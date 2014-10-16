油价周三小跌0.1% 受股市重挫拖累

北京时间10月16日凌晨消息，周三，油价早盘时候一度自之前一个交易日的大跌走势中反弹，不过美国股市主要指数在经济数据利空的拖累下普遍大跌，投资者纷纷进入国债市场寻求避险，油价最终再次下跌，主力原油合约场内交易中收于多年低位的每桶81.78美元。

纽约商品交易所11月主力原油合约周三跌6美分，收于每桶81.78美元，跌幅是0.1%。这是主力合约2012年6月28日以来的最低收盘价位，11月合约过去三个交易日中累计下跌超过4.7%，包括周二时候4.6%的2012年11月以来最大单日跌幅。

作为全球基准的洲际交易所布伦特原油11月合约周三再跌1.26美元，收于每桶83.78美元，跌幅是1.5%。这是主力合约2010年11月23日以来的最低收盘价位，该合约周二时候也有4.3%的大跌幅。

两组基准合约的报价周三早些时候都在小幅上涨和下跌之间波动。虽然多年低位的报价吸引了部分买家入场逢低吸纳，但是对供应过剩的担忧以及需求放缓的担忧也压制着油价的走势，市场走向始终未能得到明确。

施耐德电气的 大宗商品 分析师马特-史密斯（Matt Smith）说，“我们会在这个方向上维持一段时间。至少直到我们听到来自石油输出国组织的一些声音。”

原油市场在过去一段时间持续刷新低位，全球 消费 不足和产量过剩的担忧是主要原因。国际能源署在周二发布报告，将原油需求的增长预期降低至五年以来的最低水平。

作为石油输出国组织的关键性成员，沙特阿拉伯在近期宣布降低官方售价，并称没有降低产量的计划。科威特也在之后采取了类似的行动，显示这个合作组织的成员国更关注维持自己的市场份额而不是稳定油价。

马特-史密斯指出，通过维持油价在低水平，并且不调整产量水平，石油输出国组织可能是希望遏制美国等地，成本更高的原油产品的供应量，以此最终达到提高价格，维持需求的目的。

由于周一的哥伦布日假期，行业组织美国石油协会的库存数据延迟到周三晚些时候公布，更受市场关注的能源部能源信息署库存数据也将在周四早些时候公布。市场分析师普遍预期，上周的原油库存将会有一定程度的增长。

其他能源产品方面，11月配方汽油合约周三跌3.15美分，收于每加仑2.1487美元，跌幅是1.4%。这是主力合约连续第七个交易日收跌，目前处在2010年11月23日以来的最低收盘价。

11月馏分燃料油同期跌1.36美分，收于每加仑2.4486美元，跌幅是0.6%，是主力合约2010年12月10日以来的最低收盘价位。

11月天然气合约周三跌1.60美分，收于每百万英制热量单位3.8000美元，跌幅是0.4%，是该合约接近六周以来的最低收盘价。