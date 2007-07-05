Heiken Ashi蜡烛图是大家使用的最基本指标，如果在同一图中显示有多个相关货币的走势，会大大帮助我们判断和交易。 本指标利用MQL4的iXXXX系列函数改造了Heiken Ashi指标，使得您可以在同一个图中对比观察不同货币的Heiken Ashi蜡烛图！

显示交易纪录用于分析