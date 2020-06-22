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Pan PrizMA CD Phase Sin leverage_72 - MetaTrader 4脚本
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该指标基于PanPrizMA Sin杠杆72指标，该指标的功能使计算相位和幅度成为可能。有时这可能会有所帮助。
相位以度为单位计算，取值从0到360，并由第5条绿线显示（从数组4中删除）。
反相也以度为单位计算，取值从-360到0，并由第6条红线显示（从数组5中删除）。在计算中，更方便地在360中使用反相值（有条件地将其提高到相位水平）。
因子为1的幅度以点为单位计算，并由第9条橙色线显示（从数组8中删除）
- 通过二阶或四阶多项式求平均值可以增加线条的平滑度，增加惯性并因此增加节奏。
- 通过正弦函数在常数附近进行外推，可以调整延迟或超前。
- 相位值-波动状态的参数（含义接近三角相位或三角平面中半径矢量的旋转角度）使您可以数字化线上的每个点，并因此将专家中任何必要的点用作交易信号。反过来，这又加快了优化策略的过程。
- 数字化允许您在过滤过程中设置不对称的分辨率/禁止间隔。禁止趋势交易的间隔可以是例如90度，从任何阶段开始，只有整个波浪周期的四分之一。
我要提请注意以下事实：指标中存在“拐杖”，可让您显示PanPrizMA Sin杠杆72指标的初始行。
跨周期布林线指标
跨周期布林线指标，在当前图表上显示大周期的布林线，比如在M30图表上显示日线的布林线。跨周期均线指标
MT4跨周期均线指标，在当前图表上显示大周期的均线，比如在M30上显示日线的均线。
股票常用的BIAS指標MT4
股票常用的BIAS指標做成的MT4指標 用來判斷目前價格的乖離率倒计时、点差、利息、保证金信息
本指标完成4小时的tick与ontime倒计时显示,多空单的过夜利息,点差,一个点的收入提示及一手所需要保证金金额的显示。