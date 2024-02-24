交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1101 1...109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108...3399 新评论 [删除] 2018.10.11 16:59 #11001 亚历山大_K2。是的，这就是诀窍...否则，我们早就买一个更大的钱包了......。我认为现在是你在希尔伯特空间找到出口的时候了，你自己来自那里，而不是在这个原始的像素世界中寻找模式的苛刻的二维增量 :) Alexander_K2 2018.10.11 17:02 #11002 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我认为你是时候在希尔伯特空间找到一个出口了，你自己就来自那里，而不是在这个原始的像素世界里寻找模式的苛刻的二维增量 :)同意。 我将等待neuroGraal的信号。我相信。 Alexander_K2 2018.10.11 17:22 #11003 FxTrader562: 巴迪，你什么时候做"圣杯"？ mytarmailS 2018.10.11 18:06 #11004 亚历山大_K2。再次公布图表。 2018年英镑兑日元。 顶部--价格本身 底部--滑动窗口中CLOSE M1的增量之和--周。事实上，去趋势价格的期望值=0，方差=几乎为常数。可以说是一个永久的单位...。 也许有人会发现它很有用...你不明白，我只需要在正常的图表上标出平面，没有任何魔法。 Грааль 2018.10.12 12:17 #11005 在一个邻近的论坛上发现的。 https://www.elitetrader.com/et/threads/which-one-of-you-guys-made-this-reddit-post.323908/最后的一些话我是一个专业的量化投资组合经理，已经在这个行业工作了很长时间，在ML和应用数学的尖端工作，专注于资本市场--我现在管理着1亿美元以上的资金。我创建这个账户是为了在/r/algotrading上写作，这样我就可以和这个子上的一些人互动，但正如我所看到的，这个子上到处都是业余爱好者，大多数时候读到的信息都很烦人。我准备删除我的账户，我想留下几点，希望能帮助这里的一些人。BTC和其他加密货币只不过是另一种资产。不要再把它放在一个基座上，或者认为它有什么不同。在应用于金融市场时，ML是超级困难的，它不是任何人都能轻易搞清楚的。大多数业余爱好者可以玩玩RNN，并有一个下降的策略，但不要以为它能给你带来什么非凡的东西。这只是你的工具箱中的另一个工具，用来创建一个战略。ML可以用来制作一些惊人的自动交易系统，但对99.999%的人来说，这是不可能的。人们已经为交易做了非常非常非常非常长的时间的ML。你现在才接触到它，因为有很多工具和很多资源，以前是无法获得的。不要以为采取张量流、sklearn、<此处插入库名>就能神奇地让你赚钱。需要很长的时间，即几十年才能使任何东西自动化到你们大多数梦想家所想的水平。在座的大多数人都是软件工程师。不要再像一个人一样思考。编写一个新的闪亮的回测工具或交易框架，除了浪费你的时间外，不会有任何作用。不要再谈语言了，这真的不重要。在你的阿尔法上下功夫。是的，它是你不知道如何建造的东西，在这方面努力。交易框架在后。任何在日内时间段工作的都被认为是HFT。不要以为它只是低延迟的东西，它基本上是你们大多数人试图赚钱的时间框架。人们可以做到这一点，但是，你需要找到那个你们大多数人都避免的东西--阿尔法。大多数人在这里无法成功，所以你们中的大多数人，帮自己一个忙，交易每日以上的时间框架，这将为你们省去一些挫折。如果你有资本，就把一些好的资产做成一个投资组合。从管理会计原则开始，并从那里找出使一项资产比另一项资产更有价值的原因。不要再问人们从哪里开始，他们的东西是如何工作的。