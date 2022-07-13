顾比复合移动平均线概念 顾比复合移动平均线(Guppy Multiple Moving AverAge，GMMA)使用了两组指数移动平均数进行分析。由3、5、8、10、12和15日移动平均线构成一组“短期组”，这组指标透露了市场短期投机者的行为；而“长期组”则由30、35、40、45、50和60日移动平均线构成，它能够反映市场中长期投资者的行为。 这两组指标的相互关系可以告诉投资者更多的信息——当它们相互靠近时，说明投资者和投机者对股票价值达成了共识；而当它们相互远离时，则说明对于价值的认识产生了分歧。一旦短线指标和长线指标同时出现了价格方向的一致变化，则是交易机会来临的重要信号

顾比均线由两组均线构成：

短期组：3、5、8、10、12、15

长期组：30、35、40、45、50、60

1、长期组从聚拢点向上扩散，发散状态与短期组一致，可做多

2、长期组从聚拢点向下扩散，发散状态与短期组一致，可做空

3、长期组从扩散状态向上且急剧向上聚拢，代表趋势反转，短期组呈扩散状态向上穿越长期组，可做多







