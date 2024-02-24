交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2437

新评论
 
elibrarius:
在这里我找到了我的截图和评论https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page994#comment_7904395
大部分情况下是像第一张图片那样，即预测几乎是水平线。
有时像第二张照片那样...

在蓝色和白色中，我写了 不要 做，正是你所做的!!!!!!!!!!!。


它是用俄文字母写的，所以有什么不明白的呢？

[删除]  
mytarmailS:

好吧...

对于熵，我还是不明白，它不能应用于这种类型的规律性，熵是针对周期性时间序列的，如果我没记错的话，它可以用谐波来描述。

Sb上没有图案，还有什么其他类型？你的这些级别加起来将是0减去差价。

就是这样，我已经解释完了，我已经厌烦了。

和一群不够格的人又聚集在一起，就像在一个疯人院。

 
mytarmailS:

我用蓝色和白色写了如何 做你正在做的事!!!!!!!!!!!。


它是用俄文字母写的，所以有什么不明白的呢？

做出这样的截图，而不是手绘的截图。然后我们就可以进行实质性的讨论，而不是谈论虚幻的模板。如果你向我们展示这些历史上的模式以及它们的可重复性，我们将采用你的经验。

但是截图算不了什么。该信号在200-500次交易中幸存下来--这就是我们需要的。但是截图已经够好了，可以开始了。
 
mytarmailS:

我没有称出移植物的重量，因为我的 "知识库 "中没有它们。还没有，我的一切都以图像的形式完成，就像一个人...

至于区的宽度，你必须揭示整个概念，我不透露细节，只说本质，因为它很长......


我们有一个当前的模式（过去的N个价格或其他）。

在 "知识库 "中，我正在寻找同样的模式，看看它们是如何结束的。

当然，我需要将这些模式翻译成一个规范化的坐标域。

我们在模式的轨迹中得到一些混乱，没有什么有趣的...

只是一句话：这就是你试图预测你的趋势、ZZ和其他东西的方式（蓝色的Elipsis）。

你在搅乱最纯粹的混沌。

好吧，继续，但它是混乱的吗？如果我们用人眼看，我们可以看到这三条轨迹都有一定的一致性，即我们可以看到在这三种情况下，价格都是从这个区域 反弹下来的

该算法自动进行这种搜索。

问题的答案是:

这是发现的区域的宽度，由于客观原因，它是不断变化的。


然后我们将发现的区域从归一化坐标转回绝对坐标，得到预期的反弹区域


就是这么简单))


ps 在BR中搜索模式的算法越聪明，BR本身越丰富，机器人就越聪明。

我不打算撒谎，它很忙！"。诶，就这样，把所有的策略合并在一起。也许我们可以得到一个类似的基础......

 

今天的欧元标价5分钟。

有5个pd/sp区

3个区工作良好，一个区有小幅反弹，一个区完全不工作。

我为 "特殊 "的人画了箭头。


昨天有三个区，三个区都工作，今天五个区中有三个区工作。

那是6对2。

 

我认为不可能靠自己赚钱，这都是假的。

只有在一起才是硬道理 :-)

[删除]  
自16年以来，该主题一直在顶部。读这些东西很有趣。
 

今天

4个成功，2个不成功。

在三天内，10个区工作，4个区不工作......。


告诉我有谁在建立水平方面做得更好，即使它不像我的那样自动...


所以，谁有脑子，就用它......。

 
你好。在GitHub上发现了一个基于神经网络 的交易专家顾问!还没有见过这样的东西。帮助我安装，有很多文件。详细描述一切。如果你愿意帮忙，我可以分享链接。这里有一块奇迹专家顾问本身）......
附加的文件：
ForestcastExpert.ex5  53 kb
ForestcastExpert.mq5  14 kb
JAson.mqh  31 kb
 

帮助安装和设置一堆的文件。下面是这堆文件中的3个文件，供你参考。并以心灵感应的方式学习其他内容，并教你如何安装...你真有趣））。

并在2分钟内发现了大秘密https://github.com/kartikmadan11/MetaTraderForecast

GitHub - kartikmadan11/MetaTraderForecast: RNN based Forecasting App for Meta Trader and similar trading platforms
GitHub - kartikmadan11/MetaTraderForecast: RNN based Forecasting App for Meta Trader and similar trading platforms
  • github.com
RNN based Forecasting App for Meta Trader and similar trading platforms - GitHub - kartikmadan11/MetaTraderForecast: RNN based Forecasting App for Meta Trader and similar trading platforms
1...243024312432243324342435243624372438243924402441244224432444...3399
新评论