作者:
DxdCn
显示交易纪录用于分析.
比如，现在2007年比赛的第一名的账户，登录后，运行一次此脚本，就可在图上显示交易纪录。
改编的Heiken Ashi(在同一图中同步显示不同货币的Heiken Ashi指标)
Heiken Ashi蜡烛图是大家使用的最基本指标，如果在同一图中显示有多个相关货币的走势，会大大帮助我们判断和交易。 本指标利用MQL4的iXXXX系列函数改造了Heiken Ashi指标，使得您可以在同一个图中对比观察不同货币的Heiken Ashi蜡烛图！Artificial Intellegence
Artificial Intellegence expert advisor
改编的Wilson指标
来自：交易大突破：相关分析的创新思维/BREAK THROUGH TRADING 作者Leon Wilson 本人对其做了些许修改。MA和Alert交叉穿行
显示两个 МА交叉穿行。