最近由于各种因素浮动点差有些扩大，该指标可以显示当前价格最近的点差变化，你可以在点差较小的时候进行交易以减少交易成本。

MT4账户一般是双边模式，但如果你采用加仓的话，价格分布在不同位置，就不好知道当前的平均开单价，本脚本采用MT5的单边账户模型显示了一些相应的价格（平均开单价，保本价，中价），并可以计算到达某个价格下的利润。