停止。 这就是我们在外汇上的交易方式，一个月1000%，缩水90%。 Alexander_K 2019.05.15 20:10 #14738 elibrarius: 不错！ 在哪里学习？阅读你的整个主题是不真实的。该方法的精髓是否在某处描述，在一个地方？一个博客会很方便。我会考虑的 :)) 但一般来说，该方法的本质是这样的。 1.我拒绝与 蜱虫合作，以及与M1、M5、...合作。我放弃了。而且是在很久以前。一年前，医生和我正在研究瘦身时血压的预测能力。即使如此，多克说他也对模拟的结果感到高兴和惊奇。然后，就像这样，他消失了。 2.我开始着迷于这些稀疏的蜱虫行。我研究了他们很长时间。事实证明，这些系列在动力学上形成了一定的时间结构。也就是说，你不能只取任何数据样本。这个样本在时间上必须形成一定的动态范围：白天8小时，晚上12小时，夜间24小时。嗯，这是简化的。这个系列取决于变薄的刻度线之间的时间间隔（我称它们为事件）。在一天中，考虑到了蜱虫流量的密集/减少。 然后将爱因斯坦-斯莫鲁奇夫斯基公式应用于这样一个相对于某些平均值的系列，--瞧。 我不认为多克和我走的是同一条路，但他和我一起开始了这个烂摊子。 Alexander_K 2019.05.15 20:47 #14739 几周前我有个问题，为什么模型在03_AUDCAD的真实点位上学习和交易得这么好。我现在得出的答案是。 因为价格收益的分布是对称的，而这种对称的分布在滑动窗口中得到了保留。 像这样的事情是我在M15上需要实现的。2018.04.16 22:43非常有趣。我会检查的。2018.04.17 00:312018.04.17 00:57在03_AUDCAD.xls中，有10000个真实点的最后价格增量。 黄线是移动平均线，窗口为100。几乎完全平坦。2018.04.17 00:58 这里是欧元兑美元的M1，用于比较。10,000条最后一条，没有变薄。平均数不断地偏向一边。 2018.04.17 01:042018.04.17 01:04这是博士给我的PM中的最后一个条目之一...有件事让我哭了，回忆起以前的日子.... Aleksei Kuznetsov 2019.05.15 21:47 #14740 Alexander_K:几周前我有一个问题，为什么模型在03_AUDCAD的真实点位上学习和交易得这么好。我现在得出的答案是。 因为价格收益的分布是对称的，而这种对称的分布在滑动窗口中得到了保留。 像这样的事情是我在M15上需要实现的。2018.04.16 22:43非常有趣。我会检查的。2018.04.17 00:312018.04.17 00:57在03_AUDCAD.xls中，有10000个真实点的最后价格增量。 黄线是移动平均线，窗口为100。几乎完全平坦。2018.04.17 00:58 这里是欧元兑美元的M1，用于比较。10,000条最后一条，没有变薄。平均数不断地偏向一边。 2018.04.17 01:042018.04.17 01:04这是博士给我的PM中的最后一个条目之一...有件事让我哭了，回忆起以前的日子.... 你研究过AUDCAD吗，包括点差？它在那里是巨大的--大约40-50 ppts。我看了一下图表--在过去的100分钟里，价格在价差之内 1...146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在另一个主题 中，一个在CME交易的人说，那里的交易所机器人互相交易，并赶上了虚构的交易量。而真正的卖家/买家的真实数量要低很多倍。现在我明白为什么音量只是噪音了。真正的数量可能是有用的，但没有地方可以得到它们。
当参与者（数量）增加时，它不仅需要快速执行所有的出价，还需要猜测人群的走向--如果MM猜中了，那么趋势就在那里，如果没有--就掐指一算，恢复买家和卖家之间的平衡。
@Vizard_ 写得很对--在俄罗斯市场上测试你的模型，你会立即看到它是否看到了交易量，但如果我没记错的话，合同的到期日在那里也有很大的意义。
在哪里学习？阅读你的整个主题是不真实的。该方法的精髓是否在某处描述，在一个地方？一个博客会很方便。
1.找到任何在1个地方交易的。
2.确保你的 "模型 "中的实际体积确实有影响。
3.Dokuchi--如果你有mm，试着弄清楚他的算法，但没有玻璃你是不会明白的）））。
在高流动性的市场上，除了买家和卖家，定价的巨大不平衡是由做市商引入的。
Vizard_ 写得很对--在俄罗斯市场上测试你的模型，你会看到它是否看到了交易量，如果我没记错的话，到期日也有很大影响。
如果MM猜中了趋势，那么价格就会向买卖的方向发展。
我想知道酒吧的高度与它的交易量的比例。在集群三角洲上有一些关于它的信息。但我担心，如果用条形图来比较，刻度线和实际量会有很大不同
那么总量的增加和仅仅是时间的增加，不用打勾就可以预测到。
我对条形图的高度和其上的交易量之间的相关性感兴趣。有一个关于它的clusterdelta。但我担心，相比之下，打钩和真实的数量会有很大不同
MOEX是在MT5中，你可以在那里更快地测试。
关于卷和clusterdeltoo等等。- 会有差异，但现货和期货之间的关联度超过90%。
还不错!
...时间的非线性，但要求提供数据，而不是阅读。日期，时间，它是什么做的，转换。那么
尝试模拟类似的事情，你可以在其他FF上做（近似）等。你会得到大脑的提升+也许会有一个好的
是打飞机的好标志。不要泄露你得到的东西，如果切割是积极的，只发送给Sanka...
亚历山大，好吧，这不公平，有一个大的缩减，没有停止。这就是我们在外汇上的交易方式，一个月1000%，缩水90%。
不错！
我会考虑的 :))
但一般来说，该方法的本质是这样的。
1.我拒绝与 蜱虫合作，以及与M1、M5、...合作。我放弃了。而且是在很久以前。一年前，医生和我正在研究瘦身时血压的预测能力。即使如此，多克说他也对模拟的结果感到高兴和惊奇。然后，就像这样，他消失了。
2.我开始着迷于这些稀疏的蜱虫行。我研究了他们很长时间。事实证明，这些系列在动力学上形成了一定的时间结构。也就是说，你不能只取任何数据样本。这个样本在时间上必须形成一定的动态范围：白天8小时，晚上12小时，夜间24小时。嗯，这是简化的。这个系列取决于变薄的刻度线之间的时间间隔（我称它们为事件）。在一天中，考虑到了蜱虫流量的密集/减少。
然后将爱因斯坦-斯莫鲁奇夫斯基公式应用于这样一个相对于某些平均值的系列，--瞧。
我不认为多克和我走的是同一条路，但他和我一起开始了这个烂摊子。
因为价格收益的分布是对称的，而这种对称的分布在滑动窗口中得到了保留。
像这样的事情是我在M15上需要实现的。
黄线是移动平均线，窗口为100。几乎完全平坦。
这里是欧元兑美元的M1，用于比较。10,000条最后一条，没有变薄。平均数不断地偏向一边。
这是博士给我的PM中的最后一个条目之一...有件事让我哭了，回忆起以前的日子....