1. 最高点与最低点平行划线来标识时间段 => 改为以开始时间点和结束时间点垂直划线来标识，划线的长度为时间段内的最低点到最高点。

2. 增加时间段行情振幅数值标识。

3. 修正时间段跨越两天的情况错误运行，比如美国交易时间在中国服务器软件是跨天的。

另外增加了一些参数选项，方便设置使用该指标。默认中国交易时间段：开始 9:00，结束 15:00。需要设置其他时间段，可以执行设置指标参数。



希望该指标对你分析行情有帮助。Enjoy！



