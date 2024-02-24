交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1467 1...146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474...3399 新评论 [删除] 2019.05.06 15:26 #14661 安德烈-迪克森海......也相信，有一个圣杯，它不能不吃。我想喝醉，说 "去他妈的"，然后回到母体的营养液中......否则就会发生。 某种发脾气的行为 :) Andrey Dik 2019.05.06 15:29 #14662 马克西姆-德米特里耶夫斯基。这很奇怪 :)最奇怪的是，人口中的所有个体在AOS上也都保持着曲线（或者说是直线），只是斜率角度不同，这让我很烦恼，所以这里没有拟合，否则，如果有拟合，AOS上应该有下降。 Petros Shatakhtsyan 2019.05.06 15:31 #14663 优素福的追随者逐渐在这里诞生 :)这不是很清楚吗，这在现实世界中是不可能的？ Andrey Dik 2019.05.06 15:32 #14664 佩特罗斯-沙塔赫兹扬。优素福的追随者逐渐在这里诞生 :)这不是很清楚吗，这在现实世界中是不可能的。这在任何地方都是不可能的，无论是在真实交易中，还是在模拟交易中，还是在梦中。 [删除] 2019.05.06 15:36 #14665 安德烈-迪克最奇怪的是，人口中的所有个体在os上都有相同的曲线（或者说是一条直线），只有斜率角度不同，这让我最担心，所以没有拟合，否则，如果有拟合的话，os上应该有一个下降。细节决定成败，预处理可以解决一切问题，而遗传学只是用于信号处理。 我对交易的数量感到困惑，因为我认为交易的数量太多了。然后我们要检查滑点、价差等等。 Ivan Butko 2019.05.06 15:44 #14666 安德烈-迪克这是不可能的，在现实生活中不可能，在演示中不可能，在梦中也不可能。我预见到一封个人信件会在缝隙中裂开，有诸如 "多少钱？在哪里呢？并给予！" 在几个微不足道的问题之后，我已经没有这些问题了) Andrey Dik 2019.05.06 15:46 #14667 马克西姆-德米特里耶夫斯基。好吧，魔鬼在细节中，似乎预处理本身就把一切都拿出来了，而NS遗传学只是为了信号处理而已 我对交易的数量感到困惑，我认为有太多的交易。然后我们要检查滑点、价差等等。如果你不知道该怎么做，你可以问："你想用它做什么？ Petros Shatakhtsyan 2019.05.06 15:48 #14668 安德烈-迪克这是不可能的，在现实生活中不可能，在演示中不可能，在梦中也不可能。有了历史数据，一切皆有可能。有了MO，你可以把10美元变成10亿美元。 MO不适合用于外汇。 Andrey Dik 2019.05.06 15:49 #14669 佩特罗斯-沙塔赫兹扬。有了历史数据，一切皆有可能。你可以用MO把10美元变成10亿美元。 MO不适合用于外汇。当然，如果你这么说的话。 Даниил Минин 2019.05.06 15:54 #14670 安德烈-迪克 是的，是的......。这在真实的情况下是行不通的。可能是某处出错了......。 1...146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
森海......也相信，有一个圣杯，它不能不吃。
我想喝醉，说 "去他妈的"，然后回到母体的营养液中......否则就会发生。
某种发脾气的行为 :)
这很奇怪 :)
最奇怪的是，人口中的所有个体在AOS上也都保持着曲线（或者说是直线），只是斜率角度不同，这让我很烦恼，所以这里没有拟合，否则，如果有拟合，AOS上应该有下降。
优素福的追随者逐渐在这里诞生 :)
这不是很清楚吗，这在现实世界中是不可能的？
这在任何地方都是不可能的，无论是在真实交易中，还是在模拟交易中，还是在梦中。
细节决定成败，预处理可以解决一切问题，而遗传学只是用于信号处理。我对交易的数量感到困惑，因为我认为交易的数量太多了。然后我们要检查滑点、价差等等。
这是不可能的，在现实生活中不可能，在演示中不可能，在梦中也不可能。
我预见到一封个人信件会在缝隙中裂开，有诸如 "多少钱？在哪里呢？并给予！"
在几个微不足道的问题之后，我已经没有这些问题了)
如果你不知道该怎么做，你可以问："你想用它做什么？
有了历史数据，一切皆有可能。有了MO，你可以把10美元变成10亿美元。
MO不适合用于外汇。
当然，如果你这么说的话。
是的，是的......。
这在真实的情况下是行不通的。可能是某处出错了......。