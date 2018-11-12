请一定要修改代码删除/* */符号及*/后面部分再运行，由于本系统平仓功能有问题实际测试不能正常平仓，本人非专业程序员能力有限无法解决是借壳发布的希望专业人士修改特来分享（见笑）本策略简单就是价格上破下破入场重点在资金管理。

If you still don't know, copy the following code directly.

还是不清楚就直接复制下面代码吧







#include <stdlib.mqh> #include <stderror.mqh> extern int MAGICMA = 1688 ; extern double Lots = 0.1 ; extern double multiplerate = 2.0 ; extern double maxlots = 2 ; extern int orderquantity = 6 ; extern double guaranteedbottomincome= 5 ; extern bool SndMl = false ; datetime SellTime,BuyTime; double currentlyorderlots() { double lots= 0.0 ; if ( OrdersTotal ()> 0 ) { for ( int i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )) { if ( OrderSymbol ()== Symbol ()) { if ( OrderMagicNumber ()==MAGICMA) { if ( OrderLots ()!= 0 ) { lots=lots+ OrderLots (); } else { lots=lots; } } } } } } else { return ( 0 ); } return (lots); } double currentlyprofit() { double profit= 0.0 ; if ( OrdersTotal ()> 0 ) { for ( int i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )) { if ( OrderSymbol ()== Symbol ()) { if ( OrderMagicNumber ()==MAGICMA) { if ( OrderProfit ()!= 0 ) { profit=profit+ OrderProfit ()+ OrderCommission ()+ OrderSwap (); } else { profit=profit; } } } } } } else { return ( 0 ); } return (profit); } int CalculateCurrentOrders( string symbol) { int buys= 0 ,sells= 0 ; for ( int i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )== false ) break ; if ( OrderSymbol ()== Symbol () && OrderMagicNumber ()==MAGICMA) { if ( OrderType ()== OP_BUY ) buys++; if ( OrderType ()== OP_SELL ) sells++; } } return (buys+sells); } double BuyOrders( string symbol) { double buys= 0 ; for ( int i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )== false ) break ; if ( OrderSymbol ()== Symbol () && OrderMagicNumber ()==MAGICMA) { if ( OrderType ()== OP_BUY ) buys=buys+ OrderLots (); } } return (buys); } double SellOrders( string symbol) { double sells= 0 ; for ( int i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )== false ) break ; if ( OrderSymbol ()== Symbol () && OrderMagicNumber ()==MAGICMA) { if ( OrderType ()== OP_SELL ) sells=sells+ OrderLots (); } } return (sells); } double getlots() { double lotsok=Lots; if ( OrdersTotal ()> 0 ) { int i= OrdersTotal ()- 1 ; { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )) { if ( OrderSymbol ()== Symbol ()) { if ( OrderMagicNumber ()==MAGICMA) { if (currentlyprofit()>= 0 ) { lotsok=Lots; } else { lotsok= DoubleToStr ( NormalizeDouble ( OrderLots ()*multiplerate, 1 ), 1 ); if (lotsok>maxlots) { lotsok=maxlots; } } } } } } } else { return (Lots); } return (lotsok); } void CheckForOpen() { int res; string sHeaderLetter; string sBodyLetter; if ( Close [ 0 ]< Low [ 1 ]&&SellTime!= Time [ 0 ]&&(SellOrders( Symbol ())<BuyOrders( Symbol ())||currentlyorderlots()== 0 )) { res= OrderSend ( Symbol (), OP_SELL ,getlots(), Bid , 3 , 0 , 0 , "" ,MAGICMA, 0 ,Red); SellTime= Time [ 0 ];BuyTime= Time [ 1 ]; if (SndMl == True && res != - 1 ) { sHeaderLetter = "Operation SELL by" + Symbol ()+ "" ; sBodyLetter = "Order Sell by" + Symbol () + " at " + DoubleToStr ( Bid , 4 )+ ", and set stop/loss at " + DoubleToStr ( 0 , 4 )+ "" ; sndMessage(sHeaderLetter, sBodyLetter); } return ; } if ( Close [ 0 ]> High [ 1 ]&&BuyTime!