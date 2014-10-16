马来西亚棕榈油10月16日跌至低位

布伦特原油期货价格周四跌至近四年以来的低位，美国原油期货价格跌逾1美元/桶，因市场对全球经济成长忧虑增加。

吉隆坡的一位外国大宗商品交易商称，国际能源需求遭受打击，其价格目前也及其疲弱，以棕榈油为原料的汽油价格已跌至80-90美元，这是及其不合情理的。

新加坡8月马来西亚原棕榈油和汽油差价为260美元。

截至周四午间收盘，马来西亚衍生品交易所(BMDE)棕榈油期货1月合约价格下跌1.0%，报2,116林吉特/吨，约合646美元/吨，其价格本周料将录得7周以来最大的单周跌幅。同时，马来西亚棕榈油期货价格盘初一度跌至2,114林吉特/吨，创9月23日以来的最低位。此外，马来西亚棕榈油目前交易量为23,238手，几乎为均值12,500手的两倍。

分析师称，技术面分析显示马来西亚棕榈油期货价格预期将测试2,105林吉特/吨这一支撑位，而其价格一旦突破这一价位将直接下行至2,069林吉特/吨。

投资商认为，随着美国和南美地区大豆产量增加，可能潜在压低棕榈油期货价格。

阿根廷的罗萨里奥谷物交易所(Rosariograinsexchange)本周三发布的一份月度报告中显示，该国14年大豆种植面积预期约为2060万-2090万公顷，较去年同期的2020万公顷有所增加。

吉隆坡的一位交易商称，市场对棕榈油需求忧虑增加，国家原油价格下行和南美地区大豆产量大增等因素引发棕榈油市场出现大量卖盘。

周四亚市盘初，美国豆油12月合约价格走高0.5%，大连商品交易所豆油主力1月合约价格下跌1.4%。

船运调查机构发布的数据显示，马来西亚10月上半月棕榈油出口环比下降16-17%。