这里涉及到金钱，没有人会帮助你做任何事情。没有人会告诉你比我在上面所说的更多的东西。而那些告诉你事情的人，通常是负面的，如TA是狗屁，或ML不会工作，或HFT只是延迟敏感的东西 - 嗯，他们中的大多数是白痴，不知道他们在谈论什么。让我在这里简单明了地告诉你--TA不是废话，它只是数学变换和特征，MIGHT包含预测能力，ML可以很好地用来赚大钱，而HFT是在次日的时间框架上的任何东西，很多策略对延迟不敏感。最后，世界上有非常聪明的人，他们一生都在研究、建设和创造技术和科学进步，超过了这里大多数人的想象力。这些人在这个行业工作，赚了一大笔钱。我很高兴你看到了一些关于70年代和80年代很多人如何赚钱的纪录片，你想成为他们那样的人。对不起，世界已经不同了，随着信息的普及和更高的教育标准，在这个行业做好的标准是非常非常非常高的。因此，你需要成为一名优秀的科学家，或者今天有这种心态，才能在这个行业中取得好成绩。你想成为这个行业的佼佼者，这很好，所以要从谦虚开始。不管怎么说。好运，再见。- xxzam俄语翻译最后的遗嘱我是一个专业的量化投资组合经理，在这个行业有很长的职业生涯，特别是在机器学习和应用数学方面，重点是资本市场，今天我管理着超过1亿美元的资金。 我创建这个账户是为了写关于r和algotrading的文章，这样我可以就这个话题联系几个人，但是，这个主题充满了业余爱好者，这常常让人讨厌。我准备删除我的账户，想留下一些最后的话，希望能帮助一些人。比特币和其他替代币不过是另一种资产而已。不要再把它们放在高高在上的位置，也不要把它们当成与其他金融工具有根本区别的东西。机器学习应用于金融市场是非常困难的，它不是任何人都能轻易做到的。大多数新手玩RNN，得到的是令人沮丧的策略，不要以为这能给你带来什么非凡的东西。它只是你建立交易系统的工具箱中的另一个工具。ML可以用来获得伟大的交易系统，但这对99.999%的人来说是不可能的。人们使用ML进行算法交易已经有非常非常非常非常非常长的时间了。你现在正在做，因为有很多资源和工具，以前是不向公众开放的。不要以为拿着tensorflow、sklearn、<此处插入库名>就能神奇地让你赚大钱。要达到你梦想的质量和自动化水平，需要很长的时间，也就是几十年。在座的大多数人都是程序员。停止以同样的方式思考。编写一个新的辐射回测器或交易平台，只会浪费你的时间。不要再考虑语言了，这真的不重要。在阿尔法号上工作。是的，这就是你不知道如何做的事情，努力吧。贸易框架留待以后。任何在日内时间框架上工作的东西都可以被认为是高频交易。不要再把HFT想成对订单执行速度极其敏感的纳秒级交易，它只是另一个赚钱的时间框架。很多人都这样做，但你必须找到大多数人避免的东西--阿尔法。大多数人在HFT中不会成功，所以帮你自己一个忙，在中期时间框架（天、周）上进行交易，这可能会使你免于迅速失望。如果你有资本，就用一些好的资产做一个小的投资组合。从管理会计原则开始，并从那里找出使一种资产比另一种资产更好的原因。不要再问公众从哪里开始，以及他们的算法如何运作。这涉及到金钱，没有人会帮你解决这个问题。没有人会告诉你比我在前面几段已经说过的更有价值的东西。而那些会抨击技术分析的人，说ML不起作用，HFT只取决于订单执行速度，那么，他们中的大多数人都是白痴，不知道自己在说什么。让我在此明确，TA不是垃圾，它只是对数据和迹象的数学转换，可能包含预测能力，ML可以非常有成效地使用，并移动大量的资金，而HFT只是在日内规模的交易，许多策略对时间延迟不是很敏感。最后，地球上有非常聪明的人，他们一生都在研究、创造和建设比大多数人都能理解的科学技术进步。这些人在这个行业工作，赚了很多钱。我很高兴你看了70年代和80年代人们如何交易的纪录片，你想成为他们那样的人。对不起，但世界已经改变了，进入这个领域的门槛是无法达到的。因此，你必须是一个伟大的科学家，或者有类似的心理能力，才能在这个行业立足。你想成为该领域的佼佼者，这很好，但你必须从谦逊开始。总之，祝你好运，再见。 Which one of you guys made this reddit post | Elite Trader www.elitetrader.com [MEDIA] Грааль 2018.10.12 12:35 #11006 mytarmailS:听着，我不是很喜欢这些东西，说实话，我根本不喜欢......