= Time [ 0 ]&&(BuyOrders( Symbol ())<SellOrders( Symbol ())||currentlyorderlots()== 0 )) { res= OrderSend ( Symbol (), OP_BUY ,getlots(), Ask , 3 , 0 , 0 , "" ,MAGICMA, 0 ,Blue); BuyTime= Time [ 0 ];SellTime= Time [ 1 ]; if ( SndMl == True && res != - 1 ) { sHeaderLetter = "Operation BUY at" + Symbol ()+ "" ; sBodyLetter = "Order Buy at" + Symbol () + " for " + DoubleToStr ( Ask , 4 )+ ", and set stop/loss at " + DoubleToStr ( 0 , 4 )+ "" ; sndMessage(sHeaderLetter, sBodyLetter); } return ; } } void CheckForClose() { string sHeaderLetter; string sBodyLetter; bool rtvl; if (currentlyorderlots()>Lots&¤tlyprofit()>=guaranteedbottomincome) {rtvl=breakorderstotalclose();} for ( int i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )== false ) break ; if ( OrderMagicNumber ()!=MAGICMA || OrderSymbol ()!= Symbol ()) continue ; if ( OrderType ()== OP_BUY ) { if ( Close [ 0 ]< Low [ 1 ]&¤tlyprofit()>= 0 ){rtvl= OrderClose ( OrderTicket (), OrderLots (), Bid , 3 ,Lime);} if ( SndMl == True && rtvl != False ) { sHeaderLetter = "Operation CLOSE BUY at" + Symbol ()+ "" ; sBodyLetter = "Close order Buy at" + Symbol () + " for " + DoubleToStr ( Bid , 4 )+ ", and finish this Trade" ; sndMessage(sHeaderLetter, sBodyLetter); } break ; } if ( OrderType ()== OP_SELL ) { if ( Close [ 0 ]> High [ 1 ]&¤tlyprofit()>= 0 ){rtvl= OrderClose ( OrderTicket (), OrderLots (), Ask , 3 ,Lime);} if ( SndMl == True && rtvl != False ) { sHeaderLetter = "Operation CLOSE SELL at" + Symbol ()+ "" ; sBodyLetter = "Close order Sell at" + Symbol () + " for " + DoubleToStr ( Ask , 4 )+ ", and finish this Trade" ; sndMessage(sHeaderLetter, sBodyLetter); } break ; } } } bool breakorderstotalclose() { bool rtvl; for ( int i= OrdersTotal ();i>= 0 ; i--) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )== true ) { if ( OrderMagicNumber ()!=MAGICMA || OrderSymbol ()!= Symbol ()) continue ; if ( OrderType ()== OP_BUY && OrderMagicNumber ()==MAGICMA) {rtvl= OrderClose ( OrderTicket (), OrderLots (), Bid , 3 ,Lime);} if ( OrderType ()== OP_SELL && OrderMagicNumber ()==MAGICMA) {rtvl= OrderClose ( OrderTicket (), OrderLots (), Ask , 3 ,Lime);} } } return (rtvl); } void sndMessage( string HeaderLetter, string BodyLetter) { int RetVal; SendMail ( HeaderLetter, BodyLetter ); RetVal = GetLastError (); if (RetVal!= ERR_NO_MQLERROR ) Print ( "平仓失败: " , ErrorDescription(RetVal)); } void start() { Comment ( "" , "

" , "交易品种 ： " + ChartSymbol ( 0 ), "

" , "" , "

" , "图表周期 ： " , _Period , "分钟" , "

" , "" , "

" , "当前订单总量 ： " , currentlyorderlots(), " 手" , "

" , "" , "

" , "当前多单总量 ： " , BuyOrders( Symbol ()), " 手" , "

" , "" , "

" , "当前空单总量 ： " , SellOrders( Symbol ()), " 手" , "

" , "" , "

" , "当前订单总数 ： " , CalculateCurrentOrders( Symbol ()), " 张" , "

" , "" , "

" , "当前订单总盈亏 ： " , currentlyprofit(), " $" , "

" , "" , "

" , "下个订单交易量 : " , getlots(), " 手" , "

" , "" , "

" ); if ( Bars < 25 || IsTradeAllowed ()== false ) return ; if (CalculateCurrentOrders( Symbol ())> 0 ){CheckForClose();} if (CalculateCurrentOrders( Symbol ())<orderquantity){CheckForOpen();} }



