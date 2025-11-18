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上次发了一个MT4的简单交易面板，收到了很多朋友的信息。当初分享此代码，是想表述编写MT4程序代码一个思路，逻辑过程，与初学写MT4的朋友共勉，没成想，此贴发出来后，收到更多的信息是直接作为工具的使用，而给我印象最深的是初学使用，而不是初学编程，一些朋友因终端的“自动交易”(MT5为“算法交易”)未打开或EA的“允许实时自动交易”未勾选而无法正常使用。 还有一些问有没有基于MT5的…… ，现分别呈上MT5和MT4的源码，需要直接用的朋友可以看我的信息到“市场”下载(免费)。
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更新了视觉效果，如下图
该 EA 使用相对强弱指数 (RSI) 指标、随机震荡指标和布林线指标进行剥头皮操作，以识别趋势或反趋势机会。作为一款多货币对 EA，它可以扫描多个货币对以获取信号。 该 EA 具有多种功能，包括追踪、风险管理、资金管理、限制模式等。只要设置正确，它就有可能产生可观的利润。ZigZag Fibo
原始 ZigZag MT4，增加了自动斐波那契功能
注：因本人不会MQL语言。此EA通过AI代写完成，已完成N次BUG修改，但仍可能会有BUG，望周知！！！ 手动批量下单EA面板3.05（精简代码-修复：极限版函数里有索引错位， 有些地方止损止盈判断不完整， 有些地方只改单边时逻辑写错， 函数版本太多，后期很难维护等问题），面板包含设置下单数量；批量设置止盈、止损；批量平仓（从最早下单的开始平仓） 注：此EA最初是为XAUUSD批量下单通过AI设计的，默认的止盈和止损点数是专为黄金交易（3位小数（4123.333））设计的，如用于其他的交易对，请自己设置合适的默认止盈和止损点数。交易策略正面或反面 (Heads or Tails)
经典版本的正面或反面交易策略与分析信号块代码。