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Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72 - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该指标基于PanPrizMA Sin杠杆72指标，该指标的功能使计算相位和幅度成为可能。有时这可能会有所帮助。
相位以度为单位计算，取值从0到360，并由第5条绿线显示（从数组4中删除）。
反相也以度为单位计算，取值从-360到0，并由第6条红线显示（从数组5中删除）。在计算中，更方便地在360中使用反相值（有条件地将其提高到相位水平）。
因子为1的幅度以点为单位计算，并由第9条橙色线显示（从数组8中删除）
- 通过二阶或四阶多项式求平均值可以增加线条的平滑度，增加惯性并因此增加节奏。
- 通过正弦函数在常数附近进行外推，可以调整延迟或超前。
- 相位值-波动状态的参数（含义接近三角相位或三角平面中半径矢量的旋转角度）使您可以数字化线上的每个点，并因此将专家中任何必要的点用作交易信号。反过来，这又加快了优化策略的过程。
- 数字化允许您在过滤过程中设置不对称的分辨率/禁止间隔。禁止趋势交易的间隔可以是例如90度，从任何阶段开始，只有整个波浪周期的四分之一。
这是MT4的版本 。
来自主题的指标的改进： 差异演算，示例 。
我要提请注意以下事实：指标中存在“拐杖”，可让您显示PanPrizMA Sin杠杆72指标的初始行。
针对波动的趋势价格指标
对趋势行情由波动率寻找入场价与止损价对账户资金的实时记录并显示K线图
在做EA账户风控时，有时候需要知道账户各个时间段的资金数据，本EA可以基于每个净值变动来记录，并画出图表K线或保存至Excel。
股票常用的BIAS指標
股票常用的BIAS指標做成的指標 用來判斷目前價格的乖離率 使用日線判斷會有比較好的效果雙平均移動線交叉顯示 Double MA Cross
當兩條平均移動線交叉穿越時畫出影線 讓圖表更容易閱讀