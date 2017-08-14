原理

根据物理原理中速度和加速度的概念，将其运用在价格变化上。价格上涨时，速度大于0；价格下跌时，速度小于0；价格加速上涨时，加速度大于0；价格加速下跌时，加速度小于0。





应用实例

1. 速度指标

速度指标的默认周期为t=21，当前价格速度V=(close[0]-close[20])/t，其中close[0]为当前K线收盘价，close[20]为当前K线之前的第21根K线的收盘价。如图1所示，红线内价格速度指标大于0， 价格处于上涨趋势。如图2所示，红线内价格速度指标小于0， 价格处于下跌趋势。

图1 速度大于0时，价格上涨

图2 速度小于0时，价格下跌

2. 加速度指标

加速度指标的默认周期为△t=13，当前价格加速度A=△V/△t，其中△V为当前价格速度和之前的第13根K线的速度之差。如图3所示，蓝色阴影块内价格加速度指标大于0 ，价格处于加速上涨阶段。在一段价格上涨行情中，当加速度逐渐减小并小于0时，预示着后市行情可能转为震荡行情甚至反转。 如图4所示，蓝色阴影块内价格加速度指标小于0 ，价格处于加速下跌阶段。在一段价格下跌行情中，当加速度逐渐增大并大于0时，预示着后市行情可能转为震荡行情甚至反转。

图3 加速度大于0时，价格加速上涨

图4 加速度小于0时，价格加速下跌