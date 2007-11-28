代码库部分
脚本

OrderHistory复盘 - MetaTrader 4脚本

okwh
显示:
10052
等级:
(5)
已发布:
已更新:
作者:

DxdCn

显示交易纪录用于分析.

比如，现在2007年比赛的第一名的账户，登录后，运行一次此脚本，就可在图上显示交易纪录。

 

 

