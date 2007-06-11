这里提供的一个指标,

从中可以学会一种新颖的思考角度,--- 使用某段时间内的价格差的点数做MA参数, 就是用价格波动做MA的动态参数.



大家知道"价量时空",四要素的重要性,除去外汇市场一般不需要的的量的因素, 如何综合考虑"价时空"三要素的信息, 是编制指标和系统的基本出发点.

为适应跟随市场的时变特征, 自动适应市场的"可变参数"一直是一种重要的努力方向, 本文提供的指标就是一种用指定时间尺度(一般来说是你期望的持仓时间)的"价空"信息 再反馈转做时间参数 设计的指标. 前途不可限量!!!!!



注意本指标版权所有, 你可以自由修改处理, 需声明版权和发明权属第三波论坛okwh或mql4论坛DxdCn所有.



如果发财赚钱了, 请捐款给教育医疗方面的慈善事业!!!!





参数extern int SlowEMA=24; // 大致等于你持仓习惯的最小时间 Bar数extern int SlowEMA1=408; //大致等于你持仓习惯的最大时间 Bar数