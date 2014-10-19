国际原油期货价格暴跌 普京警告全球经济或崩溃

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“阴谋随时都在上演。如果油价继续维持在每桶80美元左右太长时间，全球经济可能会因此崩溃。”俄罗斯总统普京的这番警告似乎在印证隔数年就会来上一次的国际“石油战争”再度打响。几天来，国际原油期货价格逼近并一度跌破每桶80美元，而几个月前油价还高居107美元左右。油价如坐过山车般迅猛下跌，成为国际金融大动荡的一大诱因。 与此同时，各种“阴谋论”四起，有人认为这是当年美国沙特联手迫使苏联计划经济破产的战略故伎重演;也有人认为这是沙特阻止美国页岩油气开采势头的“阻击战”。无论如何，这次油价动荡令俄罗斯、伊朗以及委内瑞拉等石油出口国损失巨大，同时美欧等石油进口国享受每天约18亿美元的“意外之财”。《纽约时报》称，油价持续下跌，“正符合美国和沙特的战略利益”。而德国《法兰克福汇报》则担心中国因此“坐上顺风车”，成为平衡世界石油价格的关键力量。
“阴谋随时都在上演”
“在过去一个月大部分时间里，如果说全球金融和经济界有一个主导性议题的话，那就是石油价格的暴跌”。英国财经新闻网19日称，从今年夏天布伦特原油每桶115美元的高价算起，短短几个月内，油价暴跌的幅度就达30%。
石油风暴的风暴眼显然就是俄罗斯。俄罗斯《独立报》题为“石油摧毁”的文章直白地写道，近期国际油价大幅下跌是沙特和美国的一个阴谋。华盛顿希望进一步加强对俄制裁，通过降低油价来破坏俄经济，迫使普京就范。报道称，能源出口一直是俄罗斯经济的重要支柱，它是俄罗斯最主要的外汇收入和预算资金来源。俄罗斯今年的财政预算是以油价保持在每桶93美元制定的，而未来3年预算则是以油价每桶保持在约100美元制定的。因此，国际油价的持续下跌，无疑将直接打击俄罗斯的经济。
俄塔社18日称，对于国际油价持续下跌的问题，俄总统普京前一天在亚欧峰会后表示，不排除一场针对俄罗斯、针对俄财政和经济状况的阴谋正在上演。他称：“说到阴谋论，阴谋随时都在上演。但阴谋家本身也会遭遇沉重打击。”普京说，如果原油价格在每桶80美元左右持续太长时间，全球经济也将因此崩盘。而做低油价的手法会给美国的相关行业带来非常巨大的损失。普京称，俄罗斯拥有大量的外汇和黄金储备，可以应对油价下跌的影响。
《纽约时报》称，尽管俄罗斯有数百亿美元的外汇储备，但那里还是出现了紧张气氛。在日前举行的一次会议上，普京面对地方要钱的要求暴跳如雷，这表明石油收入下降已经给俄罗斯带来了伤痛。报道称，这与普京早前回应西方经济制裁时的虚张声势明显不同，当时他对制裁不屑一顾，称这只不过是令人讨厌的小事一桩。
不仅是俄罗斯，美国另外两大传统“敌人”—伊朗和委内瑞拉近来的日子也不好过。法国《看板》杂志引述国际战略学者的话称，美国和沙特达成秘密协议，希望借助“石油武器”打压伊朗和俄罗斯，从而迫使伊朗放弃核计划，令两国无法支持叙利亚巴沙尔政权。沙特石油和战略政策展望中心总裁拉希德承认，过去3个月油价大幅下跌“与沙特的取舍不无关系”。报道认为，伊朗在遭受多年经济制裁后，需要石油出口收入维持预算平衡。与俄罗斯每桶原油100美元的盈亏平衡点相比，伊朗一直认为国际油价不应低于135美元，这也是国际货币基金组织等机构推测的两国油价盈亏线。
95%的出口收入都来自石油的委内瑞拉上周紧急呼吁石油输出国组织(以下简称欧佩克)召开紧急会议，以回应油价猛烈下跌的问题。但其他成员国拒绝了这个请求，理由是下月欧佩克将召开常规会议。委内瑞拉石油部长拉米雷斯声称这一切都是“阴谋”，因为“我们确定，下跌并非源于市场基本面，而是为了给产油大国制造经济问题而进行的价格操纵。”