“猜涨跌”交易策略属于高风险短期交易方法，主要用于股票市场和外汇市场。其名称源于决策的随机性，类似于抛硬币（“正面”表示买入资产，“反面”表示卖出）。该策略完全基于直觉决策或随机信号，忽略了市场分析的基本面因素。

策略如何运作？

该策略构建方式如下：

选择工具：交易者选择金融工具（股票、货币、商品）。 做出决策：买入或卖出的决策是随机做出的，例如通过抛硬币或其他方式在两种操作中选择其一。 关闭交易：交易在预先设定的时间后或达到特定盈利或亏损水平时自动关闭。

该策略不需要对市场机制和分析有深入的理解，但也不意味着对风险管理采取严肃的态度。

策略的缺点：



高风险水平： 仅依赖运气，亏损的概率会显著增加。该策略忽略任何客观指标和建议，增加了资本损失的机会。 缺乏风险控制： 由于买入或卖出是完全随机的，因此无法进行合理的资本管理、风险评估和资产分配。 无法实现长期成功： 即使个别交易因运气而盈利，从长远来看，这种策略更可能导致重大损失。 结果的短暂性： 只有在有利的市场条件和大量小额成功交易的情况下，才可能获得积极结果，而这在实践中极为罕见。

策略的应用：

该策略更适合希望了解交易所平台运作原理、并尝试在没有深厚技术分析知识的情况下进行交易的新手交易者。然而，专业人士极少使用此策略，他们更倾向于采用基于科学的方法，这些方法会考虑价格行为、交易量和公司基本面指标。

对于经验丰富的投资者而言，这种策略更像是一种检验假设的实验性方法，而非稳定的盈利方式。

因此，尽管该策略简单且对每个新手都易于掌握，但它具有显著风险，并且几乎不可能在长期内带来可持续的收入。





考虑随机开仓信号的主要代码块：

if ((b + s) == 0 )

此处检查是否没有未平仓头寸。变量 b 表示多头（"买入"）头寸的数量，变量 s 表示空头（"卖出"）头寸的数量。如果两者之和为零（b + s = 0），则表示没有任何未平仓头寸。

if (:: MathRand () % 2 == 0 )

在上一个条件触发的代码块内部，会检查一个随机数。::MathRand() 函数生成一个 0 到 32767（包含）之间的伪随机数。然后该数对 2 取模（% 2）——如果余数为 0，则执行下一个代码块。

ticket = OrderSend ( Symbol (),OP_BUY,iStartLots,Ask,iSlippage, Ask - iStopLoss * _Point , Ask + iTakeProfit * _Point , "VR Heads or Tails" , iMagicNumber, 0 , clrBlue ); if (ticket< 0 ) Print ( "OrderSend failed with an error #" , GetLastError ()); else Print ( "The OrderSend function has been completed successfully" ); return ;

如果随机数是偶数（除以 2 的余数为 0），交易机器人会开立一个多头仓位（买入），手数为 iLots。成功开仓后，函数执行被 return 语句中断。

ticket = OrderSend ( Symbol (),OP_SELL,iStartLots,Bid,iSlippage, Bid + iStopLoss * _Point , Bid - iTakeProfit * _Point , "VR Heads or Tails" , iMagicNumber, 0 , clrRed ); if (ticket< 0 ) Print ( "OrderSend failed with an error #" , GetLastError ()); else Print ( "The OrderSend function has been completed successfully" ); return ;

如果随机数是奇数（除以 2 的余数不为零），则开立一个空头仓位（卖出），手数为 iLots，并且同样终止函数的进一步执行。

代码片段的最终逻辑：

检查交易者是否有未平仓头寸。

如果没有未平仓头寸，则随机选择交易方向：买入（多头）或卖出（空头）。

已开立的交易会自动停止函数的后续运行。

因此，这段代码是一个在市场开仓决策上随机化的算法的简单示例。