当柱线收盘时形成信号。SuperTrend 指标的彩色点可作为入场信号。

放置 SuperTrend.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。

创建基于这个交易信号模块上的交易机器人，没什么特别的。它的详尽描述在文章 "MQL5 Wizard for Dummies (MQL5 傻瓜向导)"。创建一个交易信号模块的总体思路已经在文章 "简单的交易系统中使用信号量指标" 被描述。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例.1. 图表中是交易例子

测试结果 时间 2011 品种 USDCHF H4:

图例.2. 测试结果图表

注释: