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跨周期均线指标，在当前图表上显示大周期的均线，比如在M30图表上显示日线的均线。
参数说明：
- AutoMatchTF = true; 自动配置大周期的时间框架，如果是true,则不用设置下面的TimeFrame
- TimeFrame = PERIOD_CURRENT; 如果上面是false，则需要手动设置大周期的TimeFrame
- MaPeriods = 12; 均线周期
- MaMethod = MODE_EMA; 均线类型
- MaPrice = PRICE_CLOSE; 均线应用价格
自动配置大周期的时间框架，按照当前图表周期，自动配置一个大周期，规则如下：
|当前图表周期
|配置的大周期（时间框架timeframe)
|M1
|M30
|M5
|H4
|M15,M30,H1
|D1
|H4
|W1
|D1,W1,MN
|MN
跨周期均线指标能够在较小周期图表上显示更大周期的均线，为技术分析提供更多视角。
该指标参数设定如下：
如果“AutoMatchTF”设置为true，则自动配置大周期，无需手动设置TimeFrame。
当“AutoMatchTF”为false时，需手动输入大周期的TimeFrame。
均线周期通过“Periods”参数设置，默认值为12。均线类型默认设置为MODE_EMA，价格类型通常应用于收盘价（PRICE_CLOSE）。
自动配置大周期的时间框架基于当前图表周期。
例如，M1图表对应M30的布林线，M5对应H4，M15、M30及H1对应D1，H4则显示W1的布林线，D1、W1、MN则分别对应W1、MN的周期。
这种配置使得用户可以根据需求观察更大周期的市场趋势。
在副图上显示最近的点差图和其平均值-MT4指标
最近由于各种因素浮动点差有些扩大，该指标可以显示当前价格最近的点差变化，你可以在点差较小的时候进行交易以减少交易成本。在锁仓账户中用单边模式计算多个订单的价格
MT4账户一般是双边模式，但如果你采用加仓的话，价格分布在不同位置，就不好知道当前的平均开单价，本脚本采用MT5的单边账户模型显示了一些相应的价格（平均开单价，保本价，中价），并可以计算到达某个价格下的利润。
跨周期布林线指标
跨周期布林线指标，在当前图表上显示大周期的布林线，比如在M30图表上显示日线的布林线。Pan PrizMA CD Phase Sin leverage_72
计算预期波的相位和