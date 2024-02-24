交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1468 1...146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475...3399 新评论 Andrey Dik 2019.05.06 19:15 #14671 马克西姆-德米特里耶夫斯基。好吧，魔鬼在细节中，预处理可能会自己照顾到一切，而NS遗传学只是为了信号处理而已看来，你向电网输入什么，就会在输出端得到什么......。 电网不能用羊做糖果（最近我对什么都不确定了） Ivan Butko 2019.05.06 20:12 #14672 安德烈-迪克 是的，是的......。回复 19岁，从2007年到2009年接受训练，前进--其余方式 Mihail Marchukajtes 2019.05.06 23:14 #14673 大家好，关于这个神经装置的神话般的结果。从视频中你可以看到，学习部分不是在开始，而是在反馈循环的中间。我认为不太可能做到这一点，由于时间顺序的原因。在时间上做细分，即。培训-测试-EPD。遵循时间顺序。让我们看看结果是什么。 [删除] 2019.05.07 01:12 #14674 安德烈-迪克看来，你在网上放的东西就是你得到的东西......。 格子不能用燕麦做糖果（我想我最近对什么都不确定了）不以任何方式，不以煮或烤的方式进行 [删除] 2019.05.07 01:14 #14675 伊万-布特科。回复 19年，从2007年到2009年的培训，向前看--其余的都是双向的。如果有关于交易的统计资料--在什么时间、持续时间等，将会很有趣。 它在你的信号中，对吗？ 将不得不等待更多的统计数据 Ivan Butko 2019.05.07 06:22 #14676 马克西姆-德米特里耶夫斯基。如果有关于交易的统计资料--什么时间、持续时间等，将会很有趣。 这是在你的信号中，对吗？两周后将是一个月的测试（前两笔交易我已经手动打开检查），所以开始是4月24日，5月24日将有可能做出一个大致的结论 Vladimir Perervenko 2019.05.07 11:59 #14677 如果有人正好有MetaTraderR库文件，请发给我。 祝好运 Aleksei Kuznetsov 2019.05.07 13:40 #14678 弗拉基米尔-佩雷文科。如果有人正好有MetaTraderR库文件，请发给我。 祝好运 像这样吗？ https://www.mql5.com/ru/code/17468 mt-R www.mql5.com Исходная библиотека mt4R, разработанная Bernd Kreuss, несколько раз модифицировалась разными авторами. Последний ее экземпляр находится здесь с необходимыми ссылками на первоисточник, изменениями и адресом хранения на GitHub. Данный вариант библиотеки адаптирован под 64 бит, что дает возможность ее использования с терминалом МetaТrader 5. Для... Vladimir Perervenko 2019.05.07 13:44 #14679 埃利布留斯。 这种事？ https://www.mql5.com/ru/code/17468如果我没记错的话，他们在MT5(2005)的新版本中公布了Metakvot库。一个有讨论的主题，他们刚刚删除了。 Igor Makanu 2019.05.07 17:53 #14680 弗拉基米尔-佩雷文科。如果我没记错的话，他们在MT5(2005)的新版本中公布了Metakvot库。他们刚刚删除的那条线。谷歌缓存仍然可以找到被删除的主题，我不知道谷歌是否会缓存附件文件。 1...146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
好吧，魔鬼在细节中，预处理可能会自己照顾到一切，而NS遗传学只是为了信号处理而已
看来，你向电网输入什么，就会在输出端得到什么......。
电网不能用羊做糖果（最近我对什么都不确定了）
是的，是的......。
19岁，从2007年到2009年接受训练，前进--其余方式
看来，你在网上放的东西就是你得到的东西......。
格子不能用燕麦做糖果（我想我最近对什么都不确定了）
不以任何方式，不以煮或烤的方式进行
19年，从2007年到2009年的培训，向前看--其余的都是双向的。
如果有关于交易的统计资料--在什么时间、持续时间等，将会很有趣。
它在你的信号中，对吗？ 将不得不等待更多的统计数据
如果有关于交易的统计资料--在什么时间、持续时间等，将会很有趣。
这是在你的信号中，对吗？
两周后将是一个月的测试（前两笔交易我已经手动打开检查），所以开始是4月24日，5月24日将有可能做出一个大致的结论
如果有人正好有MetaTraderR库文件，请发给我。
如果有人正好有MetaTraderR库文件，请发给我。
https://www.mql5.com/ru/code/17468
这种事？
https://www.mql5.com/ru/code/17468
如果我没记错的话，他们在MT5(2005)的新版本中公布了Metakvot库。一个有讨论的主题，他们刚刚删除了。
如果我没记错的话，他们在MT5(2005)的新版本中公布了Metakvot库。他们刚刚删除的那条线。
谷歌缓存仍然可以找到被删除的主题，我不知道谷歌是否会缓存附件文件。