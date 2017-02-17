请观看如何免费下载自动交易
描述
- 根据中国古老的预测方法"易经"编写的指标。断线代表阴：即close<open的蜡烛；整线代表阳:即close>open的蜡烛。
- 在窗口上方显示从"坤"卦到"姤"卦的32个卦象;在窗口下方显示从"复"到"乾"卦的32个卦象。
- 在窗口的左侧显示当前蜡烛所对应的卦名及卦的解释说明，并在窗口上方或下方以红色显示当前蜡烛对应的卦象。
- 指标运行在M5时间框架，对K线的每个蜡烛标注了对应的卦名。
