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交易策略正面或反面 (Heads or Tails) - MetaTrader 4EA
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“猜涨跌”交易策略属于高风险短期交易方法，主要用于股票市场和外汇市场。其名称源于决策的随机性，类似于抛硬币（“正面”表示买入资产，“反面”表示卖出）。该策略完全基于直觉决策或随机信号，忽略了市场分析的基本面因素。
策略如何运作？
该策略构建方式如下：
- 选择工具：交易者选择金融工具（股票、货币、商品）。
- 做出决策：买入或卖出的决策是随机做出的，例如通过抛硬币或其他方式在两种操作中选择其一。
- 关闭交易：交易在预先设定的时间后或达到特定盈利或亏损水平时自动关闭。
该策略不需要对市场机制和分析有深入的理解，但也不意味着对风险管理采取严肃的态度。
策略的缺点：
- 高风险水平：
- 仅依赖运气，亏损的概率会显著增加。该策略忽略任何客观指标和建议，增加了资本损失的机会。
- 缺乏风险控制：
- 由于买入或卖出是完全随机的，因此无法进行合理的资本管理、风险评估和资产分配。
- 无法实现长期成功：
- 即使个别交易因运气而盈利，从长远来看，这种策略更可能导致重大损失。
- 结果的短暂性：
- 只有在有利的市场条件和大量小额成功交易的情况下，才可能获得积极结果，而这在实践中极为罕见。
策略的应用：
该策略更适合希望了解交易所平台运作原理、并尝试在没有深厚技术分析知识的情况下进行交易的新手交易者。然而，专业人士极少使用此策略，他们更倾向于采用基于科学的方法，这些方法会考虑价格行为、交易量和公司基本面指标。
对于经验丰富的投资者而言，这种策略更像是一种检验假设的实验性方法，而非稳定的盈利方式。
因此，尽管该策略简单且对每个新手都易于掌握，但它具有显著风险，并且几乎不可能在长期内带来可持续的收入。
考虑随机开仓信号的主要代码块：
if((b + s) == 0) // 如果没有持仓
此处检查是否没有未平仓头寸。变量 b 表示多头（"买入"）头寸的数量，变量 s 表示空头（"卖出"）头寸的数量。如果两者之和为零（b + s = 0），则表示没有任何未平仓头寸。
if(::MathRand() % 2 == 0) // 随机选择开仓方向
在上一个条件触发的代码块内部，会检查一个随机数。::MathRand() 函数生成一个 0 到 32767（包含）之间的伪随机数。然后该数对 2 取模（% 2）——如果余数为 0，则执行下一个代码块。
// 发送指定参数的买入订单 ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,iStartLots,Ask,iSlippage, Ask - iStopLoss * _Point, // 止损价（当前Ask值减去SL距离） Ask + iTakeProfit * _Point, // 止盈价（当前Ask值加上TP距离） "VR Heads or Tails", // 订单注释 iMagicNumber,0,clrBlue); // 魔术数字，到期时间，蓝色箭头 // 检查订单是否成功发出 if(ticket<0) Print("OrderSend failed with an error #",GetLastError()); // 错误信息 else Print("The OrderSend function has been completed successfully"); // 成功信息 return;
如果随机数是偶数（除以 2 的余数为 0），交易机器人会开立一个多头仓位（买入），手数为 iLots。成功开仓后，函数执行被 return 语句中断。
// 发送指定参数的卖出订单 ticket = OrderSend(Symbol(),OP_SELL,iStartLots,Bid,iSlippage, Bid + iStopLoss * _Point, // 止损价（当前Bid值加上SL距离） Bid - iTakeProfit * _Point, // 止盈价（当前Bid值减去TP距离） "VR Heads or Tails", // 订单注释 iMagicNumber,0,clrRed); // 魔术数字，到期时间，红色箭头 // 检查订单是否成功发出 if(ticket<0) Print("OrderSend failed with an error #",GetLastError()); // 错误信息 else Print("The OrderSend function has been completed successfully"); // 成功信息 return;
如果随机数是奇数（除以 2 的余数不为零），则开立一个空头仓位（卖出），手数为 iLots，并且同样终止函数的进一步执行。
代码片段的最终逻辑：
- 检查交易者是否有未平仓头寸。
- 如果没有未平仓头寸，则随机选择交易方向：买入（多头）或卖出（空头）。
- 已开立的交易会自动停止函数的后续运行。
因此，这段代码是一个在市场开仓决策上随机化的算法的简单示例。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/68251
注：因本人不会MQL语言。此EA通过AI代写完成，已完成N次BUG修改，但仍可能会有BUG，望周知！！！ 手动批量下单EA面板3.05（精简代码-修复：极限版函数里有索引错位， 有些地方止损止盈判断不完整， 有些地方只改单边时逻辑写错， 函数版本太多，后期很难维护等问题），面板包含设置下单数量；批量设置止盈、止损；批量平仓（从最早下单的开始平仓） 注：此EA最初是为XAUUSD批量下单通过AI设计的，默认的止盈和止损点数是专为黄金交易（3位小数（4123.333））设计的，如用于其他的交易对，请自己设置合适的默认止盈和止损点数。一个简单的交易面板(新)
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