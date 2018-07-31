OandaX OrderBook Chart 指标用来显示历史订单和位置在面板上，最接近使用者在图表的指定时间。

在复盘测试后，我们通常要对测试结果进行分析，则需要在新的图表上加载指标模板，这种情况下，我们把测试图表上的入场入场箭头等对象拷贝到新的图表上。本脚本的作用就是先保存测试图表上的对象，然后再新的图表上显示出来。