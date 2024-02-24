交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1468

好吧，魔鬼在细节中，预处理可能会自己照顾到一切，而NS遗传学只是为了信号处理而已

看来，你向电网输入什么，就会在输出端得到什么......。

电网不能用羊做糖果（最近我对什么都不确定了）

 
安德烈-迪克

是的，是的......。

19岁，从2007年到2009年接受训练，前进--其余方式

 
大家好，关于这个神经装置的神话般的结果。从视频中你可以看到，学习部分不是在开始，而是在反馈循环的中间。我认为不太可能做到这一点，由于时间顺序的原因。在时间上做细分，即。培训-测试-EPD。遵循时间顺序。让我们看看结果是什么。
安德烈-迪克

不以任何方式，不以煮或烤的方式进行

伊万-布特科

19年，从2007年到2009年的培训，向前看--其余的都是双向的。

如果有关于交易的统计资料--在什么时间、持续时间等，将会很有趣。

它在你的信号中，对吗？ 将不得不等待更多的统计数据

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

如果有关于交易的统计资料--什么时间、持续时间等，将会很有趣。

这是在你的信号中，对吗？

两周后将是一个月的测试（前两笔交易我已经手动打开检查），所以开始是4月24日，5月24日将有可能做出一个大致的结论

 

如果有人正好有MetaTraderR库文件，请发给我。

祝好运

 
弗拉基米尔-佩雷文科

如果有人正好有MetaTraderR库文件，请发给我。

祝好运

像这样吗？
mt-R
Исходная библиотека mt4R, разработанная Bernd Kreuss, несколько раз модифицировалась разными авторами. Последний ее экземпляр находится здесь с необходимыми ссылками на первоисточник, изменениями и адресом хранения на GitHub. Данный вариант библиотеки адаптирован под 64 бит, что дает возможность ее использования с терминалом МetaТrader 5. Для...
 
埃利布留斯
如果我没记错的话，他们在MT5(2005)的新版本中公布了Metakvot库。一个有讨论的主题，他们刚刚删除了。

 
弗拉基米尔-佩雷文科

如果我没记错的话，他们在MT5(2005)的新版本中公布了Metakvot库。他们刚刚删除的那条线。

谷歌缓存仍然可以找到被删除的主题，我不知道谷歌是否会缓存附件文件。

