大部分情况下是像第一张图片那样，即预测几乎是水平线。
有时像第二张照片那样...
在蓝色和白色中，我写了 不要 做，正是你所做的!!!!!!!!!!!。
它是用俄文字母写的，所以有什么不明白的呢？
好吧...
对于熵，我还是不明白，它不能应用于这种类型的规律性，熵是针对周期性时间序列的，如果我没记错的话，它可以用谐波来描述。
Sb上没有图案，还有什么其他类型？你的这些级别加起来将是0减去差价。
就是这样，我已经解释完了，我已经厌烦了。
和一群不够格的人又聚集在一起，就像在一个疯人院。
我用蓝色和白色写了如何 不 做你正在做的事!!!!!!!!!!!。
但是截图算不了什么。该信号在200-500次交易中幸存下来--这就是我们需要的。但是截图已经够好了，可以开始了。
我没有称出移植物的重量，因为我的 "知识库 "中没有它们。还没有，我的一切都以图像的形式完成，就像一个人...
至于区的宽度，你必须揭示整个概念，我不透露细节，只说本质，因为它很长......
我们有一个当前的模式（过去的N个价格或其他）。
在 "知识库 "中，我正在寻找同样的模式，看看它们是如何结束的。
当然，我需要将这些模式翻译成一个规范化的坐标域。
我们在模式的轨迹中得到一些混乱，没有什么有趣的...
只是一句话：这就是你试图预测你的趋势、ZZ和其他东西的方式（蓝色的Elipsis）。
你在搅乱最纯粹的混沌。
好吧，继续，但它是混乱的吗？如果我们用人眼看，我们可以看到这三条轨迹都有一定的一致性，即我们可以看到在这三种情况下，价格都是从这个区域 反弹下来的
该算法自动进行这种搜索。
问题的答案是:
这是发现的区域的宽度，由于客观原因，它是不断变化的。
然后我们将发现的区域从归一化坐标转回绝对坐标，得到预期的反弹区域
就是这么简单))
ps 在BR中搜索模式的算法越聪明，BR本身越丰富，机器人就越聪明。
我不打算撒谎，它很忙！"。诶，就这样，把所有的策略合并在一起。也许我们可以得到一个类似的基础......
今天的欧元标价5分钟。
有5个pd/sp区
3个区工作良好，一个区有小幅反弹，一个区完全不工作。
我为 "特殊 "的人画了箭头。
昨天有三个区，三个区都工作，今天五个区中有三个区工作。
那是6对2。
我认为不可能靠自己赚钱，这都是假的。
只有在一起才是硬道理 :-)
今天
4个成功，2个不成功。
在三天内，10个区工作，4个区不工作......。
告诉我有谁在建立水平方面做得更好，即使它不像我的那样自动...
所以，谁有脑子，就用它......。
并在2分钟内发现了大秘密https://github.com/kartikmadan11/MetaTraderForecast