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ZigZag Fibo - MetaTrader 4脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
说明
这是原始 MetaQuotes MQL4 指标的改进版，增加了自动斐波纳契 功能。它根据选定的波段高点/低点自动绘制斐波那契回撤/投影水平。用户可以选择使用哪个波段指数（如第一、第二或第三波段）作为斐波那契锚点，从而无需手动绘制，简化了技术分析。此修改不对原始指标主张任何权利，只是增强了可用性。
(简短、清晰，涵盖要点：目的、用户控制和版权免责声明）。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/58239
Adjustable Moving Average EA
该智能交易系统根据两条可调移动平均线的交叉情况开启交易。您可以完全自定义周期、类型（如 EMA、SMA）和方向（只做多、只做空或两者兼而有之）。它包括可选的止损、获利和跟踪止损设置。MetaCOT 2 CFTC 工具箱（一套指标） MT4
MetaCOT 2 CFTC ToolBox 指标是一套 MetaCOT 2 指标，可访问 CFTC 报告中的数据。MetaCOT 2 支持 COT、分类 COT、TFF 和 CIT 报告，允许您直接在 MetaTrader 中构建 COT 图表。所有指标都有源代码，可用于构建自己的交易系统。
RRS Impulse
该 EA 使用相对强弱指数 (RSI) 指标、随机震荡指标和布林线指标进行剥头皮操作，以识别趋势或反趋势机会。作为一款多货币对 EA，它可以扫描多个货币对以获取信号。 该 EA 具有多种功能，包括追踪、风险管理、资金管理、限制模式等。只要设置正确，它就有可能产生可观的利润。一个简单的交易面板(新)
上次发了一个MT4的简单交易面板，收到了很多朋友的信息。针对很多朋友作为工具使用，现整理了一个最新的。