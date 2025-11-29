注：因本人不会MQL语言。此EA通过AI代写完成，已完成N次BUG修改，但仍可能会有BUG，望周知！！！







手动批量下单EA面板3.01（修复默认止盈和止损问题），面板包含设置下单数量；批量设置止盈、止损；批量平仓（从最早下单的开始平仓）

注：此EA最初是为XAUUSD批量下单通过AI设计的，默认的止盈和止损点数是专为黄金交易（3位小数（4123.333））设计的，如用于其他的交易对，请自己设置合适的默认止盈和止损点数。



