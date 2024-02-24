交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 734

你好!

下面是如何创建和训练一个神经网络。

学习。


 
亚历山大-伊万诺夫

你好!

下面是如何创建和训练一个神经网络。

学习。


没有必要，很酷的视觉演示!!!!

 

首先我想祝大家节日快乐....。姑娘们...并表明测试者和真实的分歧。从2018年5月3日星期一开始，OOC

测试员

并相应地实现.....

母亲不知道有什么不同....

由于已经完全转为只由委员会发出信号。表示 "我不知道"，关闭所有的立场，并坐视不管。交易的数量减少了，但质量保持不变。

很明显，上面的例子不是一个指标。交易量的增加是以牺牲两个为代价的，但时间会证明。最主要的是，波动性没有失败。



P.S.这种平衡匹配是在淘气的手走到不能走的地方时实现的.....。

 

真诚地为你感到高兴......姑娘们，在这样一个节日里，不能不支持：-)


Mihail Marchukajtes:

真诚地为你感到高兴......姑娘们，在这样一个喜庆的日子里，忍不住要支持一下 :-)


3月8日快乐!


 
一种只有男人才能理解的幽默形式。通常只有精神上接近的人才会以这种方式相互祝贺。这条线使我们大家团结起来......所以不要怀恨在心!!!!!
 
Mihail Marchukajtes:

照片

这很好。


p.s. 当一笔交易拿走了前几周的所有利润，或者止损开始一个接一个地接住，你觉得交易在看着你，让价格对你不利--感觉不是这样的。外汇不原谅利润。

 
交易员博士

充满灵性。


p.s.当一个单一的交易拿走了前几周的所有利润。

这意味着你有一个糟糕的MM。

 
交易员博士

这很感人。


p.s. 当一笔交易拿走了前几周的所有利润，或者止损开始一个接一个地接住，你觉得交易在看着你，让价格对你不利--感觉不是这样的。外汇不原谅利润。

合理的，非常清醒的。特别是喜欢。"外汇不赦免利润" 就在差距....遇到这种情况，失去存款的情况并不少见。所以我再补充一下。

"金钱喜欢沉默" .... 我要去vodopole，因为我觉得他们现在要来找我了....

马克西姆-德米特里耶夫斯基

谁会像这样改变重量，这到底是什么？:) 苏联的反推法还是什么？

这就是为什么我要求提供一个公式...

