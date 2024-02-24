交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1110

新评论
 
圣杯

主要问题是如何发生的

我认为，不是怎么做，而是什么时候做更有意思 ))))

我在这里写过，而不是在这里，也有类似的报告：价格在一天内移动，关闭最近的历史最高/最低点（高/低），这创造了正态分布的效果，然后砰的一声发生了，价格在最近的一小时内（或其他时间框架）没有再次移动，而是向同一方向移动，从而破坏了先前创造的正态分布。

我打算找一个统计程序，它曾经在那里做了一个漂亮的图片

 
圣杯》。

主要问题是它是如何发生的，统计数字变化的功能是什么，特别是变化功能有多大的规律性，如果统计数字不是连续变化（至少是片状不断变化），而且是有规律的，那就麻烦了，那就只剩下内部人在享受市场。

投机行为被挤掉了
如果市场是无套利的，那么只有投资，"买入并持有"，但它是长期的，但你想每天都吃，里面是没有我们的事。
 

这样的 "曲线 "会出现在所有的市场价格中，工具不重要，TF不重要，处理原则也不重要，如果你能扭转一个价格系列（我用了对数和增量......不重要）。

论坛上某处有一篇 "关于硬币走势 "的文章，我认为，没有比这更充分的市场数学模型了 :)

 

我已经找到了一种即时优化和即时预测的方法

过去的价格是1至9位的任意集合，未来的价格是1至9位的任意集合。

价格本身，是通过数学上不可能的价格形成的。

而且是的，Pi等于1。



附加的文件：
Fourier_extrapolator--7.mq4  12 kb
 
mathematicgraal:

我已经找到了一种即时优化和即时预测的方法

过去的价格是1至9位的任何一组数字，未来的价格是1至9位的任何一组数字。

价格本身是通过数学上不可能的价格形成的。

而且是的，Pi等于1。

您能否更详细地解释这一想法的哲学？

 
mytarmailS:

你能不能说得更具体一点，告诉我这个想法背后的哲学？

他不会回答的，他已经被禁止了 ))))

我甚至不想看源代码，从名字和 "曲线 "图片来看，这是另一个版本的傅里叶数列分解为谐波（你必须设定从哪个条形开始建立），然后用新的数据（新条形）重建它们。

原始版本已经在kodobase中放置了6-7年；该指标本身设计得很狡猾，它甚至会在策略测试器中 抹去其 "曲线"，并不断重新绘制新的曲线。

我在几个月前做了这个指标的一个版本，以便它不会在测试器中重绘旧数据，我甚至做了一个顾问，有一个固定的手数...预测 命中的比例真的是零!

SZS: 如果我找到了，我会给测试者的版本，不需要重画，或者自己扭动一下 ...

 
Igor Makanu:

他不会回答的，他已经被禁止了。）

我甚至不想看源代码，从名字和 "歪歪扭扭 "的图片来看，这是另一个版本的傅里叶数列分解为谐波（你必须设置从哪个条形开始建立），然后在新数据（新条形）上进行谐波重建

原始版本已经在kodobase中放置了6-7年；该指标本身设计得很狡猾，它甚至会在策略测试器中 抹去其 "曲线"，并不断重新绘制新的曲线。

我在几个月前做了这个指标的一个版本，以便它不会在测试器中重绘旧数据，我甚至做了一个顾问，有一个固定的手数...预测 命中的比例真的是零!

ZS：如果我找到了，我会给测试者的版本，不需要重画，或者自己扭动它......。

但它看起来并不像一个谐波信号，也许它并不那么简单...

 
蜴_

只要这个铁匠不变成一个...计量经济学家。
让我们生成一些曲线并把它们放在一个vr中。

让我们尝试一下经典的分解方法。

.........

这很有趣，我以前从未想过这个问题。

 
Vizard_

法，让我们来谈谈GARCH的实际用途。让我们笑一笑...

不知道什么时候会有，尽管我已经完成了最难的部分：选择一个模型。我认为这对MO来说是一个相当另类的方向。无论如何，GARCH是一个主流的专家顾问，与MO不同。


我还没有完成GARCH的工作，因为我已经在MO中创建了一个高质量的专家顾问，但从6月份开始，我没有足够的时间和精力来完成所有的商业水平。

 
Vizard_

这是一种自然而然的倾向，即四处挖掘，看看一个箱子是由什么组成的。在这样做之前，它是相当
尝试组装它（SB主题）并检查套管是合乎逻辑的。生成，拧开。
从不同的角度看，有可能以不同的方式。下面是另一个分解...

要解析一个商数，你需要所有的交易和它们的数量。
1...110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117...3399
新评论