主要问题是如何发生的
我认为，不是怎么做，而是什么时候做更有意思 ))))
我在这里写过，而不是在这里，也有类似的报告：价格在一天内移动，关闭最近的历史最高/最低点（高/低），这创造了正态分布的效果，然后砰的一声发生了，价格在最近的一小时内（或其他时间框架）没有再次移动，而是向同一方向移动，从而破坏了先前创造的正态分布。
我打算找一个统计程序，它曾经在那里做了一个漂亮的图片
主要问题是它是如何发生的，统计数字变化的功能是什么，特别是变化功能有多大的规律性，如果统计数字不是连续变化（至少是片状不断变化），而且是有规律的，那就麻烦了，那就只剩下内部人在享受市场。
这样的 "曲线 "会出现在所有的市场价格中，工具不重要，TF不重要，处理原则也不重要，如果你能扭转一个价格系列（我用了对数和增量......不重要）。
论坛上某处有一篇 "关于硬币走势 "的文章，我认为，没有比这更充分的市场数学模型了 :)
我已经找到了一种即时优化和即时预测的方法
过去的价格是1至9位的任意集合，未来的价格是1至9位的任意集合。
价格本身，是通过数学上不可能的价格形成的。
而且是的，Pi等于1。
您能否更详细地解释这一想法的哲学？
他不会回答的，他已经被禁止了 ))))
我甚至不想看源代码，从名字和 "曲线 "图片来看，这是另一个版本的傅里叶数列分解为谐波（你必须设定从哪个条形开始建立），然后用新的数据（新条形）重建它们。
原始版本已经在kodobase中放置了6-7年；该指标本身设计得很狡猾，它甚至会在策略测试器中 抹去其 "曲线"，并不断重新绘制新的曲线。
我在几个月前做了这个指标的一个版本，以便它不会在测试器中重绘旧数据，我甚至做了一个顾问，有一个固定的手数...预测 命中的比例真的是零!
SZS: 如果我找到了，我会给测试者的版本，不需要重画，或者自己扭动一下 ...
但它看起来并不像一个谐波信号，也许它并不那么简单...
只要这个铁匠不变成一个...计量经济学家。
让我们生成一些曲线并把它们放在一个vr中。
让我们尝试一下经典的分解方法。
.........
这很有趣，我以前从未想过这个问题。
法，让我们来谈谈GARCH的实际用途。让我们笑一笑...
不知道什么时候会有，尽管我已经完成了最难的部分：选择一个模型。我认为这对MO来说是一个相当另类的方向。无论如何，GARCH是一个主流的专家顾问，与MO不同。
我还没有完成GARCH的工作，因为我已经在MO中创建了一个高质量的专家顾问，但从6月份开始，我没有足够的时间和精力来完成所有的商业水平。
这是一种自然而然的倾向，即四处挖掘，看看一个箱子是由什么组成的。在这样做之前，它是相当
尝试组装它（SB主题）并检查套管是合乎逻辑的。生成，拧开。
从不同的角度看，有可能以不同的方式。下面是另一个分解...