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VR Locker Lite - 基于正向锁的交易策略 - MetaTrader 4EA
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什么是锁仓？
锁仓是指交易者针对同一资产同时持有等量的多头 (LONG) 和空头 (SHORT)头寸的情况。结果是：
- 市场风险被中和：一个头寸的盈利或亏损会被另一个头寸的反向变动所抵消。
- 头寸价值被"冻结"：净财务结果不再受市场波动影响。
介绍的 VR Locker Lite 交易算法展示了如何使用一个正向锁：
操作算法：
- 交易机器人立即开设两个头寸：买入 (BUY) 和卖出 (SELL)。
- 通过加仓，交易机器人"拉开"买入 (BUY) 和卖出 (SELL) 头寸之间的距离。
锁仓后续的操作选项：
- 最简单的方式 - 直接平掉锁仓，然后重新开始整个交易周期。
- 解锁 - 保留其中一个头寸更长的时间，"让利润增长"。
- 为其中一个头寸或同时为两个头寸启用追踪止损。
- 将其中一个头寸移至盈亏平衡点 并 "让利润增长"。
- 在另一个金融工具上或以不同的魔术码（MagicNumber）启动算法，以创建另一个正向锁仓。
务必记住的重要事项：
- 双倍佣金和隔夜利息：您需要支付两个头寸（而非一个）的开仓和（未来的）平仓佣金。在外汇交易中，其中一个头寸可能会产生负的隔夜利息（展期费用）。
- 资金锁定：被锁定头寸的保证金（担保金）仍然被冻结。您不能将这些资金用于其他交易。
- 分析复杂化：您仍然需要决定何时平掉锁仓的哪一侧。这通常比最初的入场决策更困难。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/26947
交易策略正面或反面 (Heads or Tails)
经典版本的正面或反面交易策略与分析信号块代码。手动批量下单EA面板3.05（精简代码-修复：极限版函数里有索引错位， 有些地方止损止盈判断不完整， 有些地方只改单边时逻辑写错， 函数版本太多，后期很难维护等问题）
注：因本人不会MQL语言。此EA通过AI代写完成，已完成N次BUG修改，但仍可能会有BUG，望周知！！！ 手动批量下单EA面板3.05（精简代码-修复：极限版函数里有索引错位， 有些地方止损止盈判断不完整， 有些地方只改单边时逻辑写错， 函数版本太多，后期很难维护等问题），面板包含设置下单数量；批量设置止盈、止损；批量平仓（从最早下单的开始平仓） 注：此EA最初是为XAUUSD批量下单通过AI设计的，默认的止盈和止损点数是专为黄金交易（3位小数（4123.333））设计的，如用于其他的交易对，请自己设置合适的默认止盈和止损点数。
VR Breakdown level - 基于突破前期高点或低点的交易策略
基于简单突破前期高点或低点的交易策略VR Rsi Robot - 多时间框架交易策略
仅有两个时间框架 — H1 和 D1 — 同步工作，以过滤掉市场噪音，只捕捉RSI从超买和超卖区域发出的强力反转信号。没有随机入场，只有来自“老大哥”的明确方向确认。