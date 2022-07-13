请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
顾比复合移动平均线概念 顾比复合移动平均线(Guppy Multiple Moving AverAge，GMMA)使用了两组指数移动平均数进行分析。由3、5、8、10、12和15日移动平均线构成一组“短期组”，这组指标透露了市场短期投机者的行为；而“长期组”则由30、35、40、45、50和60日移动平均线构成，它能够反映市场中长期投资者的行为。 这两组指标的相互关系可以告诉投资者更多的信息——当它们相互靠近时，说明投资者和投机者对股票价值达成了共识；而当它们相互远离时，则说明对于价值的认识产生了分歧。一旦短线指标和长线指标同时出现了价格方向的一致变化，则是交易机会来临的重要信号
顾比均线由两组均线构成：
短期组：3、5、8、10、12、15
长期组：30、35、40、45、50、60
1、长期组从聚拢点向上扩散，发散状态与短期组一致，可做多
2、长期组从聚拢点向下扩散，发散状态与短期组一致，可做空
3、长期组从扩散状态向上且急剧向上聚拢，代表趋势反转，短期组呈扩散状态向上穿越长期组，可做多
心理线PSY指标MT4版本
心理线（PSY）指标将一定时期内投资者趋向买方或卖方的心理事实转化为数值，从而判断股价的未来趋势多个单子中对盈利特定点数个别单子平仓EA
对于同时有10多个甚至几十个单子的, 需要先对部分有盈利的单子平仓. 可设置特定的盈利点数,就可以针对这些单子平仓.
黄金交易自动跟随，批量下单，批量修改止损
提供止损和止盈，仓位的配置，个人主要是用于30分钟图，跟着趋势批量下单K线显示本地时间 K线显示北京时间
K线显示本地时间 K线显示北京时间