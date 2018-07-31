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这组工具的主要目的是使用键盘输入指令进行交易, 现在支持 "下单", "修改止损止盈", 以及"关闭删除订单".
1. 发送订单 (Sending Order)
命令
Buy: b,lots,price,sl,tp
Sell: s,lots,price,sl,tp
示例
在1.16000 买入0.1手的EURUSD(当前图表货币对), 止损在 1.15500 止盈在 1.17000.
相应的命令是:
b,0.1,1.16,1.155,1.17x
最后一个'x'用来触发该条命令.
- 如果price为0, 或等于当前的Ask/Bid, 订单会采用Buy或Sell类型.
- 如果命令是'b'(Buy), 并且price > Ask, 订单会采用 Buy Stop, 如果price < Ask 订单会采用 Buy Limit.
- 如果命令是's'(Sell), 并且price > Bid, 订单会采用 Sell Limit, 如果price < Bid 订单会采用 Sell Stop.
2. 修改订单, 目前只支持修改止损和止盈.
命令
Set stop loss: sl,ticket,sl
Set take profit: tp,ticket,tp
示例
假设有一个EURUSD的买单, 止损为1.1550, ticket为123456789.
现在我们想把止损修改到1.1580, 那么命令为:
sl,123456789,1.1580x
最后一个'x'用来触发该条命令.
3. 关闭或删除订单.
命令
c,ticket
示例
例如我们打算关闭或删除一个ticket为123456789的订单, (opened或pending open都可以, 会自动选择OrderClose和OrderDelete命令)
命令为:
c,123456789x
最后一个'x'用来触发该条命令.
4. 其他操作符
- ',' 半角逗号用来分割命令参数(字段).
- 'ESC'键或点击'z'两次, 用来清空当前输入的命令.
- 'x'键用来执行当前命令.
OandaX OrderBook Chart
OandaX OrderBook Chart 指标用来显示历史订单和位置在面板上，最接近使用者在图表的指定时间。保存和显示测试图表对象
在复盘测试后，我们通常要对测试结果进行分析，则需要在新的图表上加载指标模板，这种情况下，我们把测试图表上的入场入场箭头等对象拷贝到新的图表上。本脚本的作用就是先保存测试图表上的对象，然后再新的图表上显示出来。
Reverse No Repair
The Reverse No Repair indicator shows bullish arrow and bearish arrow.稳健的外表
请一定要修改代码删除/* */符号及*/后面部分再运行，由于本系统平仓功能有问题实际测试不能正常平仓，本人非专业程序员能力有限无法解决是借壳发布的希望专业人士修改特来分享（见笑）本策略简单就是价格上破下破入场重点在资金管理。