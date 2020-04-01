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在副图上显示最近的点差图和其平均值-MT4指标 - MetaTrader 4脚本
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该指标基于记录每一Tick点差变动而实现的，走势类似于报价图表。
最新的点差值在右边，价格刷新数据向左推移，黄色线显示的是平均点差。
输入的时候，“ExtSize”表示你想显示的最大数量，0代表用当前窗口K线数。
下图是输入ExtSize=100时的黄金点差：
主要代码计算部分：
static MqlTick last_tick; int size = prev_calculated; if(iRefreshRates(last_tick))//last_tick.bid!=Bid { if(size<Showbars && size<rates_total) size+=1; if(size>1) ArrayCopy(SpreadBuffer,SpreadBuffer,1,0,size-1); double mspread=MarketInfo(_Symbol,MODE_SPREAD); if(mspread<=0) mspread=(last_tick.ask-last_tick.bid)/_Point; SpreadBuffer[0]=mspread; //--- double sum=0.0; for(int i=0; i<size; i++) sum+=SpreadBuffer[i]; // Summation for the double if(size<=4) SpreadMapBuffer[0]=size>0?(sum/size):SpreadBuffer[0]; // Just divide the sum by the number else //--- now, get the highest value itself in the array { double terminal=SpreadBuffer[ArrayMaximum(SpreadBuffer)]+SpreadBuffer[ArrayMinimum(SpreadBuffer)]; SpreadMapBuffer[0]=(sum-terminal)/(size-2); } ArrayInitialize(SpreadMapBuffer,SpreadMapBuffer[0]); ObjectMove(SpreadMapName, 0, last_tick.time, SpreadMapBuffer[0]);//修改移动 }
程序包含两个文件，可以分别使用，就是计算方法有些区别。
在锁仓账户中用单边模式计算多个订单的价格
MT4账户一般是双边模式，但如果你采用加仓的话，价格分布在不同位置，就不好知道当前的平均开单价，本脚本采用MT5的单边账户模型显示了一些相应的价格（平均开单价，保本价，中价），并可以计算到达某个价格下的利润。标识交易时间指标
该指标用于自定义标识交易品种标准的交易时间段，以此来区分分析标准交易时间段与非标准时间段的行情演变。比如看CHINAA50或者SPX500，分别将其在中国或者美国交易时间段标识出来，以便盘后分析。