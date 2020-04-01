MT4账户一般是双边模式，但如果你采用加仓的话，价格分布在不同位置，就不好知道当前的平均开单价，本脚本采用MT5的单边账户模型显示了一些相应的价格（平均开单价，保本价，中价），并可以计算到达某个价格下的利润。

该指标用于自定义标识交易品种标准的交易时间段，以此来区分分析标准交易时间段与非标准时间段的行情演变。比如看CHINAA50或者SPX500，分别将其在中国或者美国交易时间段标识出来，以便盘后分析。