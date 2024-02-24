交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1098 1...109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105...3399 新评论 Violetta Novak 2018.10.09 11:52 #10971 马克西姆-德米特里耶夫斯基。因此，如果市场也是随机的...) 只是需要了解原因。 mytarmailS 2018.10.09 11:53 #10972 Igor Makanu: 1)-我们无法猜测一个主要玩家何时会出现？- 惊喜？2)- 我们不能猜测大玩家的目标？- 今天5便士，明天10便士--惊喜？3）--我们看货币的图表，以为玩家的目标是在价格变动中获利，但玩家往往去银行间市场买入货币，然后离开市场，目标只是交换，而不是价格变动--意想不到？4）好吧，关于TF，回到例子：这里是一个内燃机，我们不知道它的原理，混合物的点火顺序2-3-4-1-2-3-4-1似乎不符合逻辑和......随机？好的，我们把TF M5作为这个序列，得到1-1-2-2-3-3-4-4那么，我们对内燃机了解多少？- 不，对我们来说，这仍然是一个不可理解的机制，但我们确信它不是随机的，现在....。然后发动机的频率发生了变化，不再是逻辑上的1-1-2-2-3-3-4-4，而是1-4-2-3-1-1-3-4--我们又需要捡起TF？;)1）当你出现时，他就会出现，他是你的反面教材，你是他的。 2）有什么好猜的，这是你的一站）。 3）向谁购买？"空气"？见第1点） 4）我不知道时间框架，我还没有一个解决方案。 [删除] 2018.10.09 12:04 #10973 Novaja: 只是还有待观察原因。在什么方面？ 这只是很多随机的因素。 [删除] 2018.10.09 12:04 #10974 mytarmailS:1）当你出现的时候，他也出现了，他是你的柜台代理，而你是他的。 2）有什么好猜的，这是你的一站) 3）从谁那里购买？"空气"，见第1点。） 4）我不知道时间框架，我还没有一个解决方案。当你出现时，如果你不是索罗斯，甚至没有人会注意到你。 Igor Makanu 2018.10.09 12:04 #10975 mytarmailS:3）向谁买？"空气？"见第1点。）我指的是我们不知道的参与者的数量和他们的目标，谁进入市场并期望在价格差异上获利，以及谁在当前价格买入并退出市场，而第一个参与者是一个投机者，他在退出时 创造了一个额外的市场波动--但它将在时间上被分散。 马克西姆-德米特里耶夫斯基。当你出现时，没有人会注意到，除非你是索罗斯。一切都很清楚，但应该研究市场的机制，我们得到的唯一东西是所做交易的历史，如果有重复，那么就是市场反应和市场参与者的行动......但在历史上... [删除] 2018.10.09 12:10 #10976 伊戈尔-马卡努。这很清楚，但应该研究市场的机制，我们所得到的是已经进行的交易的历史，如果有重复，那么就是市场的反应和市场参与者的行动......但在历史上...市场的机制是一个拍卖，在低效的市场上，模式是立即可见的。 在高效的项目上，比如盘口，你需要成为最好中的最好。 拍卖历史上的一切是参与者自我组织的随机过程。任何市场都会努力变得有效。 Igor Makanu 2018.10.09 12:20 #10977 马克西姆-德米特里耶夫斯基。市场的机制是一个拍卖，低效率的模式立即显现出来国度里终于有了一线曙光! 我也用不同的词写过，这就是为什么我们看到价格会更新高点和低点，虽然几天前你说我们应该使用价格增量--这是什么样的拍卖？ 我们会考虑一个有速度和动量的惯性模型。 也许我们需要国家科学委员会来评估两种模式--拍卖模式和惯性模式--它们在市场上都能发挥作用，但哪种模式更有效，何时更有效？ mytarmailS 2018.10.09 12:22 #10978 马克西姆-德米特里耶夫斯基。当你出现时，没有人会注意到，除非你是索罗斯的人。伊戈尔-马卡努。好吧，但我的观点是，参与者的数量和他们的目标我们都不知道。 我们不知道，我同意，但间接地我们可以尝试识别......。 1）大玩家是人群中的反面角色，没有人群他就无法进入，没有人可以开仓和平仓。 