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Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72 - MetaTrader 5脚本

Aleksey Panfilov
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我提出的尝试和评估的指标的基础上构建递归算。 数学基础： http://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421
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该指标基于PanPrizMA Sin杠杆72指标，该指标的功能使计算相位和幅度成为可能。有时这可能会有所帮助。

相位以度为单位计算，取值从0到360，并由第5条绿线显示（从数组4中删除）。

反相也以度为单位计算，取值从-360到0，并由第6条红线显示（从数组5中删除）。在计算中，更方便地在360中使用反相值（有条件地将其提高到相位水平）。

因子为1的幅度以点为单位计算，并由第9条橙色线显示（从数组8中删除）

  • 通过二阶或四阶多项式求平均值可以增加线条的平滑度，增加惯性并因此增加节奏。
  • 通过正弦函数在常数附近进行外推，可以调整延迟或超前。
  • 相位值-波动状态的参数（含义接近三角相位或三角平面中半径矢量的旋转角度）使您可以数字化线上的每个点，并因此将专家中任何必要的点用作交易信号。反过来，这又加快了优化策略的过程。
  • 数字化允许您在过滤过程中设置不对称的分辨率/禁止间隔。禁止趋势交易的间隔可以是例如90度，从任何阶段开始，只有整个波浪周期的四分之一。

来自主题的指标的改进： 差异演算，示例 。



我要提请注意以下事实：指标中存在“拐杖”，可让您显示PanPrizMA Sin杠杆72指标的初始行。

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