我也有一个想法，如何切分价格。

我们拿着一个价格，把它分成，比如，10个集群，训练网络，寻找一个错误......

然后我们放弃一个集群，比方说第十个，再次训练网络，看看误差。于是我们尝试所有的组合，直到找到有趣的东西......。最后可能会发现，为了做出好的预测，应该只留下1,3,9个群组。

 
一个比喻是把树叶扔出去，就像阿列克谢那样。

但问题是，1棵树总是比森林中的100-200棵树更糟糕。

 
elibrarius
一个比喻--把树叶扔出去，就像阿列克谢一样

不，那是不同的...

扔掉树叶是改变预测过程的决策树中的规则

我的建议是改变程序本身

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

这不是狗屎，这只是一个笑话)。

科尔敦开始了另一个为期四个月的假期，而老师则继续在 "提高自己的形象 "上耕耘。多么热闹啊）））热闹......。

 
维度可以通过很多方式降低，这将是一个好主意。最简单的例子。黑色薄片--掐丝，蓝色小点
交叉点，红色--从同步点中重建原始vr的原始尝试。有很多恢复的方法。
你可以通过用于重建的功能的简单性来判断 "瘦身的质量"。简单点就是好...


 
elibrarius

不是扔掉，而是剔除。这就像把不同的小策略集合到一个大池子里。然后要么合议庭决定，要么给每片叶子一个固定的批次，这就是我现在所做的。

Vizard_

向导开始了另一个4个月的假期，老师继续深耕细作，"提高形象"。多么有趣的故事啊！）））搞笑的...

你已经在用第三人称谈论自己了，你完全是个怪人。）形象很好。

 
Vizard_

可以通过不同的方式降低维度，使其发挥作用。最简单的例子。
和红色--这是恢复syn.dots上最初形象的原始尝试。有很多恢复的方法。
你可以通过用于重建的功能的简单性来判断 "瘦身的质量"。简单点就是好...


谢谢你，这很有趣!是否有任何关于 "瘦身 "和 "恢复功能 "的科学名称？ 如果能读到这方面的内容，会很有趣。



为什么规则在变化？不，他们只是通过淘汰那些为了系统而堵住任何预测的人，来淘汰那些对自己的结果更有信心的人。换句话说，一棵树可能并不只有一种情况的解决方案，但当使用数百种不同的树并对它们进行选择时，没有一种情况的解决方案的机会就变得微不足道了。

好吧，这是一个规则的改变，无论你如何旋转它，在什么方向改变是另一个问题。

 
mytarmailS:

当我看到你画的马车交叉口时，我惊讶地发现，价格在交叉口处转弯是多么酷，而且经常是朝相反的方向转弯））与人群的信号相反。

但当然，由于市场属性的多变性，它并不总是有效，我需要一个自适应指标。我有一个想法，如果我们可以教NS在实时模式下猜测 "正确 "的时间段，以准确捕捉反转？

谁对目标有想法，应该把哪些价格参数作为预测因素？

嗯，这是一个经典，我已经在上面写过，当涉及到预测TC的最佳特征和结果时（Equity/Pnl...）。

如果是 "直接"，其原理与回撤或波动相同，对于每个样本，通过某个移动点price(t)将样本分为 "之前 "和 "之后"，计算{price(t-N),price(t)}的任何数字和目标数字{price(t+1),price(t+K)}并通过整个系列运行t。在这种情况下，目标将是未来某个窗口的{price(t+1),price(t+K)}上的波动最优，而特征基本上可以是任何东西，从不同时期的随机性或动量，到前一时期{price(t-N),price(t)}的波动最优或其他TC。

 
法尔哈特-古扎罗夫

你使用的是哪个版本的JPrediction？

14看来。

