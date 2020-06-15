跨周期布林线指标，在当前图表上显示大周期的布林线，比如在M30图表上显示日线的布林线。

参数说明：







跨周期布林线指标能够在较小周期图表上显示更大周期的布林线，为技术分析提供更多视角。

该指标参数设定如下：

如果“AutoMatchTF”设置为true，则自动配置大周期，无需手动设置TimeFrame。

当“AutoMatchTF”为false时，需手动输入大周期的TimeFrame。

布林线周期通过“Periods”参数设置，典型值为12。偏差默认设置为2.0，价格类型通常应用于收盘价（PRICE_CLOSE）。



自动配置大周期的时间框架基于当前图表周期。

例如，M1图表对应M30的布林线，M5对应H4，M15、M30及H1对应D1，H4则显示W1的布林线，D1、W1、MN则分别对应W1、MN的周期。

这种配置使得用户可以根据需求观察更大周期的市场趋势。





