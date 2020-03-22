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标识交易时间指标 - MetaTrader 4脚本

Wangxin
发布者:
g3wang
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g3wang

1 代码 2 评论
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TradeTime.mq4 (16.89 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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原始指标代码是Ким Игорь В. aka KimIV提供的i-MorningRange.mq4，主要优化如下：

1. 最高点与最低点平行划线来标识时间段 => 改为以开始时间点和结束时间点垂直划线来标识，划线的长度为时间段内的最低点到最高点。
2. 增加时间段行情振幅数值标识。
3. 修正时间段跨越两天的情况错误运行，比如美国交易时间在中国服务器软件是跨天的。

另外增加了一些参数选项，方便设置使用该指标。默认中国交易时间段：开始 9:00，结束 15:00。需要设置其他时间段，可以执行设置指标参数。

希望该指标对你分析行情有帮助。Enjoy！


    影线反转开仓Demo 影线反转开仓Demo

    根据K线中得长影线，进行反向操作

    MT4版本三线RSI指标 MT4版本三线RSI指标

    MT4版本三线RSI指标，根据通达信公式改编。

    在锁仓账户中用单边模式计算多个订单的价格 在锁仓账户中用单边模式计算多个订单的价格

    MT4账户一般是双边模式，但如果你采用加仓的话，价格分布在不同位置，就不好知道当前的平均开单价，本脚本采用MT5的单边账户模型显示了一些相应的价格（平均开单价，保本价，中价），并可以计算到达某个价格下的利润。

    在副图上显示最近的点差图和其平均值-MT4指标 在副图上显示最近的点差图和其平均值-MT4指标

    最近由于各种因素浮动点差有些扩大，该指标可以显示当前价格最近的点差变化，你可以在点差较小的时候进行交易以减少交易成本。