交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1473 1...146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480...3399 新评论 Andrey Dik 2019.05.14 22:46 #14721 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我花了他妈的半天时间重写我的超量取样的rl lib，但终于完成了......第一次（超量取样是自动的），而以前我必须从一个模型列表中选择 我无法用元标记得到任何好的东西，这可能是更多的书的垃圾，或者是我的手/思想不好...... 但是，当然，这样漂亮的曲线型培训在一个月内就能获得几年的不受约束的利润，最近在这里证明了这一点，还没有成功。非常有趣的结果 Aleksei Kuznetsov 2019.05.14 22:51 #14722 在另一个话题 中，一个在CME交易的人说，那里的交易所机器人互相交易，虚构交易量。但真正的买家/卖家的真实数量要低很多倍。现在我明白为什么音量只是噪音了。真正的数量可能是有用的，但没有地方可以得到它们。 Aleksei Kuznetsov 2019.05.14 22:58 #14723 Alexander_K::)))你必须与时间打交道--在滴答声之间，以及在稀释系列时--在事件之间的时间。市场中的时间是圣杯。 我与M1酒吧合作。森林将在10日或27日的下一个节点中决定使用哪一个。这将给出一个与瘦身的类比。 你的瘦身有什么信号吗？评估它是否值得花时间是很有趣的。 Alexander_K 2019.05.15 00:54 #14724 埃利布留斯。 与M1棒一起工作。森林将在下一个节点，即第10个节点或第27个节点选择它们中的哪一个进行分离。这将给出一个与瘦身的类比。 你的瘦身有什么信号吗？评估它是否值得花时间是很有趣的。有了M1，你可以终生工作，一切都会过去。在一个统一的时间尺度上，有一个纯SB的相应结果。你必须在一个非线性坐标系中工作。但是，不一定要完全是虱子:)结果。学习吧，爸爸，趁我还活着。 Dmitriy Skub 2019.05.15 07:35 #14725 Alexander_K:有了M1，你可以终生工作，一切都会过去。在一个统一的时间尺度上，有一个纯SB的相应结果。你必须在一个非线性坐标系中工作。但是，不一定要完全是虱子:)结果。学习吧，爸爸，趁我还活着。 无可奉告)) [删除] 2019.05.15 07:38 #14726 elibrarius。 在另一个主题 中，一个在CME交易的人说，那里的交易所机器人互相交易并增加虚构的交易量。而真正的买家/卖家的真实数量要低很多倍。现在我明白为什么音量只是噪音了。真正的数量可能是有用的，但没有地方可以得到它们。它是一个疯子。 成交量不能说明什么方向，尤其是在期货中，因为期货是与现货联系在一起的。 在微观结构层面，有一些规律性的东西，如杯子里的密度。 Vizard_ 2019.05.15 07:38 #14727 elibrarius。 真正的数量可能会有一些好处，但没有地方可以得到它们。1.找到任何在1个地方交易的。 2.确保你的 "模型 "中的真实数量确实有影响。 3.Dokuchi - 如果你有毫米，试着计算它的算法，但没有杯子你就无法计算出来)) [删除] 2019.05.15 07:43 #14728 蜥蜴_。1.找到任何在1个地方交易的东西。 2.确保你的 "模型 "中的实际数量确实有影响。 3.Dokuchi--如果你有mm，试着弄清楚他的算法，但没有杯子你是弄不清楚的）））。老师，你为什么不离开这里？ 期待着你即将喷出的愚蠢之流。 )))) Vizard_ 2019.05.15 07:46 #14729 马克西姆-德米特里耶夫斯基。老师，你为什么不离开这里？ ))))已经向你解释了 "老师 "一词的含义，Lokhopedina)。 你是一名教师，你不需要向自己解释 "教师 "这个词的含义。 不过，你是可以的）））搞笑... [删除] 2019.05.15 07:48 #14730 Vizard_。你已经被教导了老师这个词的含义）。 去兜售无用的响尾蛇吧，不要完成你的帖子。 不过，你是可以的）））搞笑...你是一个永远的消防员或什么，当你要烧毁的时候 1...146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我花了他妈的半天时间重写我的超量取样的rl lib，但终于完成了......第一次（超量取样是自动的），而以前我必须从一个模型列表中选择
我无法用元标记得到任何好的东西，这可能是更多的书的垃圾，或者是我的手/思想不好......
但是，当然，这样漂亮的曲线型培训在一个月内就能获得几年的不受约束的利润，最近在这里证明了这一点，还没有成功。
非常有趣的结果
:)))你必须与时间打交道--在滴答声之间，以及在稀释系列时--在事件之间的时间。市场中的时间是圣杯。
你的瘦身有什么信号吗？评估它是否值得花时间是很有趣的。
与M1棒一起工作。森林将在下一个节点，即第10个节点或第27个节点选择它们中的哪一个进行分离。这将给出一个与瘦身的类比。
你的瘦身有什么信号吗？评估它是否值得花时间是很有趣的。
有了M1，你可以终生工作，一切都会过去。在一个统一的时间尺度上，有一个纯SB的相应结果。
你必须在一个非线性坐标系中工作。但是，不一定要完全是虱子:)
结果。
学习吧，爸爸，趁我还活着。
有了M1，你可以终生工作，一切都会过去。在一个统一的时间尺度上，有一个纯SB的相应结果。
你必须在一个非线性坐标系中工作。但是，不一定要完全是虱子:)
结果。
学习吧，爸爸，趁我还活着。
在另一个主题 中，一个在CME交易的人说，那里的交易所机器人互相交易并增加虚构的交易量。而真正的买家/卖家的真实数量要低很多倍。现在我明白为什么音量只是噪音了。真正的数量可能是有用的，但没有地方可以得到它们。
它是一个疯子。
成交量不能说明什么方向，尤其是在期货中，因为期货是与现货联系在一起的。
在微观结构层面，有一些规律性的东西，如杯子里的密度。
真正的数量可能会有一些好处，但没有地方可以得到它们。
1.找到任何在1个地方交易的。
2.确保你的 "模型 "中的真实数量确实有影响。
3.Dokuchi - 如果你有毫米，试着计算它的算法，但没有杯子你就无法计算出来))
1.找到任何在1个地方交易的东西。
2.确保你的 "模型 "中的实际数量确实有影响。
3.Dokuchi--如果你有mm，试着弄清楚他的算法，但没有杯子你是弄不清楚的）））。
老师，你为什么不离开这里？
期待着你即将喷出的愚蠢之流。
))))
老师，你为什么不离开这里？
))))
已经向你解释了 "老师 "一词的含义，Lokhopedina)。
你是一名教师，你不需要向自己解释 "教师 "这个词的含义。
不过，你是可以的）））搞笑...
你已经被教导了老师这个词的含义）。
去兜售无用的响尾蛇吧，不要完成你的帖子。
不过，你是可以的）））搞笑...
你是一个永远的消防员或什么，当你要烧毁的时候