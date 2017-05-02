请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MT4二元期权模拟交易(练习指标) - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 41345
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这是一款基于MT4客户端二元期权模拟交易的指标小程序，可供新手交易者练习自己的交易策略，程序界面包含了简体中文和英文两种语言。
易经64卦
简述 1.根据中国古老的预测方法"易经"编写的指标 2.在窗口上方和下方显示"易经"64卦的卦象 3.在窗口的左侧显示当前蜡烛所对应的卦名及卦的解释说明DWMChannels
简单显示Daily Weekly Monthly通道.
跨周期KDJ(Stochastic)指标
跨周期KDJ(Stochastic)指标，比如可以在5分钟调用4小时的KD指标。Price Speed Indicator
价格的速度和加速度指标