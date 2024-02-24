交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2267

弗拉基米尔-巴斯卡科夫
而到了哪一页才会形成想法，并诞生有价值的东西？

只有在预付款的情况下

 
Maxim Dmitrievsky:

我对噪音和过滤器以及混搭的组合一无所知。但也许这样做是最好的。

比方说，有一个条件掩码，作为过滤器的代表。要逆向工程，你需要将其应用于噪声或单一脉冲。然后我们从它那里得到一个频谱，频谱显示了它的所有参数、截止频率等。

也许这种方法在网格上也能发挥作用。

 
Maxim Dmitrievsky:

同志，你是个终生的白痴。

去把你的垃圾指标卖到几十亿美元的市场上吧

冷静下来，因为你逃不掉的，永远也逃不掉。

这是另一个，以便你了解他们所说的内容。

"我理解你在练习用不同语言编写代码时开拓了视野，这导致程序中出现了很多异物，但不要无礼--这是你的痛苦方式，不是我的。

Renat Akhtyamov:

阅读上文

Rorschach:

啊...我想...。我只是想教网格员交易一些马丁格尔 )

 
弗拉基米尔-巴斯卡科夫
Rorschach:

你什么都不懂，这个话题只是为了招募伟大的思想者教派的人。

它已经被理解了很久了。
 
Maxim Dmitrievsky:

啊...我想...。我只是想训练网格来交易某种马丁格尔 )

要用正常的逻辑或单独的网格来完成这项任务

Rorschach:

Maxim Dmitrievsky:

没关系，把它倒在每月有一万亿营业额的市场上吧

我不知道如何使用MICL(()

5K培训生

40K测试

自己用gmm试试我的标准，理论上应该效果更好。

