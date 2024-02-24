交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1470 1...146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2019.05.08 16:39 #14691 就个人而言，我已经很好地掌握了用Java编写的Reshetov的优化器。现在我正在组织培训、评估所产生的模型的质量等层面上进行调整。 Женя 2019.05.08 18:35 #14692 liroy333:你好，如果成功了，恭喜你 我们使用NS的前缀已经一年多了。 不幸的是，我们还没有设法创建一个稳定的高收益NS，在任何时间段都能获得利润。我们有一系列好的交易，然后有无数的负面交易，但不是那么多。Ta撒谎，他们要么是赌徒（信号，pams......），要么是过气的人，他们在SB上也会显示同样的结果。 Женя 2019.05.08 18:40 #14693 wiktar。那么，高级神经交易商现在使用什么？ 或者他们自己编写软件自己的网络？ML软件的编写，这是迈向Alpha的第一个胆怯的步骤，我们需要更多的高质量数据，纯粹的价格中没有什么信息，你可以勉强补偿差价。 Dialog22 2019.05.11 08:40 #14694 大家好，有没有人在Neuropro上创建一个工作网络的运气？我的测试情节是50/50，不管我怎么扭曲它。 我一直在输入价格、指标和股票数量的不同组合。 Dialog22 2019.05.11 20:07 #14695 似乎没有人做过）好吧，我得试试其他软件。 Renat Akhtyamov 2019.05.11 22:57 #14696 亚历山大-伊万诺夫。我看到一个机器人在打乒乓球，找到了最好的球。 我们不能有???? 还是说外汇是个骗局？是的 这就是我们应该寻找的东西--它是如何做到的。 并会有一场喧闹？ Aleksey Vyazmikin 2019.05.12 21:20 #14697 这篇文章 是关于一个人如何将大量资金委托给一种人工智能，现在想起诉开发商要求赔偿。 Who to Sue When a Robot Loses Your Fortune 2019.05.06Thomas Beardsworthwww.bloomberg.com By and Who to Sue When a Robot Loses Your Fortune By and Farkhat Guzairov 2019.05.13 08:23 #14698 Mihail Marchukajtes: 就我个人而言，我已经很好地理解了雷舍托夫用Java编写的优化器，JPrediction。现在，我正在培训组织、所产生的模型的质量评估等层面上进行调整。您使用哪个版本的JPrediction？ [删除] 2019.05.13 11:56 #14699 像它应该工作，还没有检查（元标记），我将很快检查。仿佛第二个模型通过混淆矩阵改善了结果 对不起，先生们，你们是笨还是没有什么有趣的东西可写？ https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e Financial Machine Learning Part 1: Labels 2019.03.18Maks Ivanovtowardsdatascience.com Setting up a supervised learning problem Aleksei Kuznetsov 2019.05.13 12:50 #14700 马克西姆-德米特里耶夫斯基。像它应该工作，还没有检查（元标记），我将很快检查。仿佛第二个模型通过混淆矩阵改善了结果 对不起，先生们，你们是笨还是没有什么有趣的东西可写？ https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e嗯，这就是我想做的事。如果TP被触发，我将每个柱子标记为1，如果SL被触发，则标记为0。我不在右边的边界上做标记，我只看前面的10,000个柱子--肯定会有一个TP或SL触发。 这个模型太可怕了。 在1级和-1级时有356个错误和48个正确的猜测--即交易时。0时，他有一个等待。 1...146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你好，如果成功了，恭喜你
我们使用NS的前缀已经一年多了。
不幸的是，我们还没有设法创建一个稳定的高收益NS，在任何时间段都能获得利润。我们有一系列好的交易，然后有无数的负面交易，但不是那么多。
Ta撒谎，他们要么是赌徒（信号，pams......），要么是过气的人，他们在SB上也会显示同样的结果。
那么，高级神经交易商现在使用什么？ 或者他们自己编写软件自己的网络？
ML软件的编写，这是迈向Alpha的第一个胆怯的步骤，我们需要更多的高质量数据，纯粹的价格中没有什么信息，你可以勉强补偿差价。
大家好，有没有人在Neuropro上创建一个工作网络的运气？我的测试情节是50/50，不管我怎么扭曲它。
我一直在输入价格、指标和股票数量的不同组合。
我看到一个机器人在打乒乓球，找到了最好的球。
我们不能有????还是说外汇是个骗局？
是的
这就是我们应该寻找的东西--它是如何做到的。
并会有一场喧闹？
这篇文章 是关于一个人如何将大量资金委托给一种人工智能，现在想起诉开发商要求赔偿。
就我个人而言，我已经很好地理解了雷舍托夫用Java编写的优化器，JPrediction。现在，我正在培训组织、所产生的模型的质量评估等层面上进行调整。
您使用哪个版本的JPrediction？
像它应该工作，还没有检查（元标记），我将很快检查。仿佛第二个模型通过混淆矩阵改善了结果
对不起，先生们，你们是笨还是没有什么有趣的东西可写？
https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e
嗯，这就是我想做的事。如果TP被触发，我将每个柱子标记为1，如果SL被触发，则标记为0。我不在右边的边界上做标记，我只看前面的10,000个柱子--肯定会有一个TP或SL触发。
这个模型太可怕了。
在1级和-1级时有356个错误和48个正确的猜测--即交易时。0时，他有一个等待。