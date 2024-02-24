交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1476 1...146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483...3399 新评论 mytarmailS 2019.05.16 11:55 #14751 Alexander_K:我不需要说什么--那会让你感觉好些吗？好吧，让我们说薄利多销是可以预测的，但如果是佣金的大小，预测1-2支的意义何在。 为什么不尝试对较大的时间段进行瘦身，例如用之字形或类似的方法，只留下价格函数极值，或采用频谱分析达到同样的目的？ Alexander_K 2019.05.16 12:01 #14752 mytarmailS:好吧，让我们说薄利多销是可以预测的，但如果这就是佣金的大小，预测1-2支的意义何在。 为什么不试着把大的时间框架变薄，例如通过之字形或类似的方法，只留下价格功能的极端值，或出于同样目的的频谱分析？这就是我说的，这正是多克遇到的情况--在稀疏系列上有很高的预测能力，但一切都被传播和佣金吃掉了。于是，他开始更多、更努力地瘦下来......恐怕在这样做的时候，他失去了他的非线性时机，变成了纯粹的SB，并且感到沮丧......。唉，这也是有可能的......。 Грааль 2019.05.16 12:01 #14753 mytarmailS:所以来吧，Alexander_K 或者用证据来证明我的错误行为（别人的 交易截图没有昵称，并不能证明你的 正确性）这是一个严重的指控，把别人的代码当作自己的代码，展示别人的股权，这可能是一个algotrader能做的最卑鄙、最应受谴责的事情，因为那是永恒的套子。 Alexander_K 2019.05.16 12:04 #14754 圣杯。这是一个严重的指控，把别人的代码当作自己的代码，炫耀别人的股权，这可能是一个algotrader能做的最卑鄙、最应受谴责的事情，因为那是永恒的套子。:))别担心，风格和内容都很酷的帖子的主人--信号是我的，我只是把它藏起来，以免激起那些人的思想。 mytarmailS 2019.05.16 12:16 #14755 Alexander_K:看，这并不复杂... 你拿的是价格 之字形或类似的东西，我使用不同的东西（知觉上的重要 点）。 然后你只留下极值，你清理掉中间值 你在原来的100分中得到17分。现在，你区分了 现在我们得到了你最喜欢的 "静止 "系列，其正常范围为几十或几百个点。 我的网络用这样的数据比我试过的其他任何数据都要好得多，但我已经试过很多东西。 然后你可以在那里切割或做你想做的任何事情。 Alexander_K 2019.05.16 12:19 #14756 mytarmailS:听着，这并不复杂... 你拿的是价格。 你放一个之字形或类似的东西，我用另一个东西（感知上的重要 点）。 然后你只留下极值，你清理掉中间值 你在原来的100分中得到17分。现在，你区分了 现在我们得到了你最喜欢的 "静止 "系列，其正常范围为几十或几百个点。 我的网络用这个数据比我试过的任何其他数据都要好得多，我已经试过很多了。嗯，很好。我对这种做法有意见吗！？打开一个信号--让受苦的人也赚到钱。 mytarmailS 2019.05.16 12:25 #14757 Alexander_K:嗯，很好。我对这种做法有意见吗！？开辟一个信号--让渴望的人也赚到钱。我在向你展示如何增加你的队伍中的分差，我不需要......我从事的是水平工作，不承认其他东西（目前），所以我不承认你的方法，因为他们（转换）删除了所有关于水平的信息 [删除] 2019.05.16 12:52 #14758 Alexander_K:但是，毕竟在这个主题中，几乎没有人涉及到输入数据的预处理。然而科尔敦在1000页之前就说过，这是最重要的阶段，它是国防部所有大师们最重要的秘密。而且你必须学会听从术士的意见。整个讽刺的是，无论大师说什么--都是相反的，他试图误导，或者只是再一次证明他无与伦比的天才的纯洁性。 另外，具有讽刺意味的是，没有任何转换可以比没有任何转换的原始引文教得更好。