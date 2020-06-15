代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

跨周期布林线指标 - MetaTrader 4脚本

Ziheng Zhuang
Ziheng Zhuang

Ziheng Zhuang

4.9 (127)
本人：2007年10月开始外汇交易并编写MT4/5的各种小程序，C/C++编程与外汇投机爱好者。
邮箱：admin@fxmeter.com
商品目录： https://www.mql5.com/zh/users/fxmeter/seller
1.货币相对强弱指标：
24 产品 25 代码 26 主题 1377 评论
显示:
20421
等级:
(7)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

跨周期布林线指标，在当前图表上显示大周期的布林线，比如在M30图表上显示日线的布林线。   

参数说明：

  • AutoMatchTF  = true;  自动配置大周期的时间框架，如果是true,则不用设置下面的TimeFrame
  • TimeFrame    = PERIOD_CURRENT;  如果上面是false，则需要手动设置大周期的TimeFrame
  • Periods          = 12;  布林线周期
  • Deviations     = 2.0; 偏差
  • ApplyTo        = PRICE_CLOSE; 应用于哪种价格


自动配置大周期的时间框架，按照当前图表周期，自动配置一个大周期，规则如下：

当前图表周期 配置的大周期（时间框架timeframe)
M1 M30
M5 H4
M15,M30,H1 D1
H4 W1
D1,W1,MN MN





跨周期布林线指标能够在较小周期图表上显示更大周期的布林线，为技术分析提供更多视角。

该指标参数设定如下：

如果“AutoMatchTF”设置为true，则自动配置大周期，无需手动设置TimeFrame。

当“AutoMatchTF”为false时，需手动输入大周期的TimeFrame。

布林线周期通过“Periods”参数设置，典型值为12。偏差默认设置为2.0，价格类型通常应用于收盘价（PRICE_CLOSE）。

自动配置大周期的时间框架基于当前图表周期。

例如，M1图表对应M30的布林线，M5对应H4，M15、M30及H1对应D1，H4则显示W1的布林线，D1、W1、MN则分别对应W1、MN的周期。

这种配置使得用户可以根据需求观察更大周期的市场趋势。


    跨周期均线指标 跨周期均线指标

    MT4跨周期均线指标，在当前图表上显示大周期的均线，比如在M30上显示日线的均线。

    在副图上显示最近的点差图和其平均值-MT4指标 在副图上显示最近的点差图和其平均值-MT4指标

    最近由于各种因素浮动点差有些扩大，该指标可以显示当前价格最近的点差变化，你可以在点差较小的时候进行交易以减少交易成本。

    Pan PrizMA CD Phase Sin leverage_72 Pan PrizMA CD Phase Sin leverage_72

    计算预期波的相位和

    股票常用的BIAS指標MT4 股票常用的BIAS指標MT4

    股票常用的BIAS指標做成的MT4指標 用來判斷目前價格的乖離率