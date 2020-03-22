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标识交易时间指标 - MetaTrader 4脚本
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影线反转开仓Demo
根据K线中得长影线，进行反向操作MT4版本三线RSI指标
MT4版本三线RSI指标，根据通达信公式改编。
在锁仓账户中用单边模式计算多个订单的价格
MT4账户一般是双边模式，但如果你采用加仓的话，价格分布在不同位置，就不好知道当前的平均开单价，本脚本采用MT5的单边账户模型显示了一些相应的价格（平均开单价，保本价，中价），并可以计算到达某个价格下的利润。在副图上显示最近的点差图和其平均值-MT4指标
最近由于各种因素浮动点差有些扩大，该指标可以显示当前价格最近的点差变化，你可以在点差较小的时候进行交易以减少交易成本。