经典版本的正面或反面交易策略与分析信号块代码。

注：因本人不会MQL语言。此EA通过AI代写完成，已完成N次BUG修改，但仍可能会有BUG，望周知！！！ 手动批量下单EA面板3.05（精简代码-修复：极限版函数里有索引错位， 有些地方止损止盈判断不完整， 有些地方只改单边时逻辑写错， 函数版本太多，后期很难维护等问题），面板包含设置下单数量；批量设置止盈、止损；批量平仓（从最早下单的开始平仓） 注：此EA最初是为XAUUSD批量下单通过AI设计的，默认的止盈和止损点数是专为黄金交易（3位小数（4123.333））设计的，如用于其他的交易对，请自己设置合适的默认止盈和止损点数。