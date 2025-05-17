该智能交易系统根据两条可调移动平均线的交叉情况开启交易。您可以完全自定义周期、类型（如 EMA、SMA）和方向（只做多、只做空或两者兼而有之）。它包括可选的止损、获利和跟踪止损设置。

MetaCOT 2 CFTC ToolBox 指标是一套 MetaCOT 2 指标，可访问 CFTC 报告中的数据。MetaCOT 2 支持 COT、分类 COT、TFF 和 CIT 报告，允许您直接在 MetaTrader 中构建 COT 图表。所有指标都有源代码，可用于构建自己的交易系统。