2) 群众根据统计学上的 "市场记忆 "来工作，其原则是：现在 做，过去 做是有利可图的。 这里是我们可以发挥的时刻，间接地确定人群会做一些不含糊的事情的地方。 例如，市场几乎整天都在说要买，而我们昨天已经知道它会下跌。 绿点是超买，昨天一整天都在买入。 整天发生这种情况是非常罕见的 我已经向向导展示了这个指标在工作中的部分内容，但他没有认真对待。 我请Maksim帮忙处理MT4，但他的业务也有问题。 我可以进行预测，但这很难，也不一定。 Igor Makanu 2018.10.09 12:33 #10979 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我在这方面比较薄弱，缺乏理论培训，但我在测试员方面的理论培训已经很好，但我的理论培训却很差。 而且，这不是通过增量来预测价格（尽管你可以），而是在多维空间中，对该数据进行输入/输出分类。即近似于一个合理的模式的点，在历史上稳定了一段时间。这不是一种演绎法，即我们不能事先说发现了什么规律性......我们要寻找的是纯粹的数学上的合理性，并加入一些先验的陈述。而且这根本不重要，无论它是一个'真正的'自然法则还是只是一个巧合，因为对新数据的测试使一切都到位了我在这里不好，我在MS方面还很弱，缺乏理论背景，我在最开始的时候有足够的知识，我可以教MS，在测试器里玩，但是我的理论背景很弱，有一个好心人推荐给我一本1100页的基础读物，我还得读一个月。mytarmailS:例如在这里，市场几乎一整天都在告诉大家要买，而我们今天可以知道，早在昨天就会有一次下跌。我写道，我们不知道市场参与者的数量和目的，也许没有需求，也许买家和卖家的比例相等，也许我们不需要知道它，利润不会增加）））。 mytarmailS:我请马克西姆帮忙把它转移到MT4，但他也忙于自己的生意。你的源代码是用什么写的？ mytarmailS 2018.10.09 12:40 #10980 伊戈尔-马卡努。1）唉，除非你在历史上检查它，否则它不是一个事实，我写道，我们不知道市场参与者的数量和目的，也许没有需求，或者也许有买家和卖家的比例相等，或者也许我们不需要知道，这些猜测不会有更多的利润））。2）你的源代码是用什么写的？1）我已经看了近一年的指标，它是有效的，而且我不是唯一看它的人。 2）它被写在 "R "上我不知道在mt4上重写是否有意义，最好是与mt4建立数据交换。 1...109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
因此，如果市场也是随机的...)
1)-我们无法猜测一个主要玩家何时会出现？- 惊喜？
2)- 我们不能猜测大玩家的目标？- 今天5便士，明天10便士--惊喜？
3）--我们看货币的图表，以为玩家的目标是在价格变动中获利，但玩家往往去银行间市场买入货币，然后离开市场，目标只是交换，而不是价格变动--意想不到？
4）好吧，关于TF，回到例子：这里是一个内燃机，我们不知道它的原理，混合物的点火顺序2-3-4-1-2-3-4-1似乎不符合逻辑和......随机？好的，我们把TF M5作为这个序列，得到1-1-2-2-3-3-4-4
那么，我们对内燃机了解多少？- 不，对我们来说，这仍然是一个不可理解的机制，但我们确信它不是随机的，现在....。然后发动机的频率发生了变化，不再是逻辑上的1-1-2-2-3-3-4-4，而是1-4-2-3-1-1-3-4--我们又需要捡起TF？
;)
1）当你出现时，他就会出现，他是你的反面教材，你是他的。
2）有什么好猜的，这是你的一站）。
3）向谁购买？"空气"？见第1点）
4）我不知道时间框架，我还没有一个解决方案。
只是还有待观察原因。
在什么方面？
这只是很多随机的因素。
1）当你出现的时候，他也出现了，他是你的柜台代理，而你是他的。
2）有什么好猜的，这是你的一站)
3）从谁那里购买？"空气"，见第1点。）
4）我不知道时间框架，我还没有一个解决方案。
当你出现时，如果你不是索罗斯，甚至没有人会注意到你。
3）向谁买？"空气？"见第1点。）
我指的是我们不知道的参与者的数量和他们的目标，谁进入市场并期望在价格差异上获利，以及谁在当前价格买入并退出市场，而第一个参与者是一个投机者，他在退出时 创造了一个额外的市场波动--但它将在时间上被分散。
当你出现时，没有人会注意到，除非你是索罗斯。
一切都很清楚，但应该研究市场的机制，我们得到的唯一东西是所做交易的历史，如果有重复，那么就是市场反应和市场参与者的行动......但在历史上...
