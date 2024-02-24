交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1467

新评论
[删除]  
安德烈-迪克

森海......也相信，有一个圣杯，它不能不吃。

我想喝醉，说 "去他妈的"，然后回到母体的营养液中......否则就会发生。


某种发脾气的行为 :)

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

这很奇怪 :)

最奇怪的是，人口中的所有个体在AOS上也都保持着曲线（或者说是直线），只是斜率角度不同，这让我很烦恼，所以这里没有拟合，否则，如果有拟合，AOS上应该有下降。

 

优素福的追随者逐渐在这里诞生 :)

这不是很清楚吗，这在现实世界中是不可能的？

 
佩特罗斯-沙塔赫兹扬

优素福的追随者逐渐在这里诞生 :)

这不是很清楚吗，这在现实世界中是不可能的。

这在任何地方都是不可能的，无论是在真实交易中，还是在模拟交易中，还是在梦中。

[删除]  
安德烈-迪克

最奇怪的是，人口中的所有个体在os上都有相同的曲线（或者说是一条直线），只有斜率角度不同，这让我最担心，所以没有拟合，否则，如果有拟合的话，os上应该有一个下降。

细节决定成败，预处理可以解决一切问题，而遗传学只是用于信号处理。

我对交易的数量感到困惑，因为我认为交易的数量太多了。然后我们要检查滑点、价差等等。
 
安德烈-迪克

这是不可能的，在现实生活中不可能，在演示中不可能，在梦中也不可能。

我预见到一封个人信件会在缝隙中裂开，有诸如 "多少钱？在哪里呢？并给予！"

在几个微不足道的问题之后，我已经没有这些问题了)

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

好吧，魔鬼在细节中，似乎预处理本身就把一切都拿出来了，而NS遗传学只是为了信号处理而已

我对交易的数量感到困惑，我认为有太多的交易。然后我们要检查滑点、价差等等。

如果你不知道该怎么做，你可以问："你想用它做什么？

 
安德烈-迪克

这是不可能的，在现实生活中不可能，在演示中不可能，在梦中也不可能。

有了历史数据，一切皆有可能。有了MO，你可以把10美元变成10亿美元。

MO不适合用于外汇。

 
佩特罗斯-沙塔赫兹扬

有了历史数据，一切皆有可能。你可以用MO把10美元变成10亿美元。

MO不适合用于外汇。

当然，如果你这么说的话。


 
安德烈-迪克

是的，是的......。

这在真实的情况下是行不通的。可能是某处出错了......。

1...146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474...3399
新评论