该指标基于PanPrizMA Sin杠杆72指标，该指标的功能使计算相位和幅度成为可能。有时这可能会有所帮助。

相位以度为单位计算，取值从0到360，并由第5条绿线显示（从数组4中删除）。

反相也以度为单位计算，取值从-360到0，并由第6条红线显示（从数组5中删除）。在计算中，更方便地在360中使用反相值（有条件地将其提高到相位水平）。

因子为1的幅度以点为单位计算，并由第9条橙色线显示（从数组8中删除）