但你说市场是随机的，其实不然。 市场运动取决于市场参与者的行动，取决于购买和销售，对吗？ 当然，这是真的，参与者随机进行交易，他们缺乏理性和逻辑，他们不是人，而是在沸水中混乱地做一些事情的原子。 马克西姆，你在市场上的交易是随机的吗？ 不，你在历史上训练网，利用统计上的优势来打开交易，我告诉你，每个人都会这样做，这就是所谓的 "市场记忆"。 市场上也有一些水平，例如，当你在100点买入的东西，价格受到挤压，而你在99点没有被停止关闭，现在的价格是75点，你坐在一个损失中，祈祷价格会回去。那是水平，不是极值。 当然，在那里你不会是一个人，因为人群在相同的点上进入+或-。 在测试价格是否在布朗运动中移动时，没有考虑到水平线。这都是事实，但还有很多因素比你所宣称的要多，而你所说的那些投机性因素的影响可以忽略不计，尤其是在外汇领域，这是在我们只谈论 "纯粹的 "基本面和获取内幕信息的等级制度的情况下。如果我们看一下方程式，有可能画出一些 "负资产 "作为主要方程式，但如果我们看一下银行间交易台，那么一切都变得 "有效"，几乎是随机的，正如在真实市场中观察到的那样。 Грааль 2018.10.12 12:54 #11007 mytarmailS: 我们不知道，我同意，但间接地我们可以尝试识别......。 1）大玩家是人群中的反面教材，没有人群他就无法进入，没有人可以开仓和平仓。 2) 群众根据统计学上的 "市场记忆 "来工作，其原则是：现在 做，过去 做是有利可图的。 但在这一点上，我们可以发挥，间接地确定群众会做一些毫不含糊的事情的领域。 例如，市场几乎整天都在说要买，而我们昨天已经知道它会下跌。 绿点是超买，昨天一整天都在买入。 整天发生这种情况是非常罕见的 我已经向向导展示了这个指标在工作中的部分内容，但他没有认真对待。 我请Maksim帮忙处理MT4，但他的业务也有问题。 我可以进行预测，但这很难，也不一定能做到。检测 "人群策略 "的想法是灰头土脸的。 不幸的是，它在实践中并不比搜索过去模式的相关性和推断 "赢家 "的未来更有效，可能每个算法交易员都在做。原因是 "人群 "是非常不均匀的，所以它在大多数时候并不像我们希望的那样一致行动，除了在预测一小时前的方向时的统计优势，使用大量的数据和顶级算法ML不超过2-3%，这在统计上是不成立的，没有什么可玩的，而经典的TA在其纯粹的形式下是噪音。 mytarmailS 2018.10.12 13:24 #11008 圣杯》。这么多字，但只有水...群众喜闻乐见的常见短语。 zy。我说的是你，不是论坛上的这个人。 [删除] 2018.10.12 14:52 #11009 圣杯。在一个邻近的论坛上发现的。 是的，这没关系。 你必须努力工作才能在这个领域取得任何成就。然后，这取决于先天的能力。当然，对MO nubami的讨论也很搞笑，当你想起他自己是如何开始学习基本知识并试图变得聪明的时候，也是如此 Грааль 2018.10.12 15:14 #11010 mytarmailS:这么多字，却只有水...群众喜闻乐见的常见短语。 zy。我说的是你，不是论坛上的这个人。不是整整8行 :) 我甚至可以更短：市场中的 "人群 "无法用统计学（包括MO）来检测，以对其进行游戏。 这对你来说是一个超级有价值的想法呢，所以你才会戳我的痛处，情绪化地谴责我的批评，但当你自己检查时，你会悄悄地同意。
是的，这就是诀窍...否则，我们早就买一个更大的钱包了......。
我认为现在是你在希尔伯特空间找到出口的时候了，你自己来自那里，而不是在这个原始的像素世界中寻找模式的苛刻的二维增量 :)
我认为你是时候在希尔伯特空间找到一个出口了，你自己就来自那里，而不是在这个原始的像素世界里寻找模式的苛刻的二维增量 :)
同意。
我将等待neuroGraal的信号。我相信。
巴迪，你什么时候做"圣杯"？
再次公布图表。
2018年英镑兑日元。
顶部--价格本身
底部--滑动窗口中CLOSE M1的增量之和--周。事实上，去趋势价格的期望值=0，方差=几乎为常数。可以说是一个永久的单位...。
也许有人会发现它很有用...
