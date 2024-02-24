交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1104 1...109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111...3399 新评论 Volodymyr Hrybachov 2018.10.15 19:36 #11031 mytarmailS: 所以，没有人说过你如何能以正式的方式定义一个平面....。虚实难辨))设置一个从高到低的走廊，例如在20个柱子中，如果它不超过n值，那么它就是平的。 mytarmailS 2018.10.15 19:42 #11032 弗拉基米尔-格里巴乔夫。设置一个从高到低的走廊，例如在20个柱子中，如果它不超过n值，那么它就是平的。如果我理解正确的话，它不起作用是因为 1）有不同跨度的平面 2）航班可以有不同的长度 固定参数是不行的。 Farkhat Guzairov 2018.10.15 20:57 #11033 mytarmailS:如果我理解正确的话，它不会工作，因为。 1）航班有不同的长度 2）不同长度的苍蝇 固定参数在这里不起作用。你很固执，你想让别人告诉你如何寻找平坦，但你看，"明显 "的东西并不意味着什么，如果它们是 "明显 "的，那么它们有一个模式，如果有一个模式，那么它可以被算法化，你还需要什么，一个算法来为你写？ Yuriy Asaulenko 2018.10.15 21:03 #11034 一般来说，趋势平坦是任意定义的--以更方便的方式为准。对我来说是一种趋势，对你来说可能是一种平淡。而且有可能的是，在同一时间，你对我的趋势将是一个平面。 我可以很容易地定义趋势或平坦，但我对你的定义将是完全无用和完全错误的。 mytarmailS 2018.10.15 22:15 #11035 法尔哈特-古扎罗夫。你还需要什么，一个算法来为你写？是的! 但你将无法做到这一点，因为说话是一回事，而解决问题是另一回事。 尤里-阿索连科。实际上，趋势平坦的定义是任意的--随人喜欢。对我来说是一种趋势，对你来说可能是一种平淡。而且有可能的是，在同一时间，你对我的趋势将是一个平面。 我可以很容易地定义趋势或平坦，但我的定义对你来说完全没有用，绝对是错误的。 如果这是一种非参数方法，那已经很有意思了 Yuriy Asaulenko 2018.10.15 22:37 #11036 mytarmailS:好吧，如果它是一个非参数方法，它已经很有趣了嗯，如果是这样的话）。图片是一种趋势还是一种平淡？ 我的答案是，这取决于谁喜欢它。对我来说，或者说对我的策略来说，这是一个典型的平局，只是因为你可以在平局上工作，即使 "趋势 "变冷，它仍将是一个平局。把它完全放下，对战略也没有什么影响。 也就是说，如果它看起来像一只鸭子，走起来像一只鸭子，叫起来像一只鸭子，那么它就是一只鸭子。(с) 而根据标准的定义，这是一种趋势--水平上升，水平下降....。 Violetta Novak 2018.10.15 22:42 #11037 尤里-阿索连科。嗯，如果是这样的话）。它是一种趋势还是一种平淡？ 随机趋势 Грааль 2018.10.15 22:49 #11038 mytarmailS: 所以，没有人告诉我如何以正式的方式识别单位....。很难定义不存在的东西））。mytarmailS:如果我理解正确的话，它不会工作，因为。1）翻牌有不同的分布。2）不同长度的棉絮固定参数在这里不起作用。所以趋势/浮动总是相对于时间框架和/或数据转换函数的缩放参数的选择，无论是通道断裂 还是ZZ斜率曲率。 我认为，首先，你应该决定你想要什么，是对数据进行追溯性标记，还是标记一个非寻求性指标，它可以检测趋势/翻转，如果是第一种，那么ZZ的斜率就可以了，如果是第二种，唉，没有了（实际上，有很多，但不起作用），但你可以教MO来做，接近于鬼才成功（如果是纯形式），但作为一个复杂的功能--它很好。 Yuriy Asaulenko 2018.10.15 22:50 #11039 Novaja: 随机趋势你说什么是船，那就是它的航行方式。(с) Violetta Novak 2018.10.15 22:57 #11040 尤里-阿索连科。你说什么是船，那就是它的航行方式。(с) 胜利））。 1...109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
设置一个从高到低的走廊，例如在20个柱子中，如果它不超过n值，那么它就是平的。
你很固执，你想让别人告诉你如何寻找平坦，但你看，"明显 "的东西并不意味着什么，如果它们是 "明显 "的，那么它们有一个模式，如果有一个模式，那么它可以被算法化，你还需要什么，一个算法来为你写？
一般来说，趋势平坦是任意定义的--以更方便的方式为准。对我来说是一种趋势，对你来说可能是一种平淡。而且有可能的是，在同一时间，你对我的趋势将是一个平面。
我可以很容易地定义趋势或平坦，但我对你的定义将是完全无用和完全错误的。
是的!
但你将无法做到这一点，因为说话是一回事，而解决问题是另一回事。
好吧，如果它是一个非参数方法，它已经很有趣了
我的答案是，这取决于谁喜欢它。对我来说，或者说对我的策略来说，这是一个典型的平局，只是因为你可以在平局上工作，即使 "趋势 "变冷，它仍将是一个平局。把它完全放下，对战略也没有什么影响。
也就是说，如果它看起来像一只鸭子，走起来像一只鸭子，叫起来像一只鸭子，那么它就是一只鸭子。(с)
而根据标准的定义，这是一种趋势--水平上升，水平下降....。
所以趋势/浮动总是相对于时间框架和/或数据转换函数的缩放参数的选择，无论是通道断裂 还是ZZ斜率曲率。
我认为，首先，你应该决定你想要什么，是对数据进行追溯性标记，还是标记一个非寻求性指标，它可以检测趋势/翻转，如果是第一种，那么ZZ的斜率就可以了，如果是第二种，唉，没有了（实际上，有很多，但不起作用），但你可以教MO来做，接近于鬼才成功（如果是纯形式），但作为一个复杂的功能--它很好。
随机趋势
你说什么是船，那就是它的航行方式。(с)