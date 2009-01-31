作者:

tick数据指标，没错，是tick数据指标。tick数据是超级短线交易员必须的数据。

可惜，MT自身提供的tick数据和市场报价表窗口一样大小，在下单平仓改仓窗口的tick图大小固定，显示的数据很有限，仅能勉强满足观察当前很短时间的tick数据。

本指标实际记录tick数据(BID或ASK价)，象指标一样显示在主窗口或辅窗口。可设置记录数据点数。

唯一要注意的是， MT不允许控制X轴坐标和Y轴坐标范围，所以我们没法改变X轴。

tick数据，是价格变动的记录，X轴坐标，常规图上的一个bar对应一次数据变动。

另外，MT不是总是优先处理图示窗口刷新，也不是一有价格变化就更新的(虽然更新了那根价格横线)。所以，tick数据有时会有一个点的丢失，本指标通过复制上次数据来填充数据漏洞。

参数: TBars, 设置记录绘制多少个tick价格

有了这个指标，可以很容易的使用tick数据而不是HLOC数据来计算其它任何指标，如用 iMAOnArray(.....)来得到tick数据的MA.

注意：新加入本指标或在指标列表中修改参数，MT将会重新初始化指标，MT没提供tick数据数组记录，当然，本指标显示的tick是从初始化时刻开始收集获得的，初始化时历史数据缺省使用当前时间周期的close数据填充。所以从指标初始化开始，需要一段时间收集tick数据才有足够数据可观察显示。