你不明白，我只需要在正常的图表上标出平面，没有任何魔法。
在一个邻近的论坛上发现的。
https://www.elitetrader.com/et/threads/which-one-of-you-guys-made-this-reddit-post.323908/
最后的一些话
我是一个专业的量化投资组合经理，已经在这个行业工作了很长时间，在ML和应用数学的尖端工作，专注于资本市场--我现在管理着1亿美元以上的资金。我创建这个账户是为了在/r/algotrading上写作，这样我就可以和这个子上的一些人互动，但正如我所看到的，这个子上到处都是业余爱好者，大多数时候读到的信息都很烦人。我准备删除我的账户，我想留下几点，希望能帮助这里的一些人。
BTC和其他加密货币只不过是另一种资产。不要再把它放在一个基座上，或者认为它有什么不同。
在应用于金融市场时，ML是超级困难的，它不是任何人都能轻易搞清楚的。大多数业余爱好者可以玩玩RNN，并有一个下降的策略，但不要以为它能给你带来什么非凡的东西。这只是你的工具箱中的另一个工具，用来创建一个战略。
ML可以用来制作一些惊人的自动交易系统，但对99.999%的人来说，这是不可能的。人们已经为交易做了非常非常非常非常长的时间的ML。你现在才接触到它，因为有很多工具和很多资源，以前是无法获得的。不要以为采取张量流、sklearn、<此处插入库名>就能神奇地让你赚钱。需要很长的时间，即几十年才能使任何东西自动化到你们大多数梦想家所想的水平。
在座的大多数人都是软件工程师。不要再像一个人一样思考。编写一个新的闪亮的回测工具或交易框架，除了浪费你的时间外，不会有任何作用。不要再谈语言了，这真的不重要。在你的阿尔法上下功夫。是的，它是你不知道如何建造的东西，在这方面努力。交易框架在后。
任何在日内时间段工作的都被认为是HFT。不要以为它只是低延迟的东西，它基本上是你们大多数人试图赚钱的时间框架。人们可以做到这一点，但是，你需要找到那个你们大多数人都避免的东西--阿尔法。大多数人在这里无法成功，所以你们中的大多数人，帮自己一个忙，交易每日以上的时间框架，这将为你们省去一些挫折。
如果你有资本，就把一些好的资产做成一个投资组合。从管理会计原则开始，并从那里找出使一项资产比另一项资产更有价值的原因。
不要再问人们从哪里开始，他们的东西是如何工作的。这里涉及到金钱，没有人会帮助你做任何事情。没有人会告诉你比我在上面所说的更多的东西。而那些告诉你事情的人，通常是负面的，如TA是狗屁，或ML不会工作，或HFT只是延迟敏感的东西 - 嗯，他们中的大多数是白痴，不知道他们在谈论什么。让我在这里简单明了地告诉你--TA不是废话，它只是数学变换和特征，MIGHT包含预测能力，ML可以很好地用来赚大钱，而HFT是在次日的时间框架上的任何东西，很多策略对延迟不敏感。
最后，世界上有非常聪明的人，他们一生都在研究、建设和创造技术和科学进步，超过了这里大多数人的想象力。这些人在这个行业工作，赚了一大笔钱。我很高兴你看到了一些关于70年代和80年代很多人如何赚钱的纪录片，你想成为他们那样的人。对不起，世界已经不同了，随着信息的普及和更高的教育标准，在这个行业做好的标准是非常非常非常高的。因此，你需要成为一名优秀的科学家，或者今天有这种心态，才能在这个行业中取得好成绩。你想成为这个行业的佼佼者，这很好，所以要从谦虚开始。
不管怎么说。好运，再见。
- xxzam
最后的遗嘱
我是一个专业的量化投资组合经理，在这个行业有很长的职业生涯，特别是在机器学习和应用数学方面，重点是资本市场，今天我管理着超过1亿美元的资金。 我创建这个账户是为了写关于r和algotrading的文章，这样我可以就这个话题联系几个人，但是，这个主题充满了业余爱好者，这常常让人讨厌。我准备删除我的账户，想留下一些最后的话，希望能帮助一些人。
比特币和其他替代币不过是另一种资产而已。不要再把它们放在高高在上的位置，也不要把它们当成与其他金融工具有根本区别的东西。
机器学习应用于金融市场是非常困难的，它不是任何人都能轻易做到的。大多数新手玩RNN，得到的是令人沮丧的策略，不要以为这能给你带来什么非凡的东西。它只是你建立交易系统的工具箱中的另一个工具。
ML可以用来获得伟大的交易系统，但这对99.999%的人来说是不可能的。人们使用ML进行算法交易已经有非常非常非常非常非常长的时间了。你现在正在做，因为有很多资源和工具，以前是不向公众开放的。不要以为拿着tensorflow、sklearn、<此处插入库名>就能神奇地让你赚大钱。要达到你梦想的质量和自动化水平，需要很长的时间，也就是几十年。
