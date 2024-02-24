交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1100

mytarmailS:

什么支点））你到底有没有读过我们在说什么？

然后仔细看看你的屏幕，在极点的进场点，"中枢 "这个词只适用于作为一种进场方法，你到底用什么来确定它并不重要。

从你自己的屏幕上可以看到，如果趋势继续下去，你会慢慢耗尽利润。

 
mytarmailS:

这是第一件事，因为这就是我们正在讨论的问题，我还是不明白你的帖子和图片的意义。

和你的一样。

MO指标的屏幕截图？

我的截图，在NS机器人上。同时，培训等也在进行中。

 
mytarmailS:

如果你要交易随机指数，在你写之前，你应该更好地了解你在谈论什么。

:) 好吧，这很有趣，随它去吧。截图已删除，以便不从MO领域索取东西:)。
 

你如何定义一个平坦的市场？

你是一个具有任意分散性的水平运动。

我试着在移动窗口中运行Dickey Fuller的静止性测试。 我想如果他发现静止性，他就会是平的。

 
mytarmailS:

你如何定义一个平坦的市场？

你是一个具有任意分散性的水平运动。

我试着用滑动窗口来测试Dickey Fuller或类似的静止性。 我想如果我得到一个静止性，我就会看到一个平面，但它没有成功（！有什么想法吗？

再次贴出图表。

2018年英镑兑日元。

顶部--价格本身

底部--滑动窗口中CLOSE M1的增量之和--周。事实上，去趋势价格的期望值=0，方差=几乎为常数。可以这么说，一个永久的单位...

也许有人会发现它是有用的...

亚历山大_K2

再次公布图表。

2018年英镑兑日元。

顶部--价格本身

底部--滑动窗口中CLOSE M1的增量之和--周。事实上，去趋势价格的期望值=0，方差=几乎为常数。可以这么说，一个永久的单位...

也许，有人会发现它是有用的......

任意增量的总和还是以某种方式选择的？

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

是任意增量的总和还是以某种方式选择的？

不，只是所有的梯度都在一排。7200个增量值的滑动窗口 CLOSE M1.我从Finam下载了它。如果紧张，变异将是一个常数。

附加的文件：
GBPJPY_CLOSE_M1.zip  506 kb
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基


例如，不与rsi指标相比？)

不，我没有，麦克斯...再次被市场打脸后，我开始偷懒了......

亚历山大_K2

不，只是所有的增量都在一排。7200个增量值的滑动窗口 CLOSE M1.从Finam下载。如果你把它拉出来，方差就是一个常数。

我在这里看到，梯度的方差并不总是与原始序列的方差相吻合

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我在这里看到，增量的返回并不总是与原始系列的返回相同

是的，这就是诀窍...否则，我们早就买一个更大的钱包了......。

