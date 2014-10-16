美国经济数据弱势 金价周三涨0.9%

北京时间10月16日凌晨消息，周三，最新的一组美国经济数据偏向弱势，股市主要指数全面大幅下跌，促使投资者进入黄金市场寻求避险，金价连续第三个交易日走高，主力黄金合约场内交易中收于每盎司1244.80美元。

纽约商品交易所12月主力黄金合约周三涨10.50美元，收于每盎司1244.80美元，涨幅是0.9%。在利空的美国经济数据出炉前，金价还维持小幅下跌的走势。

纽约联储的纽约州制造业调查报告显示，10月读数从五年高位的27.5点大幅跌至6.2点，虽然0点以上的数字还是显示行业增长，但是远远超出了市场调查显示的，指数会跌至21点的经济学家平均预期。报告中的新订单指数从9月的16.9点跌至负1.7点，发货指数从27.1点跌至1.1点。

商务部的零售销售报告显示，9月零售销售额出现了八个月以来的首次下跌走势，受到汽车，卡车和汽油销售放缓的影响，当月零售销售额有0.3%的下降，符合市场预期。分析称，如果不是苹果公司在当月发售了新的iPhone 6系列，帮助电器商店销售额有3.4%的一年半以来最大月涨幅，零售销售额可能会有更糟糕的表现。

同样来自商务部的报告也显示，受到汽油价格下跌的影响，9月的批发物价有0.1%的下滑，是超过一年以来的首次，显示通货膨胀压力依然不明显。

CMC市场的首席市场分析师柯林-希斯赞恩斯基（Colin Cieszynski）说，“黄金经受住了空头势力的一次攻击，在每盎司1222美元附近找到了支撑，再次上涨来到了每盎司1230美元的中间范围。”

其他金属价格方面，12月白银合约周三涨6美分，收于每盎司17.46美元，涨幅是0.4%；12月期铜合约报价跌8美分，收于每磅3.01美元。

2015年1月铂合约周三跌11.40美元，收于每盎司1260.90美元，跌幅是0.9%；12月钯同期大跌30.85美元，收于每盎司764.25美元，跌幅是3.9%