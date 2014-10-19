国际原油期货价格暴跌 普京警告全球经济或崩溃





“阴谋随时都在上演”





“在过去一个月大部分时间里，如果说全球金融和经济界有一个主导性议题的话，那就是石油价格的暴跌”。英国财经新闻网19日称，从今年夏天布伦特原油每桶115美元的高价算起，短短几个月内，油价暴跌的幅度就达30%。

石油风暴的风暴眼显然就是俄罗斯。俄罗斯《独立报》题为“石油摧毁”的文章直白地写道，近期国际油价大幅下跌是沙特和美国的一个阴谋。华盛顿希望进一步加强对俄制裁，通过降低油价来破坏俄经济，迫使普京就范。报道称，能源出口一直是俄罗斯经济的重要支柱，它是俄罗斯最主要的外汇收入和预算资金来源。俄罗斯今年的财政预算是以油价保持在每桶93美元制定的，而未来3年预算则是以油价每桶保持在约100美元制定的。因此，国际油价的持续下跌，无疑将直接打击俄罗斯的经济。

俄塔社18日称，对于国际油价持续下跌的问题，俄总统普京前一天在亚欧峰会后表示，不排除一场针对俄罗斯、针对俄财政和经济状况的阴谋正在上演。他称：“说到阴谋论，阴谋随时都在上演。但阴谋家本身也会遭遇沉重打击。”普京说，如果原油价格在每桶80美元左右持续太长时间，全球经济也将因此崩盘。而做低油价的手法会给美国的相关行业带来非常巨大的损失。普京称，俄罗斯拥有大量的外汇和黄金储备，可以应对油价下跌的影响。

《纽约时报》称，尽管俄罗斯有数百亿美元的外汇储备，但那里还是出现了紧张气氛。在日前举行的一次会议上，普京面对地方要钱的要求暴跳如雷，这表明石油收入下降已经给俄罗斯带来了伤痛。报道称，这与普京早前回应西方经济制裁时的虚张声势明显不同，当时他对制裁不屑一顾，称这只不过是令人讨厌的小事一桩。

不仅是俄罗斯，美国另外两大传统“敌人”—伊朗和委内瑞拉近来的日子也不好过。法国《看板》杂志引述国际战略学者的话称，美国和沙特达成秘密协议，希望借助“石油武器”打压伊朗和俄罗斯，从而迫使伊朗放弃核计划，令两国无法支持叙利亚巴沙尔政权。沙特石油和战略政策展望中心总裁拉希德承认，过去3个月油价大幅下跌“与沙特的取舍不无关系”。报道认为，伊朗在遭受多年经济制裁后，需要石油出口收入维持预算平衡。与俄罗斯每桶原油100美元的盈亏平衡点相比，伊朗一直认为国际油价不应低于135美元，这也是国际货币基金组织等机构推测的两国油价盈亏线。

95%的出口收入都来自石油的委内瑞拉上周紧急呼吁石油输出国组织(以下简称欧佩克)召开紧急会议，以回应油价猛烈下跌的问题。但其他成员国拒绝了这个请求，理由是下月欧佩克将召开常规会议。委内瑞拉石油部长拉米雷斯声称这一切都是“阴谋”，因为“我们确定，下跌并非源于市场基本面，而是为了给产油大国制造经济问题而进行的价格操纵。”