在座的大多数人都是程序员。停止以同样的方式思考。编写一个新的辐射回测器或交易平台，只会浪费你的时间。不要再考虑语言了，这真的不重要。在阿尔法号上工作。是的，这就是你不知道如何做的事情，努力吧。贸易框架留待以后。
任何在日内时间框架上工作的东西都可以被认为是高频交易。不要再把HFT想成对订单执行速度极其敏感的纳秒级交易，它只是另一个赚钱的时间框架。很多人都这样做，但你必须找到大多数人避免的东西--阿尔法。大多数人在HFT中不会成功，所以帮你自己一个忙，在中期时间框架（天、周）上进行交易，这可能会使你免于迅速失望。
如果你有资本，就用一些好的资产做一个小的投资组合。从管理会计原则开始，并从那里找出使一种资产比另一种资产更好的原因。
不要再问公众从哪里开始，以及他们的算法如何运作。这涉及到金钱，没有人会帮你解决这个问题。没有人会告诉你比我在前面几段已经说过的更有价值的东西。而那些会抨击技术分析的人，说ML不起作用，HFT只取决于订单执行速度，那么，他们中的大多数人都是白痴，不知道自己在说什么。让我在此明确，TA不是垃圾，它只是对数据和迹象的数学转换，可能包含预测能力，ML可以非常有成效地使用，并移动大量的资金，而HFT只是在日内规模的交易，许多策略对时间延迟不是很敏感。
最后，地球上有非常聪明的人，他们一生都在研究、创造和建设比大多数人都能理解的科学技术进步。这些人在这个行业工作，赚了很多钱。我很高兴你看了70年代和80年代人们如何交易的纪录片，你想成为他们那样的人。对不起，但世界已经改变了，进入这个领域的门槛是无法达到的。因此，你必须是一个伟大的科学家，或者有类似的心理能力，才能在这个行业立足。你想成为该领域的佼佼者，这很好，但你必须从谦逊开始。
总之，祝你好运，再见。
听着，我不是很喜欢这些东西，说实话，我根本不喜欢......但你说市场是随机的，其实不然。
市场运动取决于市场参与者的行动，取决于购买和销售，对吗？
当然，这是真的，参与者随机进行交易，他们缺乏理性和逻辑，他们不是人，而是在沸水中混乱地做一些事情的原子。
马克西姆，你在市场上的交易是随机的吗？
不，你在历史上训练网，利用统计上的优势来打开交易，我告诉你，每个人都会这样做，这就是所谓的 "市场记忆"。
市场上也有一些水平，例如，当你在100点买入的东西，价格受到挤压，而你在99点没有被停止关闭，现在的价格是75点，你坐在一个损失中，祈祷价格会回去。那是水平，不是极值。
当然，在那里你不会是一个人，因为人群在相同的点上进入+或-。
在测试价格是否在布朗运动中移动时，没有考虑到水平线。
这都是事实，但还有很多因素比你所宣称的要多，而你所说的那些投机性因素的影响可以忽略不计，尤其是在外汇领域，这是在我们只谈论 "纯粹的 "基本面和获取内幕信息的等级制度的情况下。如果我们看一下方程式，有可能画出一些 "负资产 "作为主要方程式，但如果我们看一下银行间交易台，那么一切都变得 "有效"，几乎是随机的，正如在真实市场中观察到的那样。
我们不知道，我同意，但间接地我们可以尝试识别......。
1）大玩家是人群中的反面教材，没有人群他就无法进入，没有人可以开仓和平仓。
2) 群众根据统计学上的 "市场记忆 "来工作，其原则是：现在 做，过去 做是有利可图的。
但在这一点上，我们可以发挥，间接地确定群众会做一些毫不含糊的事情的领域。
例如，市场几乎整天都在说要买，而我们昨天已经知道它会下跌。
绿点是超买，昨天一整天都在买入。
整天发生这种情况是非常罕见的
我已经向向导展示了这个指标在工作中的部分内容，但他没有认真对待。 我请Maksim帮忙处理MT4，但他的业务也有问题。
我可以进行预测，但这很难，也不一定能做到。
检测 "人群策略 "的想法是灰头土脸的。 不幸的是，它在实践中并不比搜索过去模式的相关性和推断 "赢家 "的未来更有效，可能每个算法交易员都在做。原因是 "人群 "是非常不均匀的，所以它在大多数时候并不像我们希望的那样一致行动，除了在预测一小时前的方向时的统计优势，使用大量的数据和顶级算法ML不超过2-3%，这在统计上是不成立的，没有什么可玩的，而经典的TA在其纯粹的形式下是噪音。
在一个邻近的论坛上发现的。
是的，这没关系。
你必须努力工作才能在这个领域取得任何成就。然后，这取决于先天的能力。当然，对MO nubami的讨论也很搞笑，当你想起他自己是如何开始学习基本知识并试图变得聪明的时候，也是如此
不是整整8行 :)
我甚至可以更短：市场中的 "人群 "无法用统计学（包括MO）来检测，以对其进行游戏。
这对你来说是一个超级有价值的想法呢，所以你才会戳我的痛处，情绪化地谴责我的批评，但当你自己检查时，你会悄悄地同意。