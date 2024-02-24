交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1470

就个人而言，我已经很好地掌握了用Java编写的Reshetov的优化器。现在我正在组织培训、评估所产生的模型的质量等层面上进行调整。
 
liroy333:

你好，如果成功了，恭喜你

我们使用NS的前缀已经一年多了。

不幸的是，我们还没有设法创建一个稳定的高收益NS，在任何时间段都能获得利润。我们有一系列好的交易，然后有无数的负面交易，但不是那么多。

Ta撒谎，他们要么是赌徒（信号，pams......），要么是过气的人，他们在SB上也会显示同样的结果。

 
wiktar

那么，高级神经交易商现在使用什么？ 或者他们自己编写软件自己的网络？

ML软件的编写，这是迈向Alpha的第一个胆怯的步骤，我们需要更多的高质量数据，纯粹的价格中没有什么信息，你可以勉强补偿差价。

 

大家好，有没有人在Neuropro上创建一个工作网络的运气？我的测试情节是50/50，不管我怎么扭曲它。

我一直在输入价格、指标和股票数量的不同组合。

 
似乎没有人做过）好吧，我得试试其他软件。
 
亚历山大-伊万诺夫

我看到一个机器人在打乒乓球，找到了最好的球。

我们不能有????

还是说外汇是个骗局？

是的

这就是我们应该寻找的东西--它是如何做到的。

并会有一场喧闹？

 

这篇文章 是关于一个人如何将大量资金委托给一种人工智能，现在想起诉开发商要求赔偿。

Mihail Marchukajtes:
就我个人而言，我已经很好地理解了雷舍托夫用Java编写的优化器，JPrediction。现在，我正在培训组织、所产生的模型的质量评估等层面上进行调整。

您使用哪个版本的JPrediction？

像它应该工作，还没有检查（元标记），我将很快检查。仿佛第二个模型通过混淆矩阵改善了结果

对不起，先生们，你们是笨还是没有什么有趣的东西可写？

https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e

马克西姆-德米特里耶夫斯基

像它应该工作，还没有检查（元标记），我将很快检查。仿佛第二个模型通过混淆矩阵改善了结果

对不起，先生们，你们是笨还是没有什么有趣的东西可写？

https://towardsdatascience.com/financial-machine-learning-part-1-labels-7eeed050f32e

嗯，这就是我想做的事。如果TP被触发，我将每个柱子标记为1，如果SL被触发，则标记为0。我不在右边的边界上做标记，我只看前面的10,000个柱子--肯定会有一个TP或SL触发。

这个模型太可怕了。

在1级和-1级时有356个错误和48个正确的猜测--即交易时。0时，他有一个等待。