这很清楚，但应该研究市场的机制，我们所得到的是已经进行的交易的历史，如果有重复，那么就是市场的反应和市场参与者的行动......但在历史上...
市场的机制是一个拍卖，在低效的市场上，模式是立即可见的。
在高效的项目上，比如盘口，你需要成为最好中的最好。拍卖历史上的一切是参与者自我组织的随机过程。任何市场都会努力变得有效。
市场的机制是一个拍卖，低效率的模式立即显现出来
国度里终于有了一线曙光!
我也用不同的词写过，这就是为什么我们看到价格会更新高点和低点，虽然几天前你说我们应该使用价格增量--这是什么样的拍卖？ 我们会考虑一个有速度和动量的惯性模型。
也许我们需要国家科学委员会来评估两种模式--拍卖模式和惯性模式--它们在市场上都能发挥作用，但哪种模式更有效，何时更有效？
当你出现时，没有人会注意到，除非你是索罗斯的人。
好吧，但我的观点是，参与者的数量和他们的目标我们都不知道。
我们不知道，我同意，但间接地我们可以尝试识别......。
1）大玩家是人群中的反面角色，没有人群他就无法进入，没有人可以开仓和平仓。
2) 群众根据统计学上的 "市场记忆 "来工作，其原则是：现在 做，过去 做是有利可图的。
这里是我们可以发挥的时刻，间接地确定人群会做一些不含糊的事情的地方。
例如，市场几乎整天都在说要买，而我们昨天已经知道它会下跌。
绿点是超买，昨天一整天都在买入。
整天发生这种情况是非常罕见的
我已经向向导展示了这个指标在工作中的部分内容，但他没有认真对待。 我请Maksim帮忙处理MT4，但他的业务也有问题。
我可以进行预测，但这很难，也不一定。
我在这方面比较薄弱，缺乏理论培训，但我在测试员方面的理论培训已经很好，但我的理论培训却很差。而且，这不是通过增量来预测价格（尽管你可以），而是在多维空间中，对该数据进行输入/输出分类。即近似于一个合理的模式的点，在历史上稳定了一段时间。这不是一种演绎法，即我们不能事先说发现了什么规律性......我们要寻找的是纯粹的数学上的合理性，并加入一些先验的陈述。而且这根本不重要，无论它是一个'真正的'自然法则还是只是一个巧合，因为对新数据的测试使一切都到位了
我在这里不好，我在MS方面还很弱，缺乏理论背景，我在最开始的时候有足够的知识，我可以教MS，在测试器里玩，但是我的理论背景很弱，有一个好心人推荐给我一本1100页的基础读物，我还得读一个月。
例如在这里，市场几乎一整天都在告诉大家要买，而我们今天可以知道，早在昨天就会有一次下跌。
我写道，我们不知道市场参与者的数量和目的，也许没有需求，也许买家和卖家的比例相等，也许我们不需要知道它，利润不会增加）））。
我请马克西姆帮忙把它转移到MT4，但他也忙于自己的生意。
你的源代码是用什么写的？
1）唉，除非你在历史上检查它，否则它不是一个事实，我写道，我们不知道市场参与者的数量和目的，也许没有需求，或者也许有买家和卖家的比例相等，或者也许我们不需要知道，这些猜测不会有更多的利润））。
2）你的源代码是用什么写的？
1）我已经看了近一年的指标，它是有效的，而且我不是唯一看它的人。
2）它被写在 "R "上我不知道在mt4上重写是否有意义，最好是与mt4建立数据交换。