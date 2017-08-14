加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
Price Speed Indicator - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 29371
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
原理
根据物理原理中速度和加速度的概念，将其运用在价格变化上。价格上涨时，速度大于0；价格下跌时，速度小于0；价格加速上涨时，加速度大于0；价格加速下跌时，加速度小于0。
应用实例
1. 速度指标
速度指标的默认周期为t=21，当前价格速度V=(close[0]-close[20])/t，其中close[0]为当前K线收盘价，close[20]为当前K线之前的第21根K线的收盘价。如图1所示，红线内价格速度指标大于0， 价格处于上涨趋势。如图2所示，红线内价格速度指标小于0， 价格处于下跌趋势。
图1 速度大于0时，价格上涨
图2 速度小于0时，价格下跌
2. 加速度指标
加速度指标的默认周期为△t=13，当前价格加速度A=△V/△t，其中△V为当前价格速度和之前的第13根K线的速度之差。如图3所示，蓝色阴影块内价格加速度指标大于0 ，价格处于加速上涨阶段。在一段价格上涨行情中，当加速度逐渐减小并小于0时，预示着后市行情可能转为震荡行情甚至反转。 如图4所示，蓝色阴影块内价格加速度指标小于0 ，价格处于加速下跌阶段。在一段价格下跌行情中，当加速度逐渐增大并大于0时，预示着后市行情可能转为震荡行情甚至反转。
图3 加速度大于0时，价格加速上涨
图4 加速度小于0时，价格加速下跌
跨周期KDJ(Stochastic)指标，比如可以在5分钟调用4小时的KD指标。MT4二元期权模拟交易(练习指标)
这是一款基于MT4客户端二元期权模拟交易的指标小程序，可供新手交易者练习自己的交易策略，程序界面包含了简体中文和英文两种语言。
1组均线交叉判断方向；1组均线交叉进出场（顺方向做单）用来处理正则表达式的MQL4 RegularExpressions
正则表达式提供了一种正式的语言来快速灵活地处理问题。每个正则表达式都是一个模式（面具），为此，正则表达式引擎试图寻找匹配的源文本。一个模式由一个或多个字符文字，操作符或架构组成。