我已经举了例子。问题的出现是因为需要对数据进行缩放，但任何缩放都会杀死信息。因此，我们得到了一个恶性循环，要摆脱它并不那么容易。 Alexander_K 2019.05.16 13:05 #14759 马克西姆-德米特里耶夫斯基。讽刺的是，无论老师说什么，他都在试图误导，或者仅仅是为了证明他无与伦比的天才的纯洁性。 另外，具有讽刺意味的是，没有任何转换可以比没有任何转换的原始引文教得更好。我已经举了例子。问题的出现是因为需要对数据进行缩放，但任何缩放都会杀死信息。其结果是一个不容易摆脱的恶性循环。巫师在某些地方可能是一个诡计多端的人--这就是为什么他是一个巫师。但他帮助我弄清了一些事情。总的来说，我跳过你的狗屎--因为只要有你们两个人在这个论坛上，就能给我带来能量，我很感谢你们。 至于数据瘦身/预处理--我坚持我的观点：它是必要的。但是，让它成为一个讨论的问题。 [删除] 2019.05.16 13:13 #14760 Alexander_K:巫师可能有点诡计多端--这就是为什么他是个巫师。但他已经帮我理清了一些事情。总之，我跳过了你的拉屎--因为只要有你们两个人在论坛上，就给了我力量，我很感激。 至于数据瘦身/预处理--我坚持我的观点：它是必要的。但是，让它成为一个辩论的问题。这不是争吵，只是一个怪癖 ) 预处理是必要的，但不同类型的分化在某种程度上严重降低了所有指标，包括分数分化。也许有必要为NS做确切的瘦身交易，并挑选一套好的产品 1...146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
好吧，让我们说薄利多销是可以预测的，但如果是佣金的大小，预测1-2支的意义何在。
为什么不尝试对较大的时间段进行瘦身，例如用之字形或类似的方法，只留下价格函数极值，或采用频谱分析达到同样的目的？
这就是我说的，这正是多克遇到的情况--在稀疏系列上有很高的预测能力，但一切都被传播和佣金吃掉了。于是，他开始更多、更努力地瘦下来......恐怕在这样做的时候，他失去了他的非线性时机，变成了纯粹的SB，并且感到沮丧......。唉，这也是有可能的......。
或者用证据来证明我的错误行为（别人的 交易截图没有昵称，并不能证明你的 正确性）
这是一个严重的指控，把别人的代码当作自己的代码，展示别人的股权，这可能是一个algotrader能做的最卑鄙、最应受谴责的事情，因为那是永恒的套子。
:))别担心，风格和内容都很酷的帖子的主人--信号是我的，我只是把它藏起来，以免激起那些人的思想。
看，这并不复杂...
你拿的是价格
之字形或类似的东西，我使用不同的东西（知觉上的重要 点）。
然后你只留下极值，你清理掉中间值
你在原来的100分中得到17分。现在，你区分了
现在我们得到了你最喜欢的 "静止 "系列，其正常范围为几十或几百个点。
我的网络用这样的数据比我试过的其他任何数据都要好得多，但我已经试过很多东西。
然后你可以在那里切割或做你想做的任何事情。
嗯，很好。我对这种做法有意见吗！？打开一个信号--让受苦的人也赚到钱。
我在向你展示如何增加你的队伍中的分差，我不需要......我从事的是水平工作，不承认其他东西（目前），所以我不承认你的方法，因为他们（转换）删除了所有关于水平的信息
但是，毕竟在这个主题中，几乎没有人涉及到输入数据的预处理。然而科尔敦在1000页之前就说过，这是最重要的阶段，它是国防部所有大师们最重要的秘密。而且你必须学会听从术士的意见。
整个讽刺的是，无论大师说什么--都是相反的，他试图误导，或者只是再一次证明他无与伦比的天才的纯洁性。
另外，具有讽刺意味的是，没有任何转换可以比没有任何转换的原始引文教得更好。我已经举了例子。问题的出现是因为需要对数据进行缩放，但任何缩放都会杀死信息。因此，我们得到了一个恶性循环，要摆脱它并不那么容易。
巫师在某些地方可能是一个诡计多端的人--这就是为什么他是一个巫师。但他帮助我弄清了一些事情。总的来说，我跳过你的狗屎--因为只要有你们两个人在这个论坛上，就能给我带来能量，我很感谢你们。
至于数据瘦身/预处理--我坚持我的观点：它是必要的。但是，让它成为一个讨论的问题。
这不是争吵，只是一个怪癖 )
预处理是必要的，但不同类型的分化在某种程度上严重降低了所有指标，包括分数分化。也许有必要为NS做确切的瘦身交易，并挑选一套好的产品