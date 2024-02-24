交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1100 1...109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107...3399 新评论 Farkhat Guzairov 2018.10.10 13:52 #10991 mytarmailS:什么支点））你到底有没有读过我们在说什么？然后仔细看看你的屏幕，在极点的进场点，"中枢 "这个词只适用于作为一种进场方法，你到底用什么来确定它并不重要。 从你自己的屏幕上可以看到，如果趋势继续下去，你会慢慢耗尽利润。 Farkhat Guzairov 2018.10.10 13:57 #10992 mytarmailS:这是第一件事，因为这就是我们正在讨论的问题，我还是不明白你的帖子和图片的意义。和你的一样。 MO指标的屏幕截图？ 我的截图，在NS机器人上。同时，培训等也在进行中。 Farkhat Guzairov 2018.10.10 14:00 #10993 mytarmailS:如果你要交易随机指数，在你写之前，你应该更好地了解你在谈论什么。:) 好吧，这很有趣，随它去吧。截图已删除，以便不从MO领域索取东西:)。 mytarmailS 2018.10.11 16:00 #10994 你如何定义一个平坦的市场？ 你是一个具有任意分散性的水平运动。 我试着在移动窗口中运行Dickey Fuller的静止性测试。 我想如果他发现静止性，他就会是平的。 Alexander_K2 2018.10.11 16:31 #10995 mytarmailS:你如何定义一个平坦的市场？ 你是一个具有任意分散性的水平运动。 我试着用滑动窗口来测试Dickey Fuller或类似的静止性。 我想如果我得到一个静止性，我就会看到一个平面，但它没有成功（！有什么想法吗？再次贴出图表。 2018年英镑兑日元。 顶部--价格本身 底部--滑动窗口中CLOSE M1的增量之和--周。事实上，去趋势价格的期望值=0，方差=几乎为常数。可以这么说，一个永久的单位... 也许有人会发现它是有用的... [删除] 2018.10.11 16:42 #10996 亚历山大_K2。再次公布图表。 2018年英镑兑日元。 顶部--价格本身 底部--滑动窗口中CLOSE M1的增量之和--周。事实上，去趋势价格的期望值=0，方差=几乎为常数。可以这么说，一个永久的单位... 也许，有人会发现它是有用的......任意增量的总和还是以某种方式选择的？ Alexander_K2 2018.10.11 16:48 #10997 马克西姆-德米特里耶夫斯基。是任意增量的总和还是以某种方式选择的？不，只是所有的梯度都在一排。7200个增量值的滑动窗口 CLOSE M1.我从Finam下载了它。如果紧张，变异将是一个常数。 附加的文件： GBPJPY_CLOSE_M1.zip 506 kb Alexander_K2 2018.10.11 16:50 #10998 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 例如，不与rsi指标相比？)不，我没有，麦克斯...再次被市场打脸后，我开始偷懒了...... [删除] 2018.10.11 16:50 #10999 亚历山大_K2。不，只是所有的增量都在一排。7200个增量值的滑动窗口 CLOSE M1.从Finam下载。如果你把它拉出来，方差就是一个常数。我在这里看到，梯度的方差并不总是与原始序列的方差相吻合 Alexander_K2 2018.10.11 16:52 #11000 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我在这里看到，增量的返回并不总是与原始系列的返回相同是的，这就是诀窍...否则，我们早就买一个更大的钱包了......。 1...109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
什么支点））你到底有没有读过我们在说什么？
然后仔细看看你的屏幕，在极点的进场点，"中枢 "这个词只适用于作为一种进场方法，你到底用什么来确定它并不重要。
从你自己的屏幕上可以看到，如果趋势继续下去，你会慢慢耗尽利润。
这是第一件事，因为这就是我们正在讨论的问题，我还是不明白你的帖子和图片的意义。
和你的一样。
MO指标的屏幕截图？
我的截图，在NS机器人上。同时，培训等也在进行中。
如果你要交易随机指数，在你写之前，你应该更好地了解你在谈论什么。
你如何定义一个平坦的市场？
你是一个具有任意分散性的水平运动。
我试着用滑动窗口来测试Dickey Fuller或类似的静止性。 我想如果我得到一个静止性，我就会看到一个平面，但它没有成功（！有什么想法吗？
再次公布图表。
2018年英镑兑日元。
顶部--价格本身
底部--滑动窗口中CLOSE M1的增量之和--周。事实上，去趋势价格的期望值=0，方差=几乎为常数。可以这么说，一个永久的单位...
也许，有人会发现它是有用的......
不，只是所有的梯度都在一排。7200个增量值的滑动窗口 CLOSE M1.我从Finam下载了它。如果紧张，变异将是一个常数。
例如，不与rsi指标相比？)
不，我没有，麦克斯...再次被市场打脸后，我开始偷懒了......
不，只是所有的增量都在一排。7200个增量值的滑动窗口 CLOSE M1.从Finam下载。如果你把它拉出来，方差就是一个常数。
我在这里看到，增量的返回并不总是与原始系列的返回相同
是的，这就是诀窍...否则，我们早就买一个更大